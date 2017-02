Es war eine Menge, was in der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Ingolstadt steckte. Allerdings: Nichts, aber auch gar nichts davon lief zugunsten der Hessen. Trainer Niko Kovac ärgerte sich über das eigene Team. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat am Samstag die erste Heimniederlage seit April 2016 kassiert. Das Team von Trainer Niko Kovac verlor gegen Kellerkind FC Ingolstadt mit 0:2 (0:1). Der Ex-Darmstädter Romain Brégerie (26. Spielminute) und Pascal Groß (69./Foulelfmeter) trafen für die Oberbayern. Frankfurts David Abraham (35.) und Ingolstadts Mathew Leckie (81.) sahen die Rote Karte. Makoto Hasebe brachte einen Strafstoß nicht im FCI-Tor unter (56.).

Schiri Winkmann im Blickpunkt – schon beim 0:1

Bei der Eintracht und ihren Fans hat sich Schiedsrichter Guido Winkmann an diesem Nachmittag nicht gerade beliebt gemacht. Viele der kniffligen Entscheidungen, die der 43-Jährige in einem hitzigen Spiel zu treffen hatte, fielen gegen die Kovac-Elf aus – womit Winkmann nicht immer richtig lag. Vor allem nicht in der 26. Minute, als er den Gästen einen Eckball zusprach, obwohl Ingolstadts Verteidiger Marcel Tisserand zuletzt am Ball war. Fatal aus Frankfurter Sicht, denn aus dieser Ecke resultierte das 0:1 durch Brégerie. Der unmissverständliche Kommentar von Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner: "Fehlentscheidung!"

Alarmstufe Rot

Nur neun Minuten später gab es den nächsten Rückschlag für die Hessen. Abwehrchef David Abraham, dessen Rückkehr nach seinem Ausfall in Leverkusen sehnsüchtig erwartet worden war, musste mit Rot vom Platz (35.). Die Entscheidung war hart, aber durchaus vertretbar, weil er den Ingolstädter Dario Lezcano mit der offenen Sohle und nahezu gestrecktem Bein am Oberkörper traf. Bei der Eintracht sahen das fast alle anders: "Aus meiner Sicht keine Rote Karte" (Hübner), "Ich glaube, es war kein gestrecktes Bein" (Alex Meier), "Gelb hätte es auch getan" (Kovac).

Die komplette Innenverteidigung bricht weg

"Alarmstufe Rot" steht sinnbildlich aber auch für den Rest des Frankfurter Spiels – vor allem aus personaltechnischer Sicht. Gerade einmal zehn Minuten nach Abrahams frühzeitigem Gang unter die Dusche musste auch sein Partner aus der Innenverteidigung – Jesús Vallejo – mit bandagiertem Oberschenkel raus. Erste Diagnose: Muskelfaserriss. Kovac muss sich für das Samstagabend-Topspiel am kommenden Wochenende in Berlin also etwas einfallen lassen, zumal das Aushilfs-Duo Hasebe/Michael Hector in der zweiten Halbzeit nicht immer sattelfest daherkam. Mittelfeldspieler Omar Mascarell sah die zehnte Gelbe Karte, fällt demnach auch aus. Sportdirektor Hübner bleibt locker: "Wir haben schon gegen Hannover gezeigt, dass wir trotzdem noch Möglichkeiten haben."

Hasebe verschießt, Kovac meckert

Apropos Möglichkeiten: Trotz Unterzahl hatte die Eintracht gegen Ingolstadt gute Möglichkeiten, um zum Ausgleich zu kommen. Allen voran Hasebe, der einen Elfmeter vergab und zudem das Kunststück vollbrachte, den anschließenden Nachschuss aus sechs Metern Entfernung an die Querlatte zu setzen (56.). Kein Problem für Kovac – doch den Coach störte etwas anderes. "Mich ärgert die Tatsache, dass der Ball noch ins Tor muss – und die sind schon alle am Jubeln. Das gibt es doch nicht! Es ist jedes Mal dasselbe, das geht nicht! Solange der Ball nicht über der Linie ist, ist es kein Tor." Unter anderem beim Heimspiel gegen Darmstadt 98 hatten die Frankfurter allein einen Elfmeterpfiff ausgelassen bejubelt – damals noch mit positivem Ausgang.

So oder so: kein gutes Eintracht-Spiel

Bei allen strittigen Entscheidungen, bei allen personellen Rückschlägen muss aber auch festgehalten werden: Die Eintracht hat gegen Ingolstadt wahrlich nicht ihr bestes Spiel gemacht. Statt strukturiertem Kombinationsfußball gab es viele lange Bälle nach vorne, wobei das angepeilte Direktspiel nicht selten in überhasteten Aktionen endete: Haris Seferovic versemmelte gleich zwei Hereingaben von der linken Seite (7.), Meier schloss einen Angriff mit einem Kopfball schon an der Strafraumkante ab (32.), und gegen Ende war es noch einmal Seferovic, der einen aussichtsreichen Vorstoß erneut viel zu schnell zum Abschluss bringen wollte (83.). Kovacs Fazit: "Wie in Leverkusen hatten wir zu viele leichte Ballverluste – und dann läufst du der Musik hinterher. Es war ein Spiel, das nicht nach meinem Geschmack war."