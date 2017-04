Zahlen lügen nicht: Ob Torschüsse pro Treffer, das Auslassen von Großchancen oder das Verschießen von Elfmetern – die Bilanz der Frankfurter Eintracht im Jahr 2017 ist abstiegsreif. Mit fatalen Folgen?

Der Begriff "Denk-Gefängnis" ist den Fußballfans am Main spätestens seit dem Glücklos-Intermezzo von Christoph Daum als Trainer der Eintracht ein Begriff. Seinerzeit war es Theofanis Gekas, den der Trainerguru aufgrund seiner Ladehemmung im mentalen Sperrgebiet wähnte. Sechs Jahre später ist es nun wieder so weit. Die Herrschaften Hrgota, Seferovic, Rebic und Co.: alle im Denk-Gefängnis gelandet. Nur ein Tor aus den vergangenen acht Spielen spricht Bände.

Die Torflaute, gab Linksverteidiger Bastian Oczipka schamlos zu, geht den Frankfurtern an die Nieren. Zunehmend richtet sich der Blick nicht mehr Richtung Europa, sondern Richtung Relegationsplatz und die Angst vor dem Fehlschuss hat sich in Kopf und Beinen der Eintracht-Profis eingenistet. Und nicht nur da: Der Torfluch scheint bis in die letzten Ritze der Frankfurter Arena gekrochen zu sein. Davon zeugen vier mickrige Tore in zehn Rückrundenspielen. "Das ist momentan etwas verhext", klagte Trainer Niko Kovac. Wie sehr die Torgefahr der Hessen seit Rückrundenbeginn gelitten hat, zeigt ein Blick auf die Zahlen.

Trefferquote sinkt extrem

Nach 27 Spieltagen haben die Frankfurter 302 Schüsse aufs gegnerische Tor abgegeben. 26 Mal klingelte es danach im Kasten – macht eine Quote von 11,6 Schüssen pro Tor. Damit liegt die Eintracht im Bundesliga-Vergleich im unteren Drittel. Wirklich spannend wird es aber erst, wenn man die in dieser Hinsicht glorreiche Hinrunde mit der Rückserie vergleicht: In der Hinserie traf das Team im Schnitt nach 8,6 Schüssen. In der Rückrunde benötigt die Eintracht mehr als drei Mal so viele Torschüsse pro Treffer! Nach jedem 28. Versuch fällt mal einer rein. Oder auf Deutsch: Die Eintracht trifft kein Scheunentor mehr.

Der Abwärtstrend setzt sich auch im Verwerten von Großchancen fort. Nur gut jede dritte "Hundertprozentige" findet bei der Eintracht den Weg ins Netz. Damit streiten sich Frankfurt und Mönchengladbach um den Spitzenplatz im Versieben von Hochkarätern. Als Gesicht der Abschlussschwäche muss derzeit Branimir Hrgota herhalten. Der Angreifer agierte in letzter Zeit so unglücklich vor dem gegnerischen Tor, dass man ihn am liebsten in den Arm nehmen und trösten möchte. Ihn allein für die Flaute verantwortlich zu machen, wäre natürlich falsch. Nimmt man die Stürmer der Hessen gemeinsam, landet jeder elfte ihrer Schüsse im Tor. Nur bei Augsburg wird in vorderster Front noch unzuverlässiger abgeschlossen.

Blick auf die Tabelle macht langsam nervös

Richten wir noch einen Blick auf die ruhenden Bälle. Nach Standardsituationen erzielte die Eintracht erst fünf Tore. Bedenkt man, dass die Frankfurter mit 131 Ecken im bisherigen Saisonverlauf ligaweit im oberen Drittel verkehren, ist die Ausbeute äußerst dünn. Nur der Hamburger SV hat bislang weniger Tore nach Standards erzielt (3). Wenn wir schon über ruhende Bälle sprechen, darf eines nicht verschwiegen werden: die Strafstoß-Bilanz des Grauens. Einen von fünf Elfmetern hat die Eintracht verwandelt – macht eine Quote von 20 Prozent.

Spätestens jetzt müsse jeder erkennen, dass die Eintracht kein Kandidat für Europa sei, sagte Kovac nach dem 0:1 in Köln. Da hatte seine Mannschaft gerade das zehnte Rückrundenspiel beendet. Die erschreckende Bilanz: Sieben Mal blieben die Frankfurter in dieser Phase torlos. Man mag dem Trainer nicht widersprechen, so liest sich die Bilanz eines Absteigers. Trotz des dicken Hinrunden-Punktepolsters blicken die Hessen deshalb auch wieder etwas unruhiger auf die Tabelle. Und müssen möglichst schnell versuchen, aus dem Denk-Gefängnis zu fliehen.