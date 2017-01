Heinz Lindner schwärmt von seinem Startelf-Debüt, Trainer Niko Kovac lobt den Kampfgeist seiner Mannschaft und das Duo Makoto Hasebe/Alex Meier erklärt den Siegtreffer - die Stimmen zum Sieg der Eintracht auf Schalke.

Heinz Lindner (Torhüter): "Das erste Spiel von Anfang an, das ist ein unbeschreibliches Gefühl - und dann gewinnt man direkt auf Schalke. Das freut mich natürlich ungemein. Ich habe im ganzen Spiel einen Ball halten müssen und sonst gar nichts. Das zeigt: Wenn wir zu elft auf dem Platz stehen, wird es für jeden Gegner schwer, gegen uns Chancen zu kreieren."

Niko Kovac (Trainer): "Das ist das Leistungsvermögen, das wir abrufen müssen. Die Mannschaft hat sich gewehrt und den Kampf angenommen. Letzten Endes werden solche Spiele durch Standardsituationen entschieden. Es war schwierig zu spielen, aber wir haben die zweiten Bälle angenommen. In der Schaltzentrale haben wir nicht viel zugelassen und Schalke gut im Griff gehabt."

Makoto Hasebe (Vorlagengeber): "Das waren sehr wichtige drei Punkte. Wir wollten mehr Fußball spielen, aber der Platz war schlecht. Den Freistoß hatten wir im Trainingslager schon so geübt. Das war perfekt."

Alex Meier (Torschütze): "Hasebe hat den Ball schön rein gespielt - und dann hofft man einfach, dass er passt. Zum Glück ist er rein gegangen."

