Bei Eintracht Frankfurt steigt eine Woche vor dem Pokalfinale der Adrenalin-Spiegel bereits ins Unermessliche. Die Spieler machen klar: In Berlin gibt es Vollgas-Fußball.

Zwei Joker-Tore, zwei Rückkehrer und ein gefühlter Sieg: Die Frankfurter Eintracht erkämpft sich trotz Zwei-Tore-Rückstands ein 2:2 gegen RB Leipzig und blickt mit großem Optimismus und jeder Menge Vorfreude in Richtung Pokalfinale. Die Stimmen im Überblick.

Bastian Oczipka (li.) und Timothy Chandler sind heiß auf Berlin. Bild © Imago

Timothy Chandler: Das war für die Moral und die Fans sehr, sehr wichtig. Jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl in die Woche vor dem Finale. Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Viele dachten, dass es nach dem 0:2 schon vorbei ist. Dass wir da zurückkommen, beweist unseren Teamgeist. Jetzt fahren wir nach Berlin und können da was reißen. Jesus kommt rein und macht ein Tor, das ist mega. Die Vorfreude auf Berlin ist riesengroß. Wir wollen da ein geiles, geiles Spiel machen. Der Glaube an die Sensation ist sehr groß, wir können Geschichte schreiben. Das wird das Spiel meines Lebens.

Bastian Oczipka: Es ist natürlich schön, dass wir noch für ein versöhnliches Endergebnis sorgen konnten – gerade auch für die Fans. Es ist wichtig, dass sie (Alex Meier, Jesus Vallejo, Anm. d. Red.) wieder dabei sind, dass wir Alternativen haben. Uns sind viele Spieler weggebrochen in der Rückrunde. Das tut einer Mannschaft wie uns extrem weh. Wir haben vor der Saison gesagt, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen, das ist uns gelungen. Der 11. Platz ist jetzt einfach Ist-Zustand. Das Spiel nächste Woche ist das absolute Highlight. Von mir aus können wir morgen schon spielen. Wir haben da alle Bock drauf und können es kaum noch erwarten.

Jesus Vallejo: Die Ärzte in Madrid und Frankfurt haben super Arbeit gemacht, da muss ich mich bedanken. Ich war in der Reha geduldig und komme jetzt stärker zurück. Es war sehr wichtig, dass wir den Punkt noch geholt haben. Das hat man auch an den Reaktionen der Fans gemerkt. Jetzt kommt noch das schönste Spiel des Jahres. Es wird schwer, aber wir werden das genießen und wollen den Pokal holen. Der Trainer wird entscheiden, ob ich von Beginn an spielen kann. Das wird das wichtigste Spiel meiner jungen Karriere. Dort zu spielen, war mein Ziel. Ich will der Mannschaft helfen und in Bestform nach Berlin fahren.

Vorstand Axel Hellmann: (zum geworfenen Dartpfeil) Das war ein Automatenpfeil mit Plastikspitze. Er war weit weg von einem Spieler. Aber: Da ist etwas in den Innenraum geflogen, was dort nichts zu suchen hat. Wir wissen aber noch nicht, wo er herkam und wo er hingeflogen ist. Deshalb können wir das noch nicht bewerten.

Jetzt gibt es noch ein einziges Ziel, das ist heute deutlich geworden. Jetzt brauchen wir elf Kerle auf dem Platz. Eins ist klar: Der Pokalsieg wird nicht an der Unterstützung der Fans scheitern. Für die Moral und den Glauben waren die letzten Minuten extrem wichtig. Das war eine Initialzündung.

Danny Blum freut sich auf Berlin. Bild © Rhode/Storch

Danny Blum: Das Tor war super für mich. Der Torwart hat ein bisschen spekuliert, da habe ich einfach draufgehalten. Für uns ist wichtig, dass wir mit einem positiven Ergebnis nach Berlin fahren können. Für mich ist es die erste Bundesliga-Saison, das erste Finale. Das ist Wahnsinn. Wenn man sieht, wie viel Herzblut die Fans hier reinstecken, das ist unbeschreiblich. Das ist Gänsehaut pur, Emotionen vom Allerfeinsten.

Alex Meier: Für mich war wichtig, dass der Fuß gehalten hat. Ich war schmerzfrei, habe wieder ein Gefühl für das Spiel bekommen. Das ist sehr gut. Man sieht, wie die ganze Stadt hinter uns steht. Dem wollen wir gerecht werden. Wir wollen, dass die Fans was zu feiern haben. Das Spiel heute war wichtig für die Moral. Wir wissen, dass wir es packen können – auch wenn wir mal zurückliegen. Jetzt haben wir noch eine Woche Training, dann geht es nach Berlin und am Samstag um 20 Uhr zählt es. Schauen wir mal, was passiert.

Niko Kovac: Es hat uns diese Saison ausgezeichnet, dass wir vor allem auch gegen Topmannschaften nie aufgegeben haben, und das haben wir nochmal gezeigt. Die Mannschaft hat sich selbst belohnt. Danke an alle Fans. Wir haben heute viel Selbstvertrauen für das Pokalfinale getankt.