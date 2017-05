Die Eintracht-Defensive glich in Mainz eher einem Hühnerhaufen als einem Bollwerk. Dafür trafen vorne auf einmal die Stürmer wieder. Irgendwie stand alles Kopf bei den Hessen. Eine Analyse in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat ein fulminantes Rhein-Main-Duell in Mainz mit 2:4 (1:0) verloren. Die Treffer von Branimir Hrgota (42.) und Haris Sefevoric (50.) reichten den Hessen nicht einmal zu einem Punktgewinn. Jhon Cordoba (60.), Stefan Bell (62.), Yoshinori Muto (76.) und Pablo De Blasis per Foulelfmeter (90.+3) drehten die Partie zugunsten der Mainzer.

Fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen

2:0 geführt – und dann zwei Mal entscheidend benachteiligt worden. So fasst zumindest Trainer Niko Kovac das Spiel zusammen. Beim 1:2 habe Jhon Cordoba im Abseits gestanden, der Elfmeter, der zum 4:2-Endstand führte, hätte nicht gepfiffen werden dürfen. Ganz unrecht hatte der Eintracht-Coach da nicht, aber unterschreiben kann man seine Ausführungen leider auch nicht. Cordoba stand wohl wirklich im Abseits, allerdings bei weitem nicht so deutlich, wie Kovac glauben machen wollte. Der Elfmeterpfiff in der Schlussphase war zwar überaus hart, aber Michael Hector stellte sich eben auch nicht klug im Zweikampf an.

Niko Kovac im heimspiel! Saisonendspurt und Pokalfinale: Die Eintracht biegt auf die Zielgerade ein und kann den ersten Titel seit 1988 an den Main holen.

In allen Belangen unterlegen

Viel schwerer wog da schon das Auftreten der eigenen Mannschaft. Die Hessen waren den Mainzern in allen Belangen unterlegen: 6:21 Torschüsse, 40:60 Prozent Ballbesitz. 48:52 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Klar, wenn man seine Chancen konsequent nutzt und der Gegner eben nicht, kann man auch aus so einem Spiel drei Punkte mitnehmen. Das klappt aber eben nicht, wenn man ab der 60. Minute das Verteidigen einstellt.

Offen wie ein Scheunentor

Vier Gegentore in 30 Minuten: So etwas haben die Frankfurter lange nicht mehr erlebt. Überhaupt kassierte das Team in dieser Saison noch nie vier Treffer in einem Spiel. Gerade unter Kovac war die Defensive eigentlich immer das Prunkstück der Frankfurter Mannschaft. Da kann man nur auf einen Ausrutscher hoffen.

Sorgenkinder treffen wieder

Es war ein bisschen verkehrte Welt in Mainz. Während die Frankfurter hinten ordentlich schwammen, trafen sie vorne gleich doppelt. Der Sturm – eher das Sorgenkind in dieser Saison – hat endlich einmal wieder positiv von sich reden gemacht. Hrgota traf zum ersten Mal seit dem 23. Spieltag (gegen Freiburg). Für Seferovic war es das erste Tor seit dem 12. (!) Spieltag, als er einen Treffer zum 2:1-Sieg in Dortmund beitrug. Das freut den Frankfurter Anhang. Die Frage ist nur: Bringt das die Eintracht im Saison-Endspurt irgendwie weiter?

Angekratztes Selbstbewusstsein

Die Hoffnung ist natürlich da, dass bei den Stürmern der Knoten nun geplatzt ist und sie auch in den kommenden beiden Pflichtspielen treffen. Aber man muss kein Pessimist sein, um mehr Gründe zu finden, warum die Frankfurter in der Saison 2016/17 keinen Sieg mehr feiern werden. Die Eintracht ist nach wie vor die schlechteste Mannschaft der Rückrunde und hat im Mai noch keinen einzigen Punkt gesammelt. Mit RB Leipzig in der Bundesliga und Borussia Dortmund im Pokalfinale treffen die Hessen auf zwei der drei torhungrigsten Teams der Liga. Niko Kovac hat alle Hände voll zu tun, um die Mannschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Damit die Saison doch noch zu einer besonderen wird.

