Ein Spitzenspiel, das wenig zu bieten hat und doch großen Redebedarf aufwirft: Bei der Niederlage von Eintracht Frankfurt in Berlin hätte es neben einem Aufpasser für Haris Seferovic auch einen Oberschiedsrichter und Taktik-Gurus auf Abruf gebraucht.

Die Eintracht hat beim 0:2 (0:0) in Berlin bereits die dritte Bundesliga-Pleite in Folge hinnehmen müssen. Vedad Ibisevic (52.) und Vladimir Darida (84.) besiegelten die Niederlage mit ihren Treffern am Samstagabend. Bei den Frankfurtern sah Haris Seferovic nach einer Tätlichkeit Rot (78.) und muss sich auf Sanktionen seitens des Vereins einstellen. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Experimentierfreudige Eintracht

Niko Kovac darf nach dem Abschied des Taktik-Fetischisten Pep Guardiola in Richtung Manchester getrost als Vorzeige-Tüftler der Bundesliga bezeichnet werden. Der Frankfurter Trainer tauscht immer wieder Personal sowie Formation und hat damit schon einige Experten im Vorfeld der Partien vor größere Probleme gestellt. In Berlin trieb es der Frankfurter Trainer nun auf die Spitze, auch weil die halbe Defensivabteilung gesperrt oder verletzt fehlte. Gleich vier etatmäßige Außenverteidiger schickte Kovac aufs Feld, darunter den wiedergenesenen Guillermo Varela. Die genaue Formation herauszuarbeiten, ist eine Aufgabe für Feinschmecker, das Gerüst bildete jedenfalls eine Dreierkette, vor der Makoto Hasebe im Mittelfeld die Ordnung herstellte. Dieser Plan ging lange Zeit auch auf.

Abseits? Ja, aber…

Doch alle taktischen Kniffe verpuffen, wenn sich in den entscheidenden Momenten menschliche Fehler einschleichen. Wobei wir Referee Sascha Stegemann und seine Assistenten ausdrücklich in Schutz nehmen wollen. Schließlich wurde die Abseitsstellung von Berlins Stürmer Salomon Kalou vor dem Siegtreffer der Hausherren erst nach x-maligem Studium der Fernsehbilder durch den TV-Oberschiedsrichter aufgedeckt. Denn als Kalou – unmittelbar zuvor bereits hauchdünn im Abseits – nach einem Tackling/Foul von Bastian Oczipka am Fünfmeterraum der Eintracht lag, behinderte der Ivorer Frankfurts Torhüter Lukas Hradecky. Damit hätte der Schuss des Torschützen Vedad Ibisevic abgepfiffen werden müssen. Wie gesagt: Eine enorm knifflige Entscheidung, aber eine, die die Eintracht auf die Verliererstraße brachte.

Laues Lüftchen am Berliner Olympiastadion

Es wäre allerdings falsch, die Niederlage nur an der Genese der Berliner Führung festzumachen. Unter dem Strich war es zu wenig, was die Eintracht bei der Hertha anbot. Lediglich eine Großchance durch Ante Rebic (29.) stand in den 90 Minuten zu Buche. Viel mehr zauberte auch Berlin nicht auf den Rasen, doch die beiden Nadelstiche von Ibisevic (52.) und Vladimir Darida (84.) reichten den Hauptstädtern, um den Sieg in einem schwachen Bundesliga-Spitzenspiel einzufahren. Niko Kovac brachte es nachher trocken auf den Punkt: "Es war ein typisches 0:0-Spiel."

Bärendienst des Tages

Überhaupt fand der Frankfurter Coach nach dem Spiel die richtigen Worte. Mit Blick auf den Platzverweis von Haris Seferovic nach einem Schlag gegen Niklas Stark (78.) kündigte Kovac an: "Dafür wird er sanktioniert, das geht richtig ans Portemonnaie." Die Unbeherrschtheit des Schweizers, der den Vorzug vor Alex Meier und Branimir Hrgota bekommen hatte, bedeutete den sechsten (!) Platzverweis für die Eintracht in der laufenden Saison. Damit führen die Hessen die Sündertabelle der Liga meilenweit an. Der Vollständigkeit halber sei aber auch erwähnt, dass Stark nach Seferovics "Dummheit" (O-Ton Kovac) oscarverdächtig zu Boden ging. Vielleicht reicht es bis zum Sonntagabend ja noch für eine Nominierung des Berliners für seine Inszenierung des sterbenden Schwans. Dann heißt es: "And the Oscar goes to… Niklas Stark."

Quo vadis, Eintracht?

Da konnte Niko Kovac noch so viel Realismus und Demut predigen – als die Eintracht als Tabellendritter in die Winterpause ging, dürfte der eine oder andere Fan zuhause schon die Champions-League-Hymne angestimmt haben. Nach drei Niederlagen in Folge sind die Frühlingsgefühle erst einmal verflogen. Frankfurt steht als Sechster zwar immer noch mehr als ordentlich da, doch die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. Das kommende Bundesliga-Spiel gegen Verfolger Freiburg wird richtungsweisend, danach warten die Bayern. Es gibt zweifellos leichtere Aufgaben.

