Von Kilometerfressern und Torjägern auf Abwegen: Im zweiten Teil unseres Statistik-Checks macht Ante Rebic in einer fachfremden Disziplin auf sich aufmerksam. Alex Meier zeigt: Er kann es noch.

Wer hat die meisten Ballkontakte, wer ist an den meisten Torschüssen beteiligt und wer läuft bei der Eintracht eigentlich am meisten? Antworten auf diese Fragen gibt es im zweiten Teil unseres großen Statistik-Checks. Wie schon im ersten Teil stammen die Daten von bundesliga.de, wurden aber auf ein virtuelles Spiel von 90 Minuten heruntergerechnet. Und jetzt ab in den Daten-Dschungel.

Gebt der Abwehr mal den Ball

Bastian Oczipka hat seinen Titel als Ballkönig der Eintracht auch in diesem Jahr behalten. Stolze 69,21 Mal pro virtuellem Spiel ist der Linksverteidiger am Ball. Einmal mehr wird damit deutlich, wie linkslastig das Spiel der Frankfurter auch in dieser Saison ist, kommt doch Oczipkas Gegenüber, Timothy Chandler, gerade einmal auf 58,36 Ballkontakte.

Einen eklatanten Unterschied im Spiel der Hessen kann man auch begutachten, wenn man die Zahlen der Hinrunde mit den Gesamtzahlen vergleicht. Ob nun Jesus Vallejo, Michael Hector oder David Abraham – sie alle verzeichnen einen signifikanten Anstieg an Ballkontakten, während der Ballbesitz bei allen Stürmern sinkt. Hier wird deutlich, wie handgebremst das Offensivspiel der Frankfurter in der Rückrunde war und wie häufig der Ball zwischen den Abwehrspielern zirkulierte. Schlusslicht dieser Statistik ist einmal mehr Alex Meier mit rund 29 Ballkontakten.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Rebic aktiv, Meier effektiv

Aufgabe eines Stürmers – und erst recht die von Meier – ist es aber nicht, den Ball zu spielen, sondern das Tor zu treffen. Und hier ist der 34-Jährige nach wie vor der Klassenprimus in einer zugegeben schwachen Eintracht-Offensive. Immerhin auf 0,32 Tore pro 90 Minuten bringt es Meier, im Vergleich zum umtriebigen, aber inneffizienten Rebic (0,13) schon ein starker Kontrast.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Einen Vergleich zur Hinrunde gibt es hier übrigens nicht, denn diese Kategorie hat es genauso wie die folgende neu in unseren Statistik-Check geschafft. Womit wir bei der Torschussbeteiligung wären. Gemeint sind damit also direkte Schüsse auf den gegnerischen Kasten und Vorlagen dafür. Und hier ist wieder einmal Rebic nicht zu toppen und beendet die Saison in der Spitzenposition vor Fabian.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Von Kilometerfressern und Sprintern

Bleiben noch die Laufwerte: Wie erwartet führen die beiden zentralen Mittelfeldspieler Omar Mascarell und Mijat Gacinovic diese Statistik an. Kein Wunder, das Kilometerfressen gehört zu dieser Position genauso wie grätschen und Bälle abfangen.

Hinter den beiden Staubsaugern reiht sich Haris Seferovic ein, der im Vergleich zur Hinrunde aber 0,3 Kilometer weniger lief. Fleißigster Abwehrspieler ist Jesus Vallejo, Michael Hector kommt dagegen gerade so über die 10-Kilometer-Marke.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Einen neuen Spitzenreiter gibt es zum Abschluss noch in der Kategorie Sprints. Und er heißt, wie so oft in diesem kleinen Ausflug in die Zahlenwelt, Ante Rebic. Mit 29,13 Sprints pro 90 Minuten überholt er Teamkollegen Gacinovic, der dank seines Positionswechsels ins zentrale Mittelfeld nicht mehr ganz so häufig den Gashebel aufdrehen muss.

Auffällig ist auch der Sprung von Branimir Hrgota, der sich von 22,75 auf 25,05 Sprints pro 90 Minuten steigert und damit zu Sturmkollege Seferovic aufschließt. Der dritte Stürmer im Team, Kapitän Meier, fällt da schon deutlich ab.