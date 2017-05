Eine Pleite auf dem Feld und eine Insolvenz daneben: Das Spiel gegen Wolfsburg hat der Eintracht und ihren Fans ordentlich das Wochenende verhagelt. Eine Analyse der Niederlage in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat am Samstag verdient gegen den VfL Wolfsburg 0:2 (0:0) verloren. Daniel Didavi (48.) und Mario Gomez (63.) erzielten die Treffer für die Wölfe. Mit der Niederlage müssen die Hessen als Elfter mit vier Punkten Rückstand auf Rang sieben die Hoffnungen auf eine direkte Qualifikation für die Europa League wohl begraben.

Kovac ist bedient

Wenn der stets höfliche Niko Kovac zu einer Wutrede ansetzt, dann weiß man ungefähr, wie sauer der Frankfurter Coach nach der 0:2-Niederlage seiner Mannschaft gegen Wolfsburg war. "Ich habe heute eine Mannschaft gesehen, wie ich sie noch nicht gesehen habe, seit ich hier bin", sagte der sichtlich frustrierte Kroate. Von vorne bis hinten sei sein Team einfach schlecht gewesen, vielen Spielern habe die Bereitschaft gefehlt, alles für den anderen zu geben. Das war harter Tobak. Und wahr.

Querpass, Querpass, Langholz

Denn das Spiel der Eintracht krankt schon länger an offensiver Einfallslosigkeit. Selten war das deutlicher als in der ersten Halbzeit am Samstag. Die Frankfurter hatten mehr Ballbesitz, schoben sich die Kugel aber nur im Abwehrverbund zu. Irgendwann setzte dann Michael Hector zu einem langen Schlag an. Und der Rest war beten. Auf den zweiten Ball, einen Fehler des VfL oder auf sonst irgendetwas. Die ganze Harmlosigkeit fasst eine Zahl zusammen: Marc Stendera und Marco Fabian hatten in der ersten Hälfte jeweils 13 Ballkontakte. In Worten: Dreizehn. Das ist ein Wert, für den Mittelfeldspieler normalerweise ein paar Minuten benötigen. Nach der Pause wurde die Offensive etwas besser, genug war das aber bei weitem nicht.

Patzen? Jeder darf mal

Guillermo Varela ließ sich von Paul-Georges Ntep vernaschen. Bild © Imago

Das lag vor allem an den individuellen Fehlern: Speziell für Guillermo Varela dürfte die obligatorische Video-Analyse der Niederlage ein unangenehmer Termin werden. Denn in der 63. Minute ließ sich der Frankfurter Abwehrspieler wie ein Nachwuchskicker von Paul-Georges Ntep am Strafraum tunneln. Einen Querpass später stand es 2:0 für Wolfsburg. Die Entscheidung. Schon dem ersten Treffer der Gäste war ein mangelhafter Zweikampf vorausgegangen, dieses Mal von Taleb Tawatha. Auch die anderen Wolfsburger Chancen basierten auf individuelle Fehler. Man denke nur an den grauenvollen Pass von Mijat Gacinovic ins Niemandsland des eigenen Strafraum kurz vor Schluss. Es waren diese Patzer, mit denen die Hessen die eigentlich passable Leistung der Aushilfsabwehr mit nur einem gelernten Innenverteidiger (Hector) zunichte machten.

Abschied von Europa

Klar, die Eintracht kann sich mit einem Sieg im DFB-Pokalfinale das Ticket für Europa sichern. Aber über die Bundesliga ist das nach der Pleite gegen Wolfsburg kaum mehr möglich. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf Rang sieben mittlerweile, das ist in zwei Spielen nur noch theoretisch schaffbar. Umso bitterer ist es, dass die Konkurrenz eigentlich für die Eintracht gespielt hat. Gladbach: unentschieden, Bremen: verloren, Hertha BSC: verloren. Das Schneckenrennen um Europa geht weiter, nun aber ohne die Eintracht.

Ärger um die Bezahlkarten

Als ob der Frust über die Leistung auf dem Rasen nicht schon genug war, mussten sich die Frankfurter Fans auch abseits des Platzes ärgern. Die Insolvenz des Bezahlkarten-Betreibers im Stadion, Payment Solution, hatte größere Auswirkungen als zunächst erhofft. Bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten die Besucher keine Karten mehr auszahlen lassen. Das dafür vom Insolvenzverwalter bereitgestellte Geld war aufgebraucht. Die Fans mussten ihre Karten wieder mit nach Hause nehmen. Ob und wie sie nun an ihr Geld kommen, ist noch offen.

