Hessen weltweit: Der neue Hauptsponsor passt hervorragend ins Strategiekonzept der Frankfurter Eintracht. Die finanziellen Vorteile sollen sich auch im sportlichen Bereich bemerkbar machen.

Drei Wörter, große Bedeutung: Eintracht Frankfurt international. Was viele Fans gedanklich nach Nikosia, Tel Aviv sowie Bordeaux zurückversetzt und orangefarbene Mützen aus dem Schrank kramen lässt, ist auf der Chefetage des Fußball-Bundesligisten eine der wichtigsten strategischen Zielsetzungen. Nicht in erster Linie sportlich, sondern wirtschaftlich. Und in dieser Hinsicht haben die Hessen am Freitag den nächsten großen Schritt gemacht.

Mit der Verpflichtung der weltweit größten Online-Jobsuchmaschine Indeed als neuem Hauptsponsor stößt die Eintracht nun auch in den US-amerikanischen Markt vor. Weltweit ist es bereits der dritte neben den Vereinigten Arabischen Emiraten (Trainingslager in Abu Dhabi) und Asien (Kooperation mit einer Gesellschaft des chinesischen Bildungsministeriums). Den Gedanken dahinter formuliert Vorstandsmitglied Axel Hellmann so: "Die Internationalisierung von Eintracht Frankfurt ist ein großer Wachstumstreiber. Für die Bundesliga ist es das allgemein, aber für uns als Club ist Internationalisierung maßgeblich."

Der mitunter beste Vertrag

In Hellmanns Fachsprache heißen die Märkte "Zielmärkte". Aus allen drei dieser aktuellen Zielmärkte werde die Eintracht in dieser Saison "werthaltige Partnerschaften" mitnehmen. Indeed sei als prominenter Partner ein Zeichen dafür, dass die Internationalisierung des Clubs auf dem richtigen Weg vorangehe. Ob sich das auch in den Finanzen niederschlägt? Darauf gibt es vom Vorstand naturgemäß keine klare Antwort.

"Es ist der wirtschaftlich werthaltigste Vertrag, den Eintracht Frankfurt je mit einem Hauptsponsor abgeschlossen hat", deutet Hellmann aber eine Steigerung gegenüber den bisherigen Partnerschaften an. "Wir sind mit dem Abschluss am Ende des oberen Drittels der Bundesliga." Sämtliche Probleme wirtschaftlicher Art oder bei der Suche nach geeignetem Personal löse das allein aber nicht.

Auswirkungen auf den sportlichen Bereich erhofft

"Dass wir jetzt 15 Millionen mehr für die Ablöse eines Spielers auf den Tisch legen können, das ist geträumt", so Hellmann weiter. "Aber: Die Zusammenfügung aller Partnerschaften, die wir eingehen, erzeugt ein höheres Investitionsvolumen und bessere Möglichkeiten für den sportlichen Bereich." Apropos sportlicher Bereich: Auch auf dieser Ebene wird die neue USA-Strategie der Eintracht sichtbar.

Schließlich steht für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac zwischen dem 6. und 19. Juli eine umfangreiche Reise samt Trainingslager durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten auf dem Sommerfahrplan. Testspiel-Stationen sind Seattle, San José und Columbus. Einen Zusammenhang zwischen dem Trip und Indeed gebe es nicht.

"Wir sind der erste Club, der eine Tour durch drei Städte hintereinander macht – und gegen US-amerikanische Clubs spielt" streicht Hellmann hingegen den Pioniercharakter dieser Reise hervor. Eintracht Frankfurt international eben.