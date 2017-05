Das Pokalfinale ist für Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund das Saisonhighlight. BVB-Profi Sebastian Rode erwartet ein packendes Duell mit seinem Ex-Club, Brisanz und ganz große Emotionen.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund – für Sebastian Rode ist das alte Liebe gegen Echte Liebe. Das DFB-Pokalfinale ist für den BVB-Profi deshalb etwas ganz Besonderes. Von 2010 bis 2014 schnürte er seine Fußballschuhe für die Frankfurter, galt als Hoffnungsträger und ist bis heute einer jener Spieler, den Fans und Verantwortliche gern wieder im Eintracht-Trikot sehen würden. "Ich gehe mit gemischten Gefühlen in das Spiel", gibt er im Gespräch mit dem hr-sport zu. "Ich will unbedingt den DFB-Pokal gewinnen. Aber es ist schade, dass es gegen die Eintracht sein muss."

Noch immer ist Rode in seiner Heimat tief verwurzelt und beim Blick zurück schwingt bisweilen ein wenig Wehmut mit. "Ich habe der Eintracht viel zu verdanken, vieles dazugelernt und tolle Leute kennengelernt. Ich habe eine super Zeit gehabt", sagt Rode. Der Kontakt nach Hessen ist noch immer eng, Freunde und Familie hat der 26-Jährige hier – und nicht alle drücken dem BVB die Daumen. "Ich habe immer noch sehr viele Freunde, die Eintracht-Fans sind. Sie sticheln schon. Deshalb wird das ein brisantes Spiel", verrät er.

Startelf als Ziel

In Dortmund hat sich Rode inzwischen eingelebt, die Stadt entdeckt, ist angekommen. Und das trotz einer nicht immer einfachen ersten Saison bei der Borussia. Nach zwei Jahren bei Bayern München hatte sich Rode im vergangenen Sommer für einen Wechsel nach Dortmund entschieden, auch um seine Karriere, die auf der Bank der Bayern bisweilen ins Stocken geraten war, sportlich voranzubringen. Doch auch beim BVB warfen Rode Verletzungen zurück. "Ich bin nicht ganz zufrieden", sagt er deshalb rückblickend über seine ganz persönliche Saison. "Ich hoffe einfach, dass ich noch einen positiven Abschluss haben kann."

Ein Einsatz im Pokalfinale wäre so ein positiver Abschluss. Mit der schweren Verletzung von Julian Weigl, der unter Trainer Thomas Tuchel in dieser Spielzeit meist als einziger Sechser gesetzt war, sind Rodes Chancen zumindest gestiegen. "Ich hoffe, dass ich mich über die Trainingsleistung noch in die Startelf spielen kann", sagt Rode. Er weiß aber auch, dass das angesichts der starken Konkurrenz beim BVB alles andere als einfach werden dürfte. So drängt auf Rodes Position etwa Nuri Sahin nach überstandener Sprunggelenksverletzung zurück in die Startelf.

"Wir sind gewarnt"

Die Favoritenrolle vor dem Aufeinandertreffen am 27. Mai ist klar verteilt, davon ist auch Rode überzeugt. "Wir gehen als Favorit in das Spiel, aber die Eintracht kann befreit aufspielen. Der Druck liegt bei uns", sagt er. "Aber ich denke, dass wir damit umgehen können." Dass die Mannschaft auch schwierige Situationen meistern kann, habe sie in den vergangenen Wochen gleich mehrmals bewiesen. "Die Eintracht weiß, welch guten Kader wir haben", sagt Rode mit Blick auf die sportliche Ausgangslage. Die Frankfurter aber will er auf keinen Fall unterschätzen.

"Das Trainerteam um Niko Kovac macht einen sehr guten Job. Das Hinspiel haben wir verloren, im Rückspiel hatte die Eintracht gerade am Anfang gute Torchancen. Wir sind also gewarnt." Gewarnt auch vor Kovacs taktischen Winkelzügen: Gerade im Hinspiel hatte der Frankfurter Coach die besseren Ideen. Mit taktischen Veränderungen reagierte er auf die Partie, stellte den BVB so vor enorme Herausforderungen.

Happy End mit der alten Liebe?

"Wir müssen auf die Kompaktheit und die Konterstärke der Eintracht aufpassen", weiß auch Rode, der seinen einstigen Club noch immer genau beobachtet und deshalb eine Schwachstelle gefunden hat, die ihm Hoffnung macht. "Ich hoffe, dass die Chancenverwertung bei der Eintracht so bleibt wie in der Rückrunde", sagt er. Dabei hätte der 26-Jährige den Frankfurtern nicht nur mehr Tore, sondern auch eine bessere zweite Saisonhälfte gewünscht. "Ich hatte gehofft, dass sie in der Bundesliga noch ein paar Spiele gewinnen und dann Platz sieben und damit die Europa League sicher haben."

Mit dem Sieg im Pokalfinale wäre dieses Problem der Eintracht ja gelöst. "Den Gefallen können wir der Eintracht nicht tun", sagt Rode. Vielleicht aber einen anderen, den nach einer möglichen Rückkehr an den Main. "Ich habe die Eintracht immer im Kopf und im Herzen und man weiß nie, wo es einen mal wieder hinführt. Das sollte man auf jeden Fall nicht abschreiben." Ein Happy End zwischen Rode und seiner alten Liebe ist also nicht ausgeschlossen.