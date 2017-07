Abschiedsgruß an Oczipka, Vorwarnung an Haller

Der eine geht, der andere kommt: Im Trainingslager von Eintracht Frankfurt herrscht in diesen Tagen reges Treiben. Slobodan Medojevic bedauert den Abgang von Bastian Oczipka – freut sich dafür aber auf die Witze, die Sébastien Haller über sich ergehen lassen muss.

"Ich denke, für unsere Mannschaft ist das sehr schade", kommentierte Mittelfeldspieler Medojevic im Gespräch mit dem hr-sport den bevorstehenden Wechsel Oczipkas zu Bundesligakonkurrent Schalke 04. Der Linksverteidiger war am Mittwochmorgen (Ortszeit) aus dem Trainingslager der Eintracht in Kalifornien abgereist, um am Donnerstag deutscher Zeit einen Medizincheck bei den Königsblauen zu absolvieren.

"Basti ist ein super Spieler und ein top Mensch. Auf der einen Seite ist es schade, dass er geht. Aber auf der anderen freue ich mich für ihn. Ich wünsche ihm persönlich und sportlich nur das Beste", so Medojevic weiter. Bei der Suche nach einem Oczipka-Nachfolger hält sich der 26-Jährige freilich eher zurück.

Medojevic verweist auf Tawatha

"Mit sowas muss sich der Verein beschäftigen, das ist keine Frage für mich", schob er die Verantwortung an Sportvorstand Fredi Bobic und Co. weiter. Dennoch verwies Medojevic auf die Möglichkeiten, die in den eigenen Reihen längst vorhanden sind: "Wir haben einen Taleb Tawatha, der schon in der vergangenen Saison gezeigt hat, dass er auf der Position gut spielen kann."

Die Optionen in der Defensive sind nun also zunächst etwas eingeschränkt – doch für die Offensive ist frischer Wind im Anflug auf die USA-Reisegruppe der Eintracht. Stürmer Sébastien Haller war am Mittwoch nach Dokumenten-Problemen endlich zum Abflug berechtigt und wird in San José auf seine neuen Kollegen warten. Dort trainiert er zunächst individuell, ehe die Hessen am Freitag ohnehin zu einem Testspiel in die Millionenmetropole müssen. Ab 19.15 Uhr (Ortszeit) geht es gegen den MLS-Club San José Earthquakes.

Haller muss mit Witzen rechnen

Sébastien Haller kann sich auf einen gebührenden Empfang gefasst machen. Bild © Rhode/Storch

"In der Mannschaft ist er schon integriert", erzählt Medojevic über Haller. "Für einen Neuzugang ist es wichtig, dass er ein paar Tage mit uns im Trainingslager sein kann. Damit er merkt, wie die Mannschaft tickt." Und vor allem: Wer im Team für die Seitenhiebe verantwortlich ist.

Hallers verspätete Anreise, das bestätigte Sportvorstand Fredi Bobic am Mittwoch, hatte seine Hintergründe in der Bürokratie. "Da wurde das eine oder andere sicherlich ein bisschen verschlampt. Das weiß der Spieler auch", sagte er.

Ob der Franzose den einen oder anderen blöden Spruch deswegen gedrückt bekommt? "Das wird er schon merken, wenn er kommt", deutete Medojevic spitzbübisch an. "Timmy Chandler hat bereits ein paar Witze vorbereitet."