Nach dem Pokaltriumph kam die Bundesligaernüchterung. Eine insgesamt deutlich unterlegene Frankfurter Eintracht wurde von Bayer Leverkusen ohne Punkte und Tore nach Hause geschickt. Wie es dazu kam? Eine Analyse in fünf Punkten.

Die Frankfurter Eintracht hat ihr Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag mit 0:3 (0:1) verloren. Javier "Chicharito" Hernandez brachte die Werkself in der 5. Minute in Führung und zeichnete sich auch für das zweite Tor verantwortlich (63.). Der eingewechselte Kevin Volland zog den Schlussstrich unter die erste Eintracht-Niederlage der Rückrunde (78.).

Der Unterschied des Spiels

Der Matchwinner und große Unterschied des Spiels war Chicharito. Das ist unbestritten. Die "kleine Erbse" hatte bereits in der Vorwoche gegen Mönchengladbach seinen Torriecher wiedergefunden. Gegen die Eintracht bestätigte der Angreifer seine aufsteigende Form. Mit fünf Torschüssen und zwei Treffern war er der gefährlichste Mann auf dem Platz.

Anfällig über außen

Dass Chicharito aber überhaupt so viele Möglichkeiten erhielt, hatte eher mit der ungenügenden Verteidigung auf den Frankfurter Außenbahnen zu tun. Die flinken Karim Bellarabi und Julian Brandt bereiteten der Eintracht ein ums andere Mal Probleme. Sowohl dem 0:2 als auch dem 0:3 gingen präzise Hereingaben von Bellarabi voraus. Leverkusen schlug insgesamt zwölf Flanken in den gegnerischen Strafraum und damit doppelt so viele wie die Eintracht (fünf). Zum Vergleich: Beim 2:0-Sieg gegen Darmstadt in der Vorwoche hatte die Kovac-Elf noch 18 Flanken geschlagen.

Müde Köpfe

Überhaupt schienen die Frankfurter nach dem Pokalspiel unter der Woche etwas müde. Auch Sportdirektor Bruno Hübner sprach nach dem Abpfiff davon, dass die Leverkusener einfach etwas "frischer" waren. Das spiegelte sich zwar nicht in der Laufleistung wider – die Werkself lief insgesamt nur eineinhalb Kilometer mehr als die Frankfurter – wohl aber in der Reaktionsschnelligkeit. Die Hessen kamen oft den einen berüchtigten Schritt zu spät, schalteten die entscheidende Millisekunde langsamer als der Gegner. Eigentlich hatte Kovac durch das Rotationsprinzip genau das zu verhindern versucht.

Rotation klappt nicht

Sehen wir einmal von der nötigen, weil verletzungsbedingten Umstellung in der Innenverteidigung ab, setzte der Coach auf drei neue Offensivkräfte: Aymen Barkok, Branimir Hrogta und Mijat Gacinovic. Keiner der drei konnte gegen Leverkusen wirklich überzeugen. Barkok rieb sich zwar gewohnt auf, wies mit 11,67 Kilometern die größte Laufleistung des Teams auf und schoss zwei Mal, na sagen wir mal, in die Nähe des Leverkusener Gehäuses. Er spielte dafür aber auch jeden dritten Pass in die Beine des Gegners und ließ sich vor dem 0:2 gleich zwei Mal hintereinander von Julian Brandt vernaschen. Gacinovic und Hrogta hatten immerhin die beiden besten Chancen der Eintracht (19., 26.), viel zu sehen war danach aber von beiden auch nicht mehr. Das können sie eigentlich besser.

Der Lichtblick

Einen, den Kovac nach dem Pokalspiel schonen wollte, brachte er Anfang der zweiten Halbzeit dann doch. Ante Rebic kam für den angeschlagenen Gacinovic und machte genau dort weiter, wo er in Hannover aufgehört hatte. Der Kroate belebte die Eintracht-Offensive merklich und gab mit drei Torschüssen die meisten aller Frankfurter ab. Entscheidend beeinflussen konnte er das Spiel freilich nicht. Trotzdem: Ein Rebic in seiner derzeitigen Form ist auf jeden Fall ein Kandidat für die Startelf gegen Ingolstadt kommenden Samstag.