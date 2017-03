Vorne zu harmlos, hinten zu viele Verletzte: Die Frankfurter Eintracht schlittert auf der Felge in die Länderspielpause und muss die Zeit nun sinnvoll nutzen. Das sind die vier größten Baustellen.

Die Rückrunde der Schande aus dem Jahr 2011 ist allen Fans der Frankfurter Eintracht noch in grausamer Erinnerung. Im Winter auf Europa-Kurs, im Sommer abgestiegen. Ganz so schlimm, da ist sich selbst Dauer-Warner Niko Kovac sicher, wird es sechs Jahre später zwar nicht kommen. Die Eintracht ist nach einer furiosen Hinserie allerdings dabei, eine große Chance auf internationale Gäste in Frankfurt zu verspielen. Abhilfe soll nun die Länderspielpause verschaffen. "Wir müssen den Reset-Knopf drücken", forderte Sportdirektor Bruno Hübner im Gespräch mit dem hr-sport.

Nach neun Spielen seit dem Jahreswechsel bekommt die Eintracht dank des FIFA-Rahmentermin-Kalenders nun die Möglichkeit, noch einmal alles auf null zu stellen. Vorletzter der Rückrunden-Tabelle, schlechtester Sturm des Jahres mit gerade einmal vier erzielten Treffern, nur einen Punkt aus den vergangenen sechs Spielen – alles egal. Denn noch ist die Eintracht als Siebter nah dran an den europäischen Geldtöpfen. Jetzt muss allerdings etwas passieren. Die größten Baustellen im Überblick.

1. Wunden lecken

Das Zauberwort der nächsten Tage heißt Regeneration. Der Großteil des Eintracht-Kaders ist entweder verletzt, läuft sprichwörtlich auf dem Zahnfleisch oder ist außer Form. Allen voran Jesus Vallejo muss die Zeit bis zum nächsten Bundesliga-Spiel am 1. April (18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach nutzen, um seinen Muskelfaserriss auszukurieren. Der junge Spanier fehlt – gerade angesichts des längeren Ausfalls von Makoto Hasebe – an allen Ecken und Enden.

Hinzu kommt Guillermo Varela, der nach seiner Sprunggelenks-OP dem völlig überspielten Timothy Chandler eine Ruhepause verschaffen könnte. Marco Russ braucht nach seinem märchenhaften Comeback sowieso jede freie Minute, um zu Kräften zu kommen. Marco Fabián sagte aus nachvollziehbaren Fitness-Gründen sogar die Reise zur Nationalmannschaft ab. "Ich will körperlich alles unternehmen, um der Mannschaft bestmöglich helfen zu können."

2. Automatismen wiederfinden

Nur mit Playstation und Füßen auf dem Tisch wird die Eintracht jedoch nicht zurück zu alter Klasse finden. Nach den vielen Verletzten und Gesperrten der vergangenen Wochen ist die Abstimmung verloren gegangen. Die Mannschaft wurde zwangsweise oft durcheinander gewürfelt und ist nicht mehr eingespielt, die berühmten Automatismen sind verschwunden. "Wir müssen uns die Leichtigkeit und den Rhythmus wieder erarbeiten. Dafür werden wir die Pause nutzen", so Hübner.

Heißt: Kovac muss der Spagat zwischen Erholung und gezieltem Training gelingen. Allzu viele freie Tage wird es nicht geben, wie ein Blick auf den Stundenplan verdeutlicht: Die "Pause" beginnt am Dienstag mit der Caio-Gedenkveranstaltung Laktattest, am Mittwoch und Donnerstag wird jeweils doppelt trainiert, Freitag (18 Uhr) steigt in Alzenau das Testspiel gegen Zweitligist Würzburger Kickers. Die Eintracht muss wieder zu sich selbst finden.

3. Die Offensive

Die wohl wichtigste Eigenschaft, die die Frankfurter dabei wiederfinden müssen, ist die Kaltschnäuzigkeit. In den vergangenen sechs Partien gelang der Eintracht gerade einmal ein Treffer, kein anderes Team war im gleichen Zeitraum harmloser. Am Spielerischen liegt das – mit Ausnahme der Nullnummer gegen den HSV – aber nicht. An den Spieltagen 20 bis 24 schoss die Offensive genauso oft aufs Tor wie in der erfolgreichen Zeit zuvor und erspielte sich durchschnittlich sogar mehr Großchancen. Das Problem: Die Chancenverwertung ist von 48 Prozent auf zehn Prozent gesunken. Ein unterirdischer Wert.

Da trifft es sich gut, dass mit Haris Seferovic nur ein Mitglied aus der Abteilung Attacke auf Länderspielreise geht. Branimir Hrgota wurde nur auf Abruf nominiert und kann sich wohl gemeinsam mit seinen Kollegen Fabián, Ante Rebic und Alex Meier auf die Suche nach dem Torriecher machen.

4. Alex Meier

Besonders eng verbunden mit der Misere im Sturm ist natürlich der letztgenannte Name: Alex Meier. Der Fußballgott im gefühlten Vorruhestand ist mit fünf Treffern zwar immer noch der torgefährlichste Akteur im Team, für einen Spieler seiner Klasse ist diese Ausbeute dennoch zu wenig. Meier fremdelt ein wenig mit der offensiven Spielidee von Kovac, in den vergangenen vier Spielen stand er insgesamt gerade einmal 16 Minuten auf dem Platz. Zuletzt warf ihn ein grippaler Infekt aus der Bahn, seine Last-Minute-Einwechslung gegen Hamburg schmeckte ihm trotzdem gar nicht.

Von atmosphärischen Störungen zwischen Stürmer Meier und Coach Kovac will Sportdirektor Hübner dennoch nichts wissen. "Wenn er topfit ist, ist er eine Alternative. Dann wird sich alles von selbst ergeben", sagte er. Meier wird sich in der pflichtspielfreien Phase anbieten und an seiner körperlichen Verfassung arbeiten müssen. "Die Länderspielpause kommt für ihn genau richtig", so Hübner. Und da geht es ihm wie der gesamten Eintracht.