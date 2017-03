Die Pleite bei den Bayern? War einkalkuliert. Doch soweit hätte es aus Sicht der Eintracht nicht kommen müssen. Freud und Leid lagen in München schmerzhaft eng beieinander. Eine Analyse in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat sein Auswärtsspiel beim FC Bayern wenig überraschend verloren. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac präsentierte sich beim 0:3 (0:2) aber 45 Minuten als gleichwertiger Gegner für den Rekordmeister. Den Unterschied machte die Abgezocktheit der Münchener, die durch Robert Lewandowski (38., 55. Minute) und Douglas Costa (41.) zu ihren Toren kamen.

Eine Halbzeit auf dem Jahrmarkt

Wer hätte gedacht, dass ein Zahnarzt-Besuch so viel Spaß machen kann? Mit dieser Analogie hatte Niko Kovac sein Team auf einen schmerzhaften Abstecher in die bayrische Landeshauptstadt eingestellt. Doch die Eintracht spielte in der ersten Hälfte so mutig und unbekümmert, als habe sie den Pflichttermin abgesagt und tobe sich stattdessen auf dem Jahrmarkt aus: Frankfurt störte wie in besseren Vorrunden-Tagen früh und bewies eine Menge Zug zum Tor. Dabei bewährte sich auch die Rückkehr zur Dreier-/Fünferkette in der Abwehr.

Problematisch allerdings: Während die Eintracht beste Chancen ausließ, packten Doppeltorschütze Robert Lewandowski (38., 55.) und Douglas Costa (41.) doch irgendwann den Bohrer aus. "Wenn man die Chancen nicht nutzt, muss man sich nicht wundern, wenn die Bayern dann beim ersten Vorstoß auch das Tor machen", sagte Kovac. Danach ergaben sich die Hessen ihrem Schicksal. So stand am Ende die fünfte Bundesliga-Pleite in Folge für Frankfurt. Das gab es zuletzt vor 13 Jahren.

Nachlässigkeit wird bestraft

Symbolisch für die Diskrepanz zwischen Leistung und Ertrag stand am Samstag Branimir Hrgota. Der Stürmer machte seinem Ruf als schlampiges Genie wieder einmal alle Ehre: Bei einem Zuspiel von Ante Rebic startete er genau im richtigen Moment, umkurvte Manuel Neuer und zögerte dann eine Zehntelsekunde vor dem Abschluss. Diese Zeit genügte Mats Hummels, der die Frankfurter Führung per Monster-Tackling verhinderte (19.). Unmittelbar vor dem 0:2 dann hätte Hrgota eine Flanke von Rebic nur noch über die Linie drücken müssen, traf den Ball aber nicht richtig (40.). Will man in München bestehen, müssen solche Dinger rein. Basta!

Rebic bleibt auf dem Gaspedal

Wie man Werbung in eigener Sache betreibt, stellte Linksaußen Ante Rebic dagegen eindrucksvoll unter Beweis. Sein Steilpass auf Hrgota in der 19. Minute? Ein Leckerbissen. Die Flanke auf Hrgota zum Fast-Ausgleich vor der Pause? Punktgenau. Die Dribblings auf der linken Außenbahn? Unaufhaltsam wie ein außer Kontrolle geratener D-Zug.

Rebic ist seit Wochen der Stärkste in Frankfurts Offensive, das war in München nicht anders. Einzig die Belohnung fehlte – nicht nur, weil Hrgota einen unglücklichen Tag erwischte, sondern auch weil Rebic selbst nach einer starken Einzelaktion im Strafraum nur die Latte traf (51.). Weitere Argumente für eine Verpflichtung im Sommer sammelte die Leihgabe aus Florenz allemal.

Schmerzhafte Rettung

Während seine Kollegen den Fokus schnell auf die kommende Begegnung gegen den Hamburger SV richteten, dürfte Makoto Hasebe die Niederlage bei den Bayern noch länger schmerzhaft in Erinnerung behalten. Als Thomas Müller Eintracht-Keeper Lukas Hradecky beim Stand von 2:0 überlupfte und der Ball in Richtung Netz hüpfte, riskierte der Japaner bei seiner Rettungsaktion Kopf und Kragen. Hasebe kratzte das Leder noch von der Linie, krachte aber selbst ungebremst gegen den Pfosten. Hasebe erlitt einen Cut am Schienbein, wurde behandelt und quälte sich noch eine Viertelstunde, ehe es in der 64. Minute nicht mehr weiterging. Der Weg des 34-Jährigen führte vom Rasen direkt ins Krankenhaus, wie die Eintracht twitterte. Gute Besserung!

Die Rückkehr des (Scorer-) Königs

Bemerkenswert war nicht nur der schmerzliche Ausfall von Hasebe, sondern auch sein Ersatz: Marco Russ kam aufs Feld und feierte damit nach knapp 300 Tagen seine Rückkehr in den Bundesliga-Zirkus. Zuvor hatte er bereits im Pokal gegen Bielefeld (1:0) Pflichtspiel-Luft nach seiner Krebserkrankung geschnuppert.

Ein anderes Comeback wiegt in sportlicher Hinsicht noch schwerer: 80 Tage nach seinem letzten Auftritt kam wenige Minuten vor dem Ende auch Marco Fabián zu seinem Einsatz. Hartnäckige Rückenprobleme hatten den Mexikaner lange außer Gefecht gesetzt und die Eintracht damit einer ihrer stärksten Waffen beraubt. Fabián war in der Hinrunde als Kreativposten unersetzlich und wurde auch mit seinen Abschlussqualitäten schmerzlich vermisst. Sieben Scorerpunkte bedeuten mannschaftsintern trotz langer Pause noch immer den geteilten ersten Rang für den Rückkehrer.

Marco Fabián @MarcoFabian_10 It feels sooo goooood to be back on the field! Now it's time to keep the hard work to be 100% ready for the next games! 💪

