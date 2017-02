Die Frankfurter Eintracht hat den Sprung ins Viertelfinale des DFB-Pokals geschafft und für Trainer Niko Kovac gibt es dafür zwei gute Gründe. Die Stimmen zum Spiel.

Lukas Hradecky: In Leipzig war ich nicht Mann des Tages, deshalb musste ich etwas zurückzahlen. Ich wollte heute einfach früher nach Hause gehen und dafür sorgen, dass es keine Verlängerung gibt. Wir haben ganz gut gespielt. Es war ein schwieriger Platz und Hannover hat das gut gemacht. Wir sind froh, dass wir weitergekommen sind. Wir sind auf einer Welle des Selbstbewusstseins, spielen gut und uns kann nichts schrecken. Das hat man gesehen als wir fünf Minuten nach dem Tor wieder zurückgekommen sin. Wir können uns heute freuen und wünschen uns ein Spiel zu Hause, egal, wer kommt.

Niko Kovac

Niko Kovac: Ich glaube, alle, die im Stadion waren, haben es nicht bereut. Es war ein typischer Pokalfight. Wir waren am Ende die glücklichen Sieger aus zwei Gründen: weil wir ein Tor mehr geschossen haben und Lukas Hradecky im Tor hatten. Aber wir haben es uns schwer gemacht und die eine oder andere Chance liegen lassen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir es vorher schon entschieden hätten. Aber Kompliment an meine Mannschaft, die Moral bewiesen hat und wiedergekommen ist. Ich bin froh, dass wir weiter sind.

Daniel Stendel

Daniel Stendel (Trainer Hannover 96): Es war schon ein harter Fight. Wir mussten eine Menge investieren und wir haben eine Menge investiert. Es sah ja lange nicht so aus, dass wir das zweite Tor noch machen können. Dann bekommen wir aber noch mal die Möglichkeit, was am Ende auch die Moral der Mannschaft belohnt hat, aber leider haben wir ihn halt nicht rein gemacht. Gegentore fallen meistens nach Fehlern. Das war heute sehr bitter, insbesondere das wir so kurz nach der Führung mit einem Doppelschlag in Rückstand geraten. Aber bei der Klasse des Gegners ist das leider auch möglich. Nach der Leistung können wir erhobenen Hauptes den Platz verlassen.