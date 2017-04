Für die Gastgeber emotional, für die Gäste ernüchternd: Eine glücklose Frankfurter Eintracht hat verdient bei einer effizienten Dortmunder Borussia verloren. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat auch das zehnte Punktspiel in Folge nicht gewonnen. Das Team von Trainer Niko Kovac verlor am Samstag bei Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund mit 1:3 (1:2). Marco Reus (3. Spielminute), Sokratis (35.) und Pierre-Emerick Aubameyang (86.) erzielten die Dortmunder Tore. Frankfurts Marco Fabián hatte für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich gesorgt (29.).

Traumtor-Schlagabtausch in Hälfte eins

Tore sind das Salz in jeder Fußballsuppe, Traumtore demnach Croûtons und ein großer Schlag Crème fraîche. Und davon gab reichlich. Schließlich haben sich alle vier Torschützen zumindest mal ins Gespräch für eine Nominierung zum Tor des Monats gebracht: Comebacker Reus war mit der Hacke erfolgreich, Fabián (leicht abgefälscht) und Sokratis hämmerten jeweils einen Fernschuss in den Winkel und Aubameyang lupfte das Leder über die Torlinie. Fazit: Das Spiel war schön anzusehen, das Ergebnis aus hessischer Sicht nicht.

Vorne fahrlässig, hinten Hradecky

Manch einen mag es schon gar nicht mehr überraschen: Die Frankfurter haben auch in Dortmund gute Torchancen nicht nutzen können. So hätte Fabián bereits in der neunten Minute den Ausgleichstreffer erzielen müssen, als er – völlig freistehend – eine Hereingabe von Branimir Hrgota nicht verwertete und den Ball aus kürzester Distanz am Tor vorbei schoss.

Ähnlich ging es weiter: Mijat Gacinovic scheiterte erst an der eigenen Rücklage (20.) und dann an einem schnellen Reflex von BVB-Keeper Roman Bürki (22.), der Kopfball von David Abraham landete auf dem Tornetz (23.) und Fabiáns Flachschuss zischte knapp am Pfosten vorbei (69.). Auf der anderen Seite vereitelte Eintracht-Schlussmann Lukas Hradecky zwei Mal gegen Shinji Kagawa (19., 90.) und gegen Gonzalo Castro (84.), womit der Finne eine höhere Niederlage verhinderte.

Eintracht Teil der BVB-Terror-Bewältigung

Vier Tage nach dem Terrorakt gegen den BVB-Bus und drei Tage nach dem 2:3 in der Champions League gegen AS Monaco stand auch die Partie gegen Frankfurt unter starken Sicherheitsvorkehrungen. Die 81.360 Zuschauer im ausverkauften Stadion wurden beim Einlass streng kontrolliert. Der bei dem Anschlag verletzte spanische BVB-Profi Marc Bartra war noch vor dem Anpfiff aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Kovac sagte hinterher, dass es ein gutes Spiel von beiden Mannschaften gewesen sei, "in Anbetracht der Situation von Dienstag". Sein Dortmunder Kollege Thomas Tuchel freute sich: "Es war eine ganz außergewöhnliche Charakterleistung meiner Mannschaft – dafür gebührt ihr der allergrößte Respekt."

Fast alle Statistiken sprechen gegen Frankfurt

Weitere Informationen Bewerten Sie die Eintracht-Spieler Wer zeigte sich von seiner besten Seite, wer erwischte einen schwarzen Tag? Stimmen Sie ab mit dem Spielerzeugnis zur Partie gegen Borussia Dortmund. Ende der weiteren Informationen

Der Blick auf die Anzeigetafel verriet das Ergebnis, der Blick in die Spielstatistiken erklärt es. Die Eintracht lief dem BVB nicht nur in puncto Chancenverwertung hinterher, sondern auch in vielen anderen Kategorien, die die Borussia für sich entschied: 15:9 Torschüsse, 59:41 Prozent Zweikämpfe, 60:40 Prozent Ballbesitz und 413:161 angekommene Pässe. Bei letzterer fällt auch der Einzelspieler-Vergleich zugunsten der Westfalen aus (Nuri Sahin: 57, Omar Mascarell: 23).

Die Luft wird dünner

Mühsam ernährt sich das Eintracht-Eichhörnchen: Frankfurt hat es auch gegen Dortmund nicht geschafft, das psychologisch so wichtige Ziel zu erreichen und die 40-Punkte-Marke zu knacken. Die Hessen schwimmen im Tabellenmittelfeld, der europäische Wettbewerb ist vier Zähler entfernt. Doch ist das überhaupt noch die Blickrichtung?

Klar, die direkte Konkurrenz (Berlin, Freiburg, Köln, Mönchengladbach) hat ebenfalls verloren, die Qualifikation für die Europa League ist absolut noch machbar. Beim Blick in den Tabellenkeller herrscht allerdings Alarmstufe gelb. Durch die Erfolge von Mainz und Augsburg beträgt der Vorsprung der Eintracht auf den Relegationsplatz nur noch sechs Punkte. Und das fünf Spieltage vor Saisonende.