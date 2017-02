Nach der 0:3-Pleite in Leverkusen redeten die Eintracht-Verantwortlichen nicht lange rum: Die Niederlage war verdient. Eine Erklärung hatten die Frankfurter allerdings auch schnell parat.

Niko Kovac: Wir waren die ersten zehn Minuten mental nicht richtig auf dem Platz, dann schluckst du das 1:0. Dann hat die Mannschaft das phasenweise gut gemacht und sich zwei glasklare Chancen herausgespielt. Die müssen wir machen. So sind wir mit einem Rückstand in die 2. Halbzeit gegangen, und dann wird es in Leverkusen natürlich schwierig. Respekt und Kompliment an Bayer, sie haben das gut gemacht. Leverkusen ist Champions League, wir sind noch nicht da. Das war heute eine kleine Delle. Die müssen wir ausbügeln und nächste Woche wieder so zu Werke gehen, wie wir das bisher gemacht haben.

Bruno Hübner: In der ersten Halbzeit haben wir nicht schlecht gespielt. In der zweiten Halbzeit hat man dann aber gemerkt, dass wir am Mittwoch auch gespielt haben und da ordentlich Körner gelassen haben. Leverkusen war einfach frischer und hat verdient gewonnen.

Rudi Völler (Sportdirektor Leverkusen): Heute haben wir das sehr, sehr gut gemacht gegen eine gute Frankfurter Mannschaft. Es war ein verdienter Sieg. Bei Chicha wussten wir, dass irgendwann einmal der Knoten platzt. Er hat eine tolle Vorbereitung gespielt und sich viel vorgenommen. Heute hat man wieder gesehen, was er für einen Riecher hat. Ich will aber auch nicht zu viel loben. Wir haben 3:0 gewonnen gegen eine Mannschaft, die am Mittwoch noch gespielt hat. Das war schön. Das gab drei Punkte. Abhaken!