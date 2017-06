Wer sind die Zweikampfkönige und Rüpel bei Eintracht Frankfurt? Im ersten Teil unseres Statistik-Checks geht es zur Sache. Und eines sei verraten: Ante Rebic sprengt so manchen Rekord.

Die Bundesliga-Saison ist vorbei - was bleibt, sind viele Zahlen: Der hr-sport hat sich durch den Daten-Dschungel gewühlt und präsentiert die wichtigsten Statistiken zur abgelaufenen Eintracht-Saison. Wer gewann die meisten Zweikämpfe, wer wurde am häufigsten gefoult? Antworten auf diese Fragen gibt es im ersten Teil unseres großen Statistik-Checks.

Wie in den vergangenen Jahren auch stammen die Zahlen aus der Datenbank von bundesliga.de (Stand: 30.5.2017), leichte Abweichungen zu Konkurrenten sind also möglich. Berücksichtigt wurden nur Eintracht-Spieler, die mindestens 1.000 Minuten auf dem Feld standen. Für die Auswertung wurden die Daten auf ein virtuelles Spiel – also 90 Minuten – heruntergerechnet.

Dauerbrenner Oczipka

Er ist der Duracell-Hase unter den Eintracht-Spielern: Bastian Oczipka. Jahr für Jahr zählt der 28-Jährige zu den Dauerbrennern im Frankfurter Kader. Auch dieses Jahr führt er die Liste der Spieler mit den meisten Minuten an. Ob auf seiner Stammposition als Linksaußen, oder bei Personalproblemen im zentralen Abwehrverbund – Oczipka stand bis auf eine Gelbsperre stets in der Startelf und wurde nur zwei Mal zu Beginn der Saison ausgewechselt. So sieht Konstanz aus.

Dass neben Oczipka nur Timothy Chandler ähnlich hohe Werte erreicht, beweist einmal mehr die Personalsorgen, die die Frankfurter vor allem in der Rückrunde plagten. Egal ob Omar Mascarell, Jesus Vallejo oder Alex Meier – viele Stammkräfte mussten wegen Verletzungen oder Sperren kürzer treten.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Rebic - ein Mann der Extreme

Fußball ist ein Kontaktsport. Diesen Leitspruch zitiert Eintracht-Trainer Niko Kovac gerne, wenn es um das Zweikampfverhalten geht. Einer im Frankfurter Team hat offenbar besonders gut zugehört: Ante Rebic. Auch ohne Statistik fällt sofort auf, wie sehr sich der kroatische Angreifer in jedes Körperduell wirft. Und die Zahlen belegen das eindrücklich: Rebic führte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison beinahe zehn Zweikämpfe mehr als der zweitplatzierte Marco Fabian.

Auffällig auch: Während die verschiedenen Mannschaftsteile sonst relativ geblockt auftreten (mehr Zweikämpfe bei den Angreifern, weniger bei den Verteidigern), fällt Alex Meier im Vergleich zu den restlichen Stürmern deutlich ab.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Wenn wir aber über Zweikämpfe sprechen, dann müssen wir auch über deren Erfolg reden. Denn der Körperkontakt an sich ist ja löblich, der Sieg im Duell aber natürlich das Ziel. Und da steht Rebic am anderen Ende der Liste. Gerade einmal 38 Prozent seiner Zweikämpfe gewinnt der 23-Jährige. Eine Zahl, die beinahe an die Tiefstwerte von Ex-Spieler Lucas Piazon heranreicht, der diese Kategorie in seinem Jahr bei der Eintracht im negativen Sinne dominierte.

Auch in der Gesamtperspektive sind die Werte der Frankfurter in diesem Bereich schwach. Der Klassenbeste, David Abraham, hat sich im Vergleich zur Hinrunde (53,8 Prozent) zwar deutlich verbessert, kommt aber mit 57,9 Prozent bei weitem nicht an die Spitzenwerte der Liga ran. Für Top-Innenverteidiger sind 60 Prozent und mehr das Ziel.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Zambrano? Hat hier irgendwer Zambrano gesagt?

Und schon kommt die nächste Kategorie, in der Ante Rebic den Rest der Eintracht kaum mehr im Rückspiegel sieht: Fouls. Stolze 3,52 Mal pro 90 Minuten wird der Flügelstürmer vom Schiedsrichter wegen einer Regelwidrigkeit ermahnt. Das dürfte selbst für die gesamte Bundesliga ein Spitzenwert sein. Und irgendwo an der Wolga in Kasan schmunzelt jetzt Carlos Zambrano, der früher im Trikot der Frankfurter für solche Zahlen zuständig war.

Am anderen Ende der Skala ist hier auch wieder Alex Meier auffällig. Denn generell spielen Angreifer deutlich häufiger Foul als Verteidiger. Für den Frankfurter Kapitän mit gerade einmal 0,64 Fouls pro 90 Minuten gilt das aber nun wirklich nicht.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Rebic teilt also besonders gerne aus. Aber wer bekommt bei der Eintracht eigentlich am häufigsten auf die Knochen? Die Antwort: Mijat Gacinovic. Der kleine Mittelfeldspieler wurde zwar in der Rückrunde deutlich weniger gefoult (einer der Vorteile des Positionswechsels ins zentrale Mittelfeld), rettet seinen Vorsprung als Ziel Nummer eins aber knapp vor Marco Fabian in die Sommerpause. Am anderen Ende der Skala? Jesus und der Fußballgott. Klar, hier wären Fouls ja fast schon Frevel.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Im zweiten Teil der Analyse wird es dann um Ballkontakte, Lauf-Statistiken und Torabschlüsse gehen.