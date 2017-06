Für die Abschaffung ihrer U23-Teams ernten Bundesligisten regelmäßig Kritik. Die Frankfurter Eintracht hat nun einen neuen Weg gefunden – mit gleich mehreren Optionen für die Jugendspieler.

Der 20. November 2016 dürfte manch einem Nachwuchskicker aus dem Hause Eintracht Frankfurt gut in Erinnerung geblieben sein. Aymen Barkok – ein Offensivspieler aus ihrer Mitte – feiert beim 2:1-Auswärtssieg der Profis in Bremen sein Bundesligadebüt inklusive Premierentor. Den Profivertrag hatte der heute 19-Jährige exakt einen Monat vorher unterschrieben.

Nachdem er jahrelang für die U17 und die U19 am Riederwald aktiv war, wird Barkok schlagartig zum Vorbild für andere Eintracht-Talente. Eine Geschichte, da werden sich Verantwortliche und Fans sicherlich einig sein, die sich gerne wiederholen darf.

Nelson Mandela Mbouhom zu den Profis

Auch in diesem Jahr schleusen die Hessen wieder ausgewählte Spieler von der A-Jugend zur ersten Mannschaft. Neben Renat Dadashov gehört auch Nelson Mandela Mbouhom dazu. "Es war schon die ganze Zeit im Fokus, dass er zu den Profis geht", erzählt U19-Trainer Alexander Schur im Gespräch mit dem hr-sport. "Er ist technisch sehr stark. Ich bin gespannt, wie er sich entwickelt." In der abgelaufenen Saison kam der Stürmer in gerade einmal 14 Spielen auf acht Tore und fünf Vorlagen.

Das Trio Barkok/Dadashov/Mbouhom geht einen Weg, von dem viele junge Fußballer träumen – den aber längst nicht jeder einschlagen kann. Ihre Teamkollegen Niklas Thiel, Raffael Cvijetkovic und Cedric Heller wurden Anfang der Woche beim Trainingsauftakt des FSV Frankfurt gesichtet. "Sie haben auf jeden Fall Potenzial für die Regionalliga", unterstützt Schur das Probetraining der 18- bis 19-Jährigen.

Bornheim oder Dreieich?

Der Traditionsverein aus dem Frankfurter Stadtteil Bornheim muss für sie keinesfalls Endstation sein, bestenfalls ist es ein Umweg. "Wenn sie in der Region bleiben, bleiben sie auch unter unserer Beobachtung", beschreibt der Coach einen der Vorteile. Ein weiterer: Der Kontakt zum FSV ist, wie Schur erklärt, sehr gut. Das sei schon früher unter Tomas Oral so gewesen und habe sich unter dem neuen Trainer Alexander Conrad nicht geändert.

Und dann ist da ja auch noch die am Montag ausgebaute Kooperation mit Fünftligist Hessen Dreieich. Nach ihrer Ausbildung in den U-Mannschaften sollen Eintracht-Talente 14 Kilometer weiter südlich an den Seniorenbereich herangeführt werden und den SC im Idealfall als Sprungbrett benutzen – so wie es früher in der mittlerweile abgeschafften U23 üblich war.

"Wir haben viele talentierte Spieler"

In Frankfurt finden Nachwuchsspieler inzwischen also eine Vielfalt an Weiterentwicklungsmöglichkeiten: Entweder sie schaffen den Sprung zu den Profis, oder sie probieren es auf einem anderen Leistungsniveau wie der Regional- oder der Hessenliga, ohne dabei das Rhein-Main-Gebiet verlassen zu müssen.

Bleibt noch die Frage, wann es mal wieder so einen Tag wie den 20. November 2016 geben wird. Oder anders gefragt: Wer wird der neue Aymen Barkok? "Wir haben viele talentierte Spieler", antwortet Schur und lässt neben Dadashov auch den Namen Deji Beyreuther fallen.

Der 17-Jährige stand am letzten Bundesliga-Spieltag bei der Partie gegen gegen Leipzig (2:2) im Profikader. Entscheidend sei, wie sich die Akteure bei Cheftrainer Niko Kovac präsentieren, sagt Schur. "Er hat ja schließlich auch eine bestimmte Vorstellung davon, wie ein Spieler sein muss." Zumindest bei Barkok hat diese Vorstellung schon einmal sehr gut gepasst.