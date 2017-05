Eintracht Frankfurt muss zum Saisonabschluss eine Enttäuschung im DFB-Pokalfinale verdauen. Doch in der knappen Niederlage gegen Dortmund stecken auch positive Aspekte – vor allem für Niko Kovac. Eine Analyse in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat das DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund am Samstagabend mit 1:2 (1:1) verloren. Ousmane Dembélé hatte den BVB bereits in der achten Spielminute in Führung gebracht. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Ante Rebic (29.) schoss Pierre-Emerick Aubameyang die Westfalen per Foulelfmeter zum Pokalsieg (67.).

Stimmungskiller aus Aluminium

Es wäre der völlig richtige Moment gewesen: In der 39. Minute visierte Haris Seferovic mit seiner besten Schusschance das Toreck an, in Gedanken bejubelten die mehr als 20.000 Frankfurter Fans im Berliner Olympiastadion bereits den Treffer zum 2:1. Und dann? Klatschte der Ball an den Pfosten. In einer Phase, in der die Eintracht trotz frühen Rückstands in die Partie zurückgefunden hatte. Zu einem Zeitpunkt, an dem der Favorit aus Dortmund spielerisch komplett abgetaucht war. Doch die Hessen hatten Pech und schafften es nicht, das Ergebnis zu drehen. Ein Knackpunkt dieses Endspiels.

Halbzeitshow mit Background-Pfeifkonzert

Eine Halbzeitshow beim DFB-Pokalfinale? Muss nicht sein, mag mancher Fußballfan gedacht haben. Eine Halbzeitshow, bei der eine Schlagersängerin auftritt? Auch nicht. Eine Halbzeitshow mit Helene Fischer? Klare Antwort der Eintracht-Fans: Geht gar nicht.

Der Chartstürmerin wird eine gewisse Nähe zur Borussia nachgesagt, entsprechend unglücklich waren viele im Frankfurter Lager über ihre Ansetzung. Die Folge: ein gellendes Pfeifkonzert für die gesamte Dauer des Auftritts. Doch Fischer nahm es hinterher im "Sportschau Club" im Ersten locker und sagte: "Ich bin kein ausgewiesener Dortmund-Fan. Ich habe beiden Mannschaften von ganzem Herzen die Daumen gedrückt."

Oczipka, Gacinovic, Rebic – die Eintracht-Aktivposten

Zurück zum Sportlichen, immerhin hat der Bundesliga-Elfte Frankfurt dem -Dritten Dortmund einen großen Pokalfight geboten. Säulen dieser bemerkenswerten Leistung waren Bastian Oczipka, Mijat Gacinovic und Ante Rebic. Oczipka, weil er vor dem 1:1 Dortmunds Aubameyang in seinem Rücken nicht den Turbo zünden ließ, den Ball per Grätsche behauptete und so den Spielaufbau über Torwart Lukas Hradecky ermöglichte.

Gacinovic, weil er auch dieses Mal wieder im defensiven Mittelfeld, wo er sich sonst eigentlich nicht zuhause fühlt, eine gute Partie ablieferte. Und Rebic, weil er auch über sein Tor hinaus oftmals erste offensive Anspielstation war. Zieht die Eintracht die Kaufoption für den Leihspieler vom AC Florenz? Die Frist läuft Ende Mai ab, im Raum steht eine Ablöse von 3,2 Millionen Euro. Sportvorstand Fredi Bobic: "Er hat das ordentlich gemacht. Alles andere sehen wir die Tage." (Weitere Stimmen zum Spiel gibt es hier.)

Aubameyangs Elfmeter – die Entscheidung

Dass ein ausgeglichenes Fußballspiel durch einen ruhenden Ball entschieden wird, ist in dieser Sportart branchenüblich. Dass aber in einem so spannenden Finale ein einziges Foul, ein einziger Elfmeter den Unterschied macht – das ist aus Eintracht-Sicht schon bitter. "Leider konnte ich mich nicht komplett wegziehen", beschrieb Hradecky die Situation, als er Dortmunds Christian Pulisic am Bein berührte und zu Fall brachte. "Rauslaufen war keine falsche Entscheidung", wehrte er sich zudem gegen Kritik. Der anschließende Strafstoß war an Selbstvertrauen aufseiten des Schützen nicht zu überbieten – und selbst Elfmeter-Killer Hradecky war in diesem Moment machtlos.

Aubameyang trifft aus 11 Metern ins Frankfurter Herz - und zur 2:1-Führung für den BVB. Bild © Imago

Kovac: Figur des neuen Eintracht-Images

Auch wenn das von Helene Fischer besungene "Herzbeben" für die Fans der Frankfurter Eintracht ausgeblieben ist: Die Hessen, das war am Samstagabend durchaus spürbar, haben in den vergangenen zwölf Monaten den einen oder anderen Sympathiepunkt dazu gewonnen – ein Verdienst von Trainer Niko Kovac. Als der 45-Jährige nach der Partie zum Siegerpodest hochlief, um sich seine Silbermedaille abzuholen, brandete im gesamten Stadion Applaus auf. Selbst in jenen Gegenden, die tief in schwarz-gelb getaucht waren und in denen eigentlich Vorfreude auf die Pokalübergabe angesagt war. Anerkennung für einen Mann, der aus #aufjetzt im Abstiegskampf #AdlerimAnflug auf das Pokalfinale in Berlin gemacht hat.