Und spieltäglich grüßt das Murmeltier: Eintracht Frankfurt hat auch in Köln ein ordentliches Bundesligaspiel abgeliefert, aber erneut kein Tor erzielt. Wir fassen die Niederlage in den fünf wichtigsten Punkten zusammen.

Eintracht Frankfurt hat das achte Bundesliga-Spiel in Folge nicht gewonnen. Beim 1. FC Köln unterlag die Mannschaft von Trainer Niko Kovac mit 0:1 (0:0). Milos Jojic erzielte den einzigen Treffer der Partie (53.).

Wolf und Ordóñez feiern Eintracht-Debüt

Das kam etwas überraschend: Die durch die Sperre von Timothy Chandler entstandene Lücke auf der rechten Abwehrseite füllte nicht etwa ein etatmäßiger Verteidiger, sondern der eher offensiv orientierte Marius Wolf. Die 21 Jahre alte Leihgabe von Hannover 96 kam damit zum ersten Bundesliga-Einsatz für die Eintracht.

Wolfs erste Aktion: ein Foul an Konstantin Rausch nach knapp neun Minuten. Wolfs beste Aktion: eine Torchance per Direktabnahme an der Kölner Strafraumgrenze nach 19 Minuten. In der zweiten Halbzeit holte er sich für einen Trikotzupfer die Gelbe Karte ab (73.). Nach 75 Minuten machte Wolf für Andersson Ordóñez Platz. Der Ecuadorianer absolvierte damit ebenfalls seine ersten Pflichtspiel-Schritte für die Frankfurter.

Zwei Halbzeiten, zwei Eintracht-Gesichter

In Dramaturgie und Entwicklung war die Niederlage in Köln fast eine Kopie des Unentschiedens gegen Mönchengladbach. Wieder hatten es die Frankfurter geschafft, ein spielerisch starkes Team eine Hälfte lang zu kontrollieren. 65 Prozent Ballbesitz, 84 Prozent Passquote, 3:0 Ecken und 8:4 Torschüsse standen am Dienstag für die Kovac-Elf mit dem Pausenpfiff zu Buche.

Doch dann – und auch das war den Hessen schon gegen die Fohlen passiert – kehrten sie nach der Pause auf wackeligen Beinen aus der Kabine zurück. Der FC profitierte von der Einwechslung des agilen Leonardo Bittencourt, attackierte die Eintracht im Spielaufbau nun früher und gewann auch mehr Zweikämpfe. Außerdem gelang den Geißböcken etwas, das der Borussia vorenthalten war: ein Tor.

Jojics Treffer – ein Schuss ins Eintracht-Herz

Weitere Informationen Bewerten Sie die Eintracht-Spieler Wer zeigte sich von seiner besten Seite, wer erwischte einen schwarzen Tag? Stimmen Sie ab mit dem Spielerzeugnis zur Partie in Köln. Ende der weiteren Informationen

Und dieses entscheidende 1:0 führte den Frankfurtern vor Augen, wie einfach dieses Toreschießen doch eigentlich sein kann. Nach einer Flanke von Rausch köpfte Eintracht-Kapitän David Abraham den Ball gleichermaßen präzise wie unglücklich in die Beine von Jojic, der das Leder platziert in der unteren Ecke des Eintracht-Gehäuses unterbrachte. Besonders schmerzhaft aus Sicht der Frankfurter: Es war die einzige zwingende Chance, die die Rheinländer über die gesamten 90 Minuten zustande brachten. Diese Effizienz ließ das Kovac-Team einmal mehr vermissen.

Déjà-vu: viel Aufwand, kein Ertrag

Das Missverhältnis zwischen Anzahl an Torchancen und Anzahl an Toren wird der Eintracht nach und nach zum Verhängnis. In Köln schafften es weder Bastian Oczipka per Freistoß (12.), Wolf per Volleyabnahme (19.), Ante Rebic per Kopfball an die Latte (26.) oder per Freistoß (86.) und Mijat Gacinovic per Fernschuss (31.), den Ball dahin zu bringen, wo er hin soll. Heißt im Klartext: acht Spiele in Folge ohne Sieg, vier Spiele in Folge ohne eigenen Treffer. Die Torflaute hält nun seit 439 Minuten an.

Lichtblicke auf der Eintracht-Bank

Wer sich zum Schluss dennoch über etwas Positives freuen möchte, dem sei ein Blick auf die Eintracht-Auswechselbank nahegelegt. Von dort war nämlich nicht nur Ordóñez (zuletzt Außenbandverletzung) zu seinem Debüt gekommen. Neben ihm hatten zudem unter anderem Shani Tarashaj (zuletzt muskuläre Probleme) und Marc Stendera Platz genommen. Für den Mittelfeld-Youngster war es nach seinem zweiten Kreuzbandriss vor knapp einem Jahr die erste Kader-Nominierung in dieser Saison. Sollten Spieler wie Alex Meier (Ferse) und Danny Blum (Magen-Darm) weiter ausfallen, brauchen die Hessen jeden Mann.