Wer ist Nummer 1, wer ist die Nummer 2? Die Antwort gibt es in diesen Statistiken. Bild © Rhode/Storch

Die Hinrunde ist vorbei, Zeit für die Statistik-Bilanz: Hier gibt es detaillierte Statistiken über Sprintkönig, Zweikämpfer und Foul-Opfer. Die Sieger sind teilweise überraschend. Und Ante Rebic kommt eigentlich gar nicht vor und sprengt trotzdem manchen Rahmen.

Weitere Informationen Hier kommen die Daten her Die Zahlen stammen alle aus der Datenbank von bundesliga.de (Stand: 22.1.2017), leichte Abweichungen zu Konkurrenten sind also möglich. Ende der weiteren Informationen

Niko Kovac hat die Eintracht verändert. Neue Trainingszeiten, neue Spielvarianten, neue Spieler – in der Hinrunde der Bundesliga hatte der Coach damit offenkundig Erfolg. Doch wie hat sich die Mannschaft statistisch verändert? Wer gewinnt bei der Eintracht die meisten Zweikämpfe, wer hat am häufigsten den Ball und wer schrubbt die meisten Laufkilometer?

Der hr-sport hat dafür tief in den Datenbanken gewühlt und präsentiert einen detaillierten Überblick in vielen Kategorien. Entscheidend dabei ist, dass die Zahlen auf ein virtuelles Spiel - also 90 Minuten – herunter gerechnet wurden. Berücksichtigt wurden dabei nur Spieler, die mindestens 440 Minuten auf dem Spielfeld standen, um Verzerrungen durch reine Auswechselspieler zu vermeiden.

Die Dauerbrenner

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Neuer Trainer, altes Bild: Bastian Oczipka bleibt der Dauerbrenner bei Eintracht Frankfurt. Wie schon in den vergangenen Jahren ist der linke Außenverteidiger bei den Hessen gesetzt. Zwar absolvierten auch Jesus Vallejo und David Abraham alle 17 Bundesligaspiele der Hinrunde, auf so viele Minuten wie Oczipka kam aber kein anderer Feldspieler. Insgesamt zeigt sich, dass Eintracht-Coach Niko Kovac zwar viele Spieler einsetzt, am Ende aber immer wieder denselben Profis vertraut. Das hat natürlich auch mit den vielen Verletzungen zu tun. Trotzdem bleibt: Gleich neun Feldspieler kamen in der Hinrunde auf über 1.000 Spielminuten.

Gebt mal den Ball her!

Selbst bei der Teamvorstellung am Ball: Dauerbrenner Bastian Oczipka Bild © Rhode/Storch

Auch in einer zweiten Kategorie liegt Oczipka ganz vorne: Keiner hat den Ball im Schnitt häufiger als der Linksverteidiger. Auffällig ist dabei vor allem die Differenz zu seinem Gegenüber Timothy Chandler. Fast zwölf Ballkontakte weniger pro 90 Minuten verzeichnet die Statistik beim US-Amerikaner.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Am seltensten landet der Ball, das ist nicht verwunderlich, bei den Stürmern. Aber auch hier gibt es Unterschiede, namentlich den zwischen Alex Meier und seinen Kollegen Branimir Hrgota und Haris Seferovic. Der "Fußballgott" hat den Ball beinahe 33 Prozent seltener als die anderen Angreifer.

Von Dauerläufern und Sprintern

Kaum eine Statistik wird so oft bemüht wie die Laufleistung. Ein Blick auf die abgespulten Kilometer der Eintracht zeigt: Laufmuffel gibt es unter den Stammspielern der Frankfurter nicht. Auf 90 Minuten gerechnet, läuft jeder mindestens zehn Kilometer.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Trotzdem gibt es Unterschiede: So ist Omar Mascarell viel mehr unterwegs als andere Mittelfeldspieler, Haris Seferovic läuft deutlich mehr als seine Sturmkollegen. Wobei man hierbei bedenken muss, dass der Schweizer häufig erst in den letzten Spielminuten eingewechselt wurde und daher oft nicht mit seinen Kräften haushalten musste.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Auch bei den Sprints liegt der Schweizer weit vorne, überflügelt nur von Spurt-Wunder Mijat Gacinovic. Der kleine Serbe führt dieses Ranking mit deutlichem Abstand an. Am anderen Ende der Skala liegt Makoto Hasebe. Auch Szabolcs Huszti und Mascarell sind eher Freunde des gepflegten Trabs.

Zweikämpfer und Zweikampf-Gewinner

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

"Fußball ist ein körperbetonter Sport." Das ist sinngemäß eine der Aussagen, die Eintrachts Coach Kovac gerne wiederholt. Und wer hielt sich in der Vorrunde am ehesten an diese Vorgabe? Haris Seferovic.

Zweikampf? "Aber gerne doch", sagt Haris Seferovic. Bild © Imago

Der zumeist zum Reservisten reduzierte Schweizer führt eine ganze Riege an Angreifern mit den meisten Zweikämpfen pro 90 Minuten an. Kein Wunder beim aggressiven Pressing, das die Hessen in der ganzen Saison pflegen.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Geht es um den Erfolg der Zweikämpfe, ändert sich die Rangliste dramatisch. Vorne – übrigens mit gar nicht so sensationellen Werten wie es die wenigen Gegentore versprechen – liegen die Innenverteidiger Michael Hector, Abraham und Vallejo. Eine positive Bilanz haben auch noch Mascarell und Hasebe. Und die mit Abstand schlechtesten Werte? Die hat Dauer-Zweikämpfer Seferovic.

Aua? Aua!

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Kommen wir zum letzten untersuchten Bereich, den Fouls. Der Eintracht hängt ja zuletzt der Ruf nach, hart an der Grenze des Erlaubten zu operieren.

Erneut ist es Seferovic, der diese Grenze am häufigsten übertritt. Der Schweizer kommt auf mehr als drei Fouls pro 90 Minuten und hängt damit die Mittelfeld-Abräumer Huszti und Mascarell ab. Am anderen Ende der Skala finden sich Meier und Oczipka.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Auch bei der Frage, wer den eigentlich am häufigsten gefoult wird, gibt es einen klaren Sieger: Angreifer Gacinovic. Der Flügelflitzer wird im Schnitt fast 3,5 Mal pro Spiel unfair gestoppt. Auch Marco Fabian und Hrgota bekommen übermäßig häufig auf die Knochen. Schlusslicht ist Youngster Vallejo: Der spanische Innenverteidiger wird offenbar nicht nur von den Fans verehrt, sondern auch von den Gegnern geschont.

Rebic sprengt die Statistik

Ante Rebic hat trotz weniger Spielminuten eine Sondererwähnung verdient. Bild © Imago

Einen besonderen Abschnitt in diesem Statistik-Stück hat Ante Rebic verdient. Der Kroate hat eigentlich knapp zu wenige Spielminuten absolviert, um den Cut zu schaffen. Von daher könnten wenige Einzelereignisse die Gesamtperspektive verfälschen. Trotzdem ist ein Blick auf Rebics Daten interessant. Denn der Angreifer führt – auf Basis der geringen Gesamtdaten – mit 36,19 Zweikämpfen pro 90 Minuten fast zehn Zweikämpfe mehr als seine Mitspieler. Und er lässt den eh schon relativ häufig foulenden Seferovic mit 4,87 Fouls pro Spiel wie ein Lamm aussehen. Vielleicht werden sich die Zahlen des 23-Jährigen normalisieren, wenn er mehr spielt. Falls nicht, wird er spätestens in der Jahresbilanz einige Spitzenpositionen übernehmen.