Ein spätes Gegentor hat der Frankfurter Eintracht einen Punktgewinn bei der TSG Hoffenheim gekostet. Jetzt muss Sportdirektor Bruno Hübner um seinen Job fürchten. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat ein enges Spiel bei der TSG Hoffenheim mit 0:1 verloren. In einer ausgeglichenen Partie traf Benjamin Hübner nach einem Eckball ins Netz (90. Minute).

Papas Liebling

… wird Benjamin Hübner in dieser Saison wohl nicht mehr. Immerhin ist Papa Bruno Sportdirektor bei der Eintracht und hat sich das Familientreffen im Kraichgau sicherlich anders vorgestellt. Dass der Innenverteidiger ausgerechnet gegen den Club des Vaters sein zweites Saisontor erzielt, zeugt von keiner guten Kinderstube. Denn laut Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic verliert Hübner Senior mehr als nur einen möglichen Punkt bei der TSG. "Den entlassen wir", scherzte Bobic nach der Partie bei Sky.

Seferovics Großchance

Es hätte in der Schlussphase auch ganz anders kommen können. Statt Benjamin Hübner hätte Haris Seferovic zum Held der Partie werden können, als er in der 82. Minute mit einer schönen Bewegung Kevin Vogt stehen ließ und aufs Tor zueilte. Doch irgendwann ging dem Schweizer, von Vogt verfolgt, die Puste aus. Sein verkorkster Abschluss war für TSG-Keeper Oliver Baumann kein Problem.

Frankfurts Kämpferherz

Ein Auswärtssieg wäre vielleicht ein bisschen viel des Guten gewesen, eine Niederlage wurde dem Spiel der Eintracht aber auch nicht gerecht. Dem Pfostentreffer von Nadiem Amiri (26.) stand ein Abseitstor von David Abraham (54.) gegenüber. Das Spiel war weitestgehend ausgeglichen. Zugegeben: In puncto Spielgestaltung führten die Kraichgauer im Prinzip alle Statistiken klar an, hatten etwa doppelt so viel Ballbesitz und doppelt so viele Abschlüsse wie die Eintracht. Die Hessen aber hielten mit Kampf dagegen. Ein paar mehr gewonnene Zweikämpfe, mehr intensive Läufe, mehr Sprints: Für ein Unentschieden haben sie eigentlich alles richtig gemacht. Nur das Quäntchen Glück hat gefehlt.

Abrahams Pause

Die Niederlage in Hoffenheim wird die Eintracht verkraften. Schwerer wiegt da vielleicht, dass bei der ohnehin schon dünnen Personaldecke für das kommende Spiel gegen Wolfsburg ein weiterer Ausfall feststeht. Abwehrchef Abraham holte sich die fünfte Gelbe Karte ab und wird gegen die Niedersachsen fehlen.

Stenderas Rückkehr

Immerhin eine gute Nachricht gab es an diesem Sonntag für die Eintracht: Marc Stendera stand nach seinem Kreuzbandriss zum ersten Mal seit dem Relegationsrückspiel in Nürnberg (23.05.2016) wieder bei einem Pflichtspiel auf dem Platz. Angesichts der angesprochenen Personalnot berief Trainer Niko Kovac den 21-Jährigen in die Startelf. Und der machte seine Aufgabe bis zu seiner Auswechslung (78. Minute) richtig gut. Weitere Einsätze werden bestimmt bald folgen.

Weitere Informationen TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0) Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Kaderabek, Zuber - Rudy - Demirbay (79. Szalai), Amiri (74. Rupp) - Wagner, Kramaric (62. Uth)



Frankfurt: Hradecky - Chandler, Hector, Abraham, Russ, Oczipka - Varela (90. Hrgota), Stendera (79. Blum) - Fabian, Barkok - Seferovic (83. Rebic)



Tore: 1:0 Hübner (90.)

Gelbe Karten: - / Abraham, Russ, Fabian



Schiedsrichter: Perl (Pullach)

Zuschauer: 30.000 Ende der weiteren Informationen

