Eintracht-Trainer Niko Kovac hat nach der Pleite in Mainz das Schiedsrichtergespann ungewöhnlich scharf kritisiert. Aber auch die eigene Mannschaft bekam ihr Fett weg. Die Stimmen zum Spiel.

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): Ich bin sehr sauer. Wir führen 2:0 und haben das ganz gut gemacht. Wenn man dann aber sieht, wie das 1:2 zustande kommt: Das war eine klare Abseitsposition. Dafür habe ich Linienrichter. Und wenn die das nicht sehen, dann sind sie hier fehl am Platz, das muss man so deutlich sagen. Das habe ich diese Saison schon einige Male gehabt und nichts gesagt, aber jetzt reicht’s. Und auch der Elfmeter ist keiner. Dann können wir aufhören, Fußball zu spielen.

Die Leistung in der zweiten Halbzeit war nicht gut. Aber es war die Ursache dessen, dass wir das 1:2 aus dem Abseits kassieren. Die Zuschauer treiben die Mainzer dann nach vorne. Aber man darf in 45 Minuten nicht vier Gegentreffer bekommen. Das ärgert mich. Das passt im Moment in unsere Rückserie. Wir müssen jetzt ganz schnell die Kurve bekommen, sonst wird es gegen Leipzig und Dortmund sehr viel schwieriger.

Timothy Chandler: Ich kann mir das nicht erklären, weil wir das Spiel runter spielen müssen, wenn wir hier 2:0 führen. Mainz war an der Wand und wir hätten noch Konterchancen gehabt, aber die haben wir nicht genutzt – und das war der Fehler. Wir haben heute ein paar gute Ansätze gezeigt, aber wir haben vergessen, uns nach dem 2:0 rein zuschmeißen, deshalb haben wir es aus der Hand gegeben.

Bruno Hübner: Wir sind dermaßen enttäuscht. Bis zur 60. Minute haben wir ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht und auch zu Recht 2:0 geführt. Dann haben wir einfach zu wenig gemacht und nur verwaltet. Das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite ist es total ärgerlich, dass das 1:2 ein Abseitstor war. Dadurch verändert sich das Spiel, die Stimmung im Stadion wird eine andere und Mainz ist zurückgekommen. Sie haben das Kämpferherz wiederentdeckt und wir haben in dieser Phase zu wenig dagegengehalten. Deshalb sind wir zwiegespalten: Die Schiedsrichterentscheidung, die Mainz zurück ins Spiel gebracht hat, aber wir haben auch zu wenig gemacht. So ein Spiel muss man einfach zu Ende bringen und nicht denken, dass es schon gewonnen ist. Das ist das Problem. Wir sind total sauer, weil wir viel zu viele Punkte in dieser Saison haben liegenlassen.

Rouven Schröder (Sportdirektor Mainz 05): Das wird auch Zeit, dass wir diesen Druck weg haben und richtig feiern können. Der Verein hat so viel Druck gehabt, die Saison war schwierig. Aber wir sind alle zusammengerückt. Mainz bleibt eins, das war unser Motto. Und das haben wir bewiesen. Dieser Verein gehört in die Bundesliga. Vielen Dank für all die Unterstützung. Jetzt freue ich mich auf einen richtig schönen Abend.