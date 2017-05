Das war nichts. Eintracht Frankfurt hat gegen den VfL Wolfsburg einen schwarzen Tag erwischt. Immerhin versuchten die Akteure ihr Spiel im Nachhinein nicht schönzureden

Bastian Oczipka: Das war mit einer unserer schwächsten Auftritte, gerade Zuhause. In der ersten Halbzeit haben wir kein gutes Positionspiel gehabt, um vorne in die Räume reinzukommen. Da standen wir zu weit auseinander. Dann kassieren wir eben die zwei Tore und hinten raus, so hat es den Anschein gehabt, hat die Power gefehlt. Aber wir sind eine Bundesligamannschaft, haben 34 Bundesligaspiele und ein paar Pokalspiele gehabt. Da haben es andere Mannschaften viel schwieriger und wir müssen auch am Ende der Saison noch genügend Kraft haben. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Wolfsburg hat seine Torchancen eiskalt genutzt, wir haben mehrere Chancen gehabt und sie kläglich vergeben – wie schon in der ganzen Rückrunde.

Niko Kovac, Trainer Eintracht Frankfurt Bild © Imago

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): Gratulation an Wolfsburg. Es war heute eine schlechte Leistung, wie ich sie von meinem Team noch nicht gesehen habe. Der Sieg von Wolfsburg ist völlig verdient.

Mijat Gacinovic: Das war ein sehr schlechtes Spiel von uns. Die ganze Mannschaft war heute müde, aber wir hatten in der letzten Zeit auch viele Spiele. Vielleicht sind wir nicht nur in den Beinen, sondern auch im Kopf müde. Wir müssen das Spiel jetzt aber vergessen und versuchen weiter zu punkten, trotz der englischen Wochen. Das Ziel ist jetzt sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen zu holen, damit wir uns noch besser platzieren. Wenn wir kämpfen, wie in Gladbach, dann ist das möglich. Aber heute war nicht unser Tag.

Bild © Imago

Timothy Chandler: Natürlich hätte ich heute als Kapitän gerne gewonnen. Als Kapitän in der Bundesliga aufzulaufen, ist etwas Besonderes. So etwas rutscht aber in den Hintergrund, wenn man so kläglich verliert. Es war kein gutes Spiel von uns. Wir haben zu einfache Tore kassiert. Der Gegner hat gar nicht viel dafür machen müssen, wir sind in zwei Konter gelaufen. Wolfsburg hat versucht, hinten gut zu stehen. Wenn wir uns den Ball auch nur hin- und herschieben, dann geht das Spiel 0:0 aus. Sie haben gut gestanden und auf unsere Fehler gewartet. Das Gegentor nach der Halbzeit war der Knackpunkt. Wir hätten zurück ins Spiel kommen können, aber das hat nicht funktioniert. Wir hatten zu wenige Ideen und kaum Bewegung vorne drin. Wir haben zu langsam gespielt und das Aufbauspiel nicht gut gestaltet. Ich bin enttäuscht, dass wir heute wieder nichts geholt haben. Wir haben jetzt noch zwei Spiele, die werden wir viel besser gestalten und uns zusammenreißen. Jeder hat alles versucht heute, aber es war irgendwie Sand im Getriebe. Der Trainer gibt uns die Hoffnung, dass es wieder besser wird. Er wird uns die richtige Richtung weisen.