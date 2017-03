Spitzenteam der Hinrunde trifft auf Spitzenteam der Rückrunde: Der Frankfurter Gegner aus Hamburg spielt im Jahr 2017 bislang starken Fußball. Was die Eintracht dem entgegenstellen möchte und wieso ihr vieldiskutiertes Image der Treter-Truppe ungerecht ist, erfahren sie im Angeberwissen.

Gegen den HSV will Eintracht Frankfurt endlich den Negativlauf beenden: Fünf Niederlagen in Folge stehen zu Buche. Der HSV hingegen kommt mit breiter Brust nach Frankfurt. Am Samstag (18.30 Uhr) kann die Eintracht aber endlich wieder auf ihren Spielmacher setzen. Noch mehr zum Frankfurter Heimspiel gegen Hamburg steht im Faktencheck.

Trend vs. Tabelle

Die Eintracht ist in der Krise. Fünf Spiele in Folge verloren, das klingt nach einer harten Zeit. Doch die Tabelle sagt etwas anderes: Immer noch halten die Frankfurter den sechsten Platz und segeln damit weiter auf Europacup-Kurs. Der HSV hingegen steht derzeit auf dem Relegationsplatz, hat aber in der Rückrunde schon 13 Punkte geholt. Damit sind die Hanseaten auf Augenhöhe mit Borussia Dortmund – wer ist hier eigentlich der Favorit?

Nur Nuancen zwischen Abstiegskampf und Europa

1995 wurde die 3-Punkte-Regelung eingeführt. Seitdem hatte nach 24 Spieltagen ein Tabellensechzehnter nie mehr Punkte als derzeit der HSV. Die Mannschaften im Keller marschieren voran und könnten noch für Überraschungen im Abstiegskampf sorgen: Ein Team wie Leverkusen im Tabellenmittelfeld liegt aktuell nur fünf Punkte vor dem Relegationsrang. Ein solches Punktepolster hatte in der letzten Saison nach 24 Spieltagen auch der VfB Stuttgart, heute kicken die Schwaben in der 2. Bundesliga. Das sollte auch eine Warnung für die Eintracht sein: Neun Punkte Vorsprung auf den HSV können schnell schmelzen – erst recht bei einer Niederlage am Samstag.

Fabián ist wieder da

Einer solchen Niederlage kann sich endlich auch der Eintracht-Spielmacher Marco Fabián wieder entgegenstellen. Lange verletzt, steht er Trainer Niko Kovac seit vergangener Woche wieder zur Verfügung. Und für die Frankfurter ist er Gold wert: Mit Hoffnungsträger Fabián in der Startelf holten die Hessen in dieser Saison 1,9 Punkte pro Spiel, ohne ihn nur maue 0,9. Vielleicht ist er der entscheidende Faktor auf dem Weg aus der Krise.

Fragwürdige Imageprobleme

Der Eintracht aus Frankfurt geht es in dieser Saison so wie in den letzten Jahren dem HSV: Sie steht in der Fairplay-Tabelle hinten und hat den Ruf einer Treter-Truppe weg. Das ist schlecht fürs Image und fürs Ansehen bei den Schiedsrichtern. Dabei ist die Darstellung sehr einseitig. Eine Mannschaft wie Mainz beispielsweise hat ebenso viele Platzverweise hinnehmen müssen wie die Eintracht – ein Thema ist das aber nicht. Schließlich steckt der Karnevalsverein in der Sympathie-Schublade.