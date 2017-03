Die Niederlagen-Serie der Frankfurter Eintracht geht weiter. Gegen Freiburg waren die Hessen offensiv erneut zu harmlos, hatten in entscheidenden Szenen Pech und fühlten sich vom Schiedsrichter benachteiligt. Eine Analyse in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat am Sonntag das vierte Bundesliga-Spiel in Folge verloren. Die Hessen unterlagen dem SC Freiburg mit 1:2 (1:1). In einer hektischen Partie brachte Branimir Hrgota die Hausherren in Führung, doch Florian Niederlechner drehte das Spiel noch mit zwei Toren für die Gäste.

Hrgota zeigt zwei Gesichter

Drei Spiele in Folge schmorte Branimir Hrgota vor dem Freiburg-Spiel auf der Eintracht-Bank. Nach 30 Minuten konnte sich keiner erklären, warum. Denn der Schwede, für den erkälteten Alex Meier in die Startelf gerückt, präsentierte sich in famoser Verfassung. Er war eklig beim Pressing, präsent als Anspielstation und nervenstark vor dem Tor. Aus der ersten Chance der Frankfurter machte er das 1:0.

Doch dann kam die zweite Halbzeit und plötzlich erinnerte man sich an das zweite Gesicht von Hrgota. Wie schon häufiger in dieser Saison, tauchte der Stürmer plötzlich ab, war kaum mehr am Ball und auch defensiv nicht mehr snychron mit seinen Teamgefährten. Mehr als einmal presste Hrgota deutlich weiter vorne als der Rest des Teams und gestikulierte wild, als er merkte, dass der Rest der Truppe nicht aufrückte.

Niederlechner eiskalt, Meier nicht

Lukas Hradecky darf zurecht als einer der besten Torhüter der Bundesliga bezeichnet werden. Doch an diesem Sonntag fand der Finne seinen Meister: Florian Niederlechner. Zwei Mal tauchte der Freiburger Stürmer sträflich alleine vor Frankfurts Keeper auf, zwei Mal ließ er Hradecky keine Chance. Als der Eintracht-Torhüter beim 1:1 lange stehen blieb, umkurvte ihn der Gäste-Stürmer und schob ein. Beim 1:2 – einem Abseitstor – ging Hradecky dagegen früh runter.

Und Niederlechner? Der chippte den Ball wie beim Trainingsspiel über den Finnen hinweg. Auf der Gegenseite fehlte dann ausgerechnet der personifizierten Torgefahr, Alex Meier, diese Kaltschnäuzigkeit. In der letzten Drangphase der Frankfurter kam der eingewechselte Stürmer allein vor Freiburgs Schlussmann Alexander Schwolow zum Abschluss – und scheiterte. In der Hinrunde gingen solche Dinger – etwa Michael Hectors Last-Minute-Treffer gegen die Hertha – noch rein. Wie heißt das Fußballer-Bonmot so treffend: Haste Schei... am Schuh, haste Schei... am Schuh.

Rebic macht den Seferovic

Apropos unschöne Dinge mit Schuhen. Was sich Ante Rebic am Sonntag leistete, passte auch bestens in diese Kategorie. Denn nach Haris Seferovics Ellbogenschlag in Berlin war es dieses Mal der kroatische Angreifer, der Nerven und Manieren verlor. Im Getümmel vor einem Freistoß stieg der dieses Mal auch spielerisch schwächere Frankfurter seinem Gegenüber Lukas Kübler nicht nur kräftig auf den den Schlappen. Nein, er drehte seinen Fuß dann auch noch hin und her als würde er eine Zigarette ausdrücken.

Erst die TV-Kameras zeigten die Attacke. Nachdem Kübler schreiend zu Boden ging, kam Schiedsrichter Günter Perl sofort dazu, verteilte aber keine Strafe. Ob der Kontrollausschuss des DFB dieses kurze Nachhaken schon als "Bewertung der Situation" beurteilt, oder nachträglich gegen Rebic vorgeht, wird sich zeigen. Eintracht-Coach Niko Kovac wollte die Situation auf jeden Fall nicht kommentieren.

Kovac kritisiert Entscheidungen scharf

Deutlich mehr hatte der Frankfurter Trainer dagegen zu den sonstigen Entscheidungen des Unparteiischen zu sagen. "Ich habe derzeit das Gefühl, weil wir Eintracht Frankfurt sind, dass die Schiedsrichter einiges gegen uns pfeifen. Wir kriegen ein Tor zum 2:1 – da steht der Schütze einen Meter im Abseits. Wenn ich das als Linienrichter nicht sehe, dann muss ich mich fragen: Warum sehe ich das nicht?", schimpfte er bei Sky über den unstrittigsten Fehler des Schiedsrichter-Gespanns beim am Ende entscheidenden 1:2.

Bei den anderen Szenen war das Urteil schwieriger. Rebics Check vor dem Frankfurter Führungstreffer? Gacinovics vermeintliche Sperre beim zweiten Tor der Frankfurter? Und die Ringer-Einlage gegen Hector im Freiburger Strafraum? Alles Entscheidungen, über die auf der Tribüne, im Presseraum und zwischen den Akteuren auf dem Platz trefflich gestritten wurde. (Mehr Stimmen zum Spiel gibt es hier.)

Zwölf Ecken, kaum Gefahr

Bei all den Irritationen um die Schiedsrichter-Leistung darf aber eines nicht vergessen werden: Die Frankfurter haben es erneut nicht geschafft, sich genügend klare Torchancen zu erarbeiten. Die Eintracht ist seit einigen Wochen einfach zu ungefährlich, das war gegen Freiburg nicht anders. Am deutlichsten wurde das bei der Ecken-Statistik. Zwölf zu eins stand es da am Ende für die Frankfurter, aber es war ein rein quantitativer Sieg der Hausherren.

Denn egal ob kurz ausgeführt, auf den langen Pfosten gezirkelt oder scharf und flach – die Standards der Eintracht brachten die Freiburger Deckung bis auf den abgepfiffenen Treffer von Rebic kaum in Verlegenheit. Und das war, abseits aller Diskussionen um den Unparteiischen, ein wesentlicher Grund für die Frankfurter Niederlage.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! Bundesliga, 5.3.2017, 22.05 Uhr