In Leipzig kam irgendwie alles zusammen: eine frühe Rote Karte, zwei Standardsituationen und ein Eigentor vermiesten der Eintracht den Abend. Es war eine kuriose Partie. Der hr-sport erzählt das Spiel in fünf Punkten.

Den Start ins neue Jahr haben sie sich bei Eintracht Frankfurt sicherlich anders vorgestellt. Bei RB Leipzig verloren die Hessen am Samstag mit 0:3 (0:2) und kassierten damit die höchste Niederlage der Saison. Wie es dazu kam? Wir fassen die wichtigsten Punkte für Sie zusammen.

Der Blackout

Lukas Hradecky musste schon in der 3. Minute vom Feld. Bild © Imago

"Endlich ist die bundesligafreie Zeit vorbei", mag sich so mancher Eintracht-Fan beim Anpfiff in Leipzig gedacht haben. Nur 131 Sekunden später war es mit der Euphorie aber schon wieder vorbei. Da entschied Lukas Hradecky nämlich bereits die Partie. Bei einem langen Ball kam der Keeper aus seinem Kasten geeilt, rutschte aus und wusste sich nicht anders zu helfen, als die Hände zur Hilfe zu nehmen. Dumm nur, dass er das außerhalb des Strafraums tat. Die Folge: Die zweitschnellste Rote Karte der Bundesligageschichte und ein Freistoß, den die Hausherren prompt zur Führung nutzten.

Die Standards

Überhaupt: die Standards. Wenn der Platzverweis der Eintracht nicht schon das Genick gebrochen hatte, die Freistöße taten es definitiv. Es ist bezeichnend – und das muss man mit Anerkennung in Richtung der Hessen sagen –, dass die Roten Bullen zunächst nur durch Standardsituationen zum Torerfolg kamen (6., 45.) und eben nicht aus dem Spiel heraus. Die Eintracht machte ihre Sache in der ersten Halbzeit zu zehnt nämlich ziemlich ordentlich, die Räume eng – und ging nach zwei Toren, die aus Freistößen resultierten, trotzdem mit 0:2 in die Kabine.

Der Übermotivierte

Ante Rebic ging zunächst keinem Zweikampf aus dem Weg. Bild © Imago

Dabei versuchten die Kovac-Elf alles, um den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Sie ging gewohnt körperbetont in die Partie und versuchte, eng am Mann zu stehen. Das ist gut, solange man es nicht übertreibt. Bei Ante Rebic war es eine Gratwanderung. Der Kroate hätte beinahe ebenfalls vorzeitig duschen gehen können. Nachdem er seine 5. Gelbe Karte gesehen hatte (15.), rieb sich der Angreifer weiter in jedem Zweikampf auf – und wurde schon in der 28. Minute von Schiedsrichter Deniz Aytekin ein letztes Mal ermahnt. Zwar spielte Rebic noch bis zu seiner Auswechslung in der 72. Minute weiter, in der Defensive konnte er seiner Mannschaft aber nur noch wenig helfen.

Der Pechvogel

Für das dritte Gegentor konnte wirklich niemand etwas. Das Eigentor von Jesús Vallejo passte irgendwie zu diesem gebrauchten Frankfurter Tag. Die Hausherren und die Gäste spielten Flipper im Eintracht-Strafraum bis Halstenberg einfach mal draufhielt. Vallejo wollte auf der Linie klären, schoss sich im Rückwärtslaufen aber stattdessen selbst an und purzelte samt Ball ins Tor (67.). Ganz ehrlich: Sch....wamm drüber! Die Partie war zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon gelaufen.

Der Ersatzmann

Heinz Lindner hielt, was er halten konnte. Bild © Imago

Die Eintracht sollte sich lieber an den positiven Momente des Spiels aufrichten und an die Zukunft denken. Nach Hradeckys Platzverweis wird vorerst Heinz Lindner das Frankfurter Tor hüten. Dass der Österreicher ein sicherer Rückhalt sein kann, hat er in Leipzig unter Beweis gestellt. Gleich mehrfach (10., 13., 66.) konnte er sich gegen den Bullen-Sturm auszeichnen. Und vielleicht sind seine Paraden schon im kommenden Spiel auf Schalke Gold wert. Vorausgesetzt es läuft sonst nicht wieder alles schief, was schief laufen kann bei der Eintacht.