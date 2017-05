Kein Pokal, keine Party: Die Endspielniederlage gegen Dortmund ist für die Frankfurter Eintracht eine bittere Erfahrung. Vor allem ein Profi hätte sich persönlich einen krönenden Saisonabschluss gewünscht.

Die Grausamkeit des Fußballs hat mit voller Wucht zugeschlagen. So oder so ähnlich dürfte der erste Gedanke vieler Fans von Eintracht Frankfurt lauten, nachdem sie ein paar Stunden Schlaf zwischen die 1:2-Niederlage im DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund und den Sonntag danach gepackt haben. Und das Blöde dabei ist: Jene Grausamkeit hat gleich zwei Mal zugeschlagen.

Weitere Informationen Empfang am Römer Trotz der Finalniederlage lässt sich die Eintracht für eine tolle Saison feiern. Am Sonntag ist am Frankfurter Römer ein Empfang geplant. Das Ganze gibt es ab 16.30 Uhr live im hr-fernsehen und im Livestream bei hessenschau.de. Ende der weiteren Informationen

Zum einen in der 66. Spielminute, als Eintracht-Keeper Lukas Hradecky den Dortmunder Christian Pulisic im Strafraum zu Fall gebracht hat und schnell klar wurde: Diese eine Szene macht in einer engen Partie den Unterschied, diese eine Chance lässt sich Pierre-Emerick Aubameyang nicht nehmen. Und zum anderen um 21.55 Uhr, als Schiedsrichter Deniz Aytekin abpfiff und die Frankfurter Träume auf den ersten großen Titel seit 1988 zerplatzten.

Kein Elfmeter-Held Hradecky

Während sich die Dortmunder diesem Moment um den Hals fielen, sanken drumherum fast alle Profis aus Hessen zu Boden. Haris Seferovic, der in der 39. Minute den Pfosten anstelle des Tores traf, lag mit dem Rücken auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions und vergoss bittere Tränen.

Hradecky, dieses Mal Unglücksrabe statt Elfmeter-Held, trottete in den Mittelkreis, beugte den Oberkörper nach vorne und stützte die Arme auf den Knien ab. Die Silbermedaille wollte anschließend kaum einer tragen, Spieler wie Timothy Chandler oder Marco Russ striffen sie umgehend nach der Verleihung wieder ab.

"Kopf hoch!"

Was Sportler in solchen Momenten benötigen, sind aufmunternde Worte. Im Falle der Eintracht kamen die unter anderem von Trainer Niko Kovac ("Wir haben dem BVB über 90 Minuten alles abverlangt, sie mussten sich strecken") und Sportvorstand Fredi Bobic ("Wir haben den Gegner vor große Probleme gestellt – Kopf hoch"). Doch bis die Köpfe wieder hoch gehen, wird wohl noch jede Menge Wasser den Main abwärts fließen.

"Es tut mir leid, dass es am Ende nicht die Story mit Happy End war", sagte Slobodan Medojevic, der überraschend die vakante Position im defensiven Mittelfeld neben Mijat Gacinovic besetzt hatte – sein erster Einsatz in dieser Saison überhaupt. 56 Minuten lang fragten sich nicht wenige der 74.322 Zuschauer, warum ausgerechnet Medojevic so lange wegen einer Knieverletzung ausfallen musste. Dann sind seine Kräfte am Ende.

Von der Bank aus in eine Pokalparty starten ist nicht drin. Für ihn persönlich wäre es wohl eine dieser Geschichten gewesen, die irgendwie nur der Fußball schreibt. Stattdessen zeigte sich der Eintracht jene Seite dieser Sportart, die sich bisweilen auch ein bisschen grausam anfühlen kann.