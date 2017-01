Die Frankfurter Eintracht macht nach dem Auswärtssieg auf Schalke erstmal eine kleine Pause. Trainer Niko Kovac gönnt sich einen Blick auf die Tabelle und erklärt, wer entscheidenden Anteil am Höhenflug hat.

Der 1:0-Sieg der Frankfurter Eintracht beim FC Schalke 04 kann getrost als Meilenstein betrachtet werden. Die Scharte vom unglücklichen Jahresstart bei RB Leipzig (0:3) ist durch das Erfolgserlebnis am Freitagabend in Gelsenkirchen ausgewetzt, das Punktekonto auf stattliche 32 Zähler ausgebaut und - was noch viel schwerer wiegt: das Selbstvertrauen ist wieder da. Die Eintracht kann genau da weitermachen, wo sie im alten Jahr aufgehört hat. Das wissen die Spieler, das wissen die Fans und das weiß auch Trainer Niko Kovac.

Kämpfen und siegen

"Das war sehr wichtig", fasste der Coach den neunten Saisonsieg rückblickend zusammen. Zwar sei das aktuelle Bundesliga-Klassement auch nach 18 gespielten Partien und dem vorübergehenden Sprung auf Rang drei weiter nur eine "Momentaufnahme", der Blick auf die Tabelle sehe aber "schon ganz gut aus", meinte Kovac: "Es ist nicht so, dass wir weinen, dass wir auf Platz drei sind."

Mehr als das nackte Resultat ist es jedoch die Art und Weise, wie seine Anweisungen umgesetzt werden, die den Coach stolz macht. "Wir wollen, nachdem wir hingefallen sind, sofort wieder aufstehen. Das verinnerlicht die Mannschaft sehr gut", hob der Kroate Moral und Charakter seiner Elf hervor. Kämpfen und siegen war auch auf Schalke wieder die Erfolgsformel.

Honig für Arbeitsbiene Mascarell

Einer, der für diese Attribute steht wie kaum ein Zweiter, ist Omar Mascarell. Der Spanier ist die Arbeitsbiene im engwabigen Frankfurter Mittelfeld. Mascarell ist keiner, der glänzt. Unauffällig, aber äußerst effektiv verrichtet er seinen Dienst für die Mannschaft. Er rennt, stopft Löcher und geht auch mal rigoros dazwischen, wenn es sein muss. "Aber der Omar ist kein Treter", verteidigte Kovac die Spielweise des 23-Jährigen. Von den bereits neun gesammelten gelben Karten seien mindestens vier fragwürdig gewesen, rechnete der Coach vor.

Weitere Informationen Weiter Sorgen um Fabián und Huszti Eine Rückkehr des verletzten Spielmachers Marco Fabián steht bei der Eintracht weiter in den Sternen. "Er ist auf dem Weg der langsamen Heilung, aber er läuft immer noch mit Schmerzen rum", sagte Trainer Niko Kovac über den an Rückenbeschwerden leidenden Mexikaner: "Es wird länger dauern, als ich erhofft habe." Etwas besser sieht es dagegen bei Szabolcs Huszti aus. Der Mittelfeldspieler soll nach Achillessehnen-Problemen in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. "Aber ich bin sehr vorsichtig und möchte keine Prognose abgeben", meinte Kovac. Ende der weiteren Informationen

Auf Schalke blieb Mascarell die verhängnisvolle zehnte Verwarnung und damit eine Sperre im kommenden Derby gegen Darmstadt 98 erspart, was angesichts der noch offenen Rückkehr von Szabolcs Huszti und Marco Fabián (siehe Kasten) nicht ganz unwichtig war. Stattdessen spulte der Spanier wieder einmal die meisten Kilometer für sein Team ab. "Er weiß genau, was in seinem Rücken passiert - wann er den Ball annehmen kann, wann er ihn weiterspielen muss. Er hat sofort zwei, drei Lösungen", lobte Kovac sein Verbindungsglied zwischen Abwehr und Angriff.

Kurzurlaub mit Hausaufgaben

Was Mascarell fürs Frankfurter Mittelfeld ist, verkörpert Makoto Hasebe für die Abwehrreihe. Nachdem der Japaner noch in Leipzig für Huszti nach vorne gerückt war, nahm er nun wieder seine Rolle als verkappter Libero in der Dreierkette ein. "Man hat gesehen, wie wichtig er ist", urteilte Kovac, "er ist hinten schon sehr gut." Dass Hasebe dann ganz nebenbei sogar den Siegtreffer von Alexander Meier (33.) mit einer einstudierten Freistoß-Variante vorbereitete, machte die Kovac'schen Schachzüge perfekt.

Entsprechend zufrieden gönnte der Coach seinen Kickern zwei freie Tage. Erst am Dienstag starten die Hessen mit der Vorbereitung aufs Derby. "Ich werde meine Familie in Salzburg besuchen. Ich freue mich auf meine Mädels", verriet Kovac seine Pläne. Auch der eine oder andere Spieler wird den Kurzurlaub für einen Heimatbesuch nutzen, freilich nicht ohne einen kleinen Trainingsplan im Gepäck. Zweifel an dessen Umsetzung hat der Trainer nicht: "Der Erfolg zeigt, dass es sich lohnt zu arbeiten", so Kovac. Ganz getreu dem Motto: kämpfen und siegen.