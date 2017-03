Die Null steht vorne wie hinten und der Kampfgeist ist zurück: Eintracht Frankfurt kann trotz besserer Chancen mit dem Remis gegen den Hamburger SV zufrieden sein - und muss sich ausnahmsweise beim Schiedsrichter bedanken. Eine Analyse in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat seine Negativserie nach fünf Niederlagen am Stück gestoppt. Gegen den Hamburger SV kamen die Hessen am Samstag aber trotz guter Chancen nicht über ein 0:0 hinaus. In der Tabelle liegt die Eintracht damit auf Rang sieben.

Ein echtes Kampfspiel

Die Bundesliga-Partie am Samstagabend wird allgemein als Topspiel bezeichnet. Die Begegnung zwischen der Eintracht und dem HSV hatte diese Titulierung aber nur in punkto Intensität verdient. Es war ein echtes Kampfspiel, in dem viele Fouls und noch mehr Fehlpässe verteilt wurden. Wie beim Eishockey jagten die unter Druck stehenden Abwehrreihen den Ball teilweise in die gegnerische Hälfte, nur um das Leder Momente später wieder zu bekommen. Ansehnlich war das oft nicht, aber intensiv. "Wir wussten, dass es ein ekliges Spiel wird", sagte Marco Russ stellvertretend. "Dann kommt noch der Regen dazu. Dass man da kein gutes Spiel erwarten kann, das war klar." (Mehr Stimmen gibt es hier.)

Die Null steht

Auch wenn die Spielkultur überschaubar war: Nach fünf Niederlagen am Stück tat der Eintracht-Seele ein Spiel ohne Gegentor richtig gut. War die Defensive in der Hinrunde noch das Prunkstück der Frankfurter, sah das zuletzt anders aus. Zwölf Gegentore in fünf Spielen erinnerten eher an die Bilanz eines Kellerkinds. Gegen den HSV standen die Hessen endlich wieder kompakt und ließen kaum Chancen zu. Lediglich individuelle Patzer sorgten für Nervenkitzel. Etwa der misslungene Pass von Michael Hector, der Abwehrkollege David Abraham in der 61. Minute ein Laufduell mit Filip Kostic verschaffte. Abraham "löste" die Situation mit einer riskanten Grätsche im Strafraum und hatte dabei ganz wenig Kontakt zum Ball und ganz viel zum Gegner. "Wenn der Schiedsrichter da Elfmeter pfeift, dürfen wir uns nicht beschweren", gab Coach Niko Kovac nach der Aktion zu.

Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift

Nach einigen fragwürdigen Pfiffen gegen die Eintracht profitieren die Hessen damit wieder einmal von einer Entscheidung des Unparteiischen. Insgesamt leisteten sich Spielleiter Benjamin Coruts und sein Team in einer hitzigen Partie einige Patzer. So ging in der ersten Halbzeit bei Aktionen von Ante Rebic und Branimir Hrgota die Fahne des Assistenten hoch - zu Unrecht. Gute Torchance statt Abseits wäre das richtige Urteil gewesen. Spätestens bei Abrahams Tackling glich sich das wieder aus. "In dem Fall hatten wir Glück, aber nach den letzten Wochen, wenn ich das aufzählen würde, sind wir immer noch im Plus", urteilte Kovac.

Chancenverwertung weiter ein Problem

Hinten stand also die Null. Aber vorne weiterhin auch. Hrgotas Volleyschuss (29.), Rebics Kopfball aus kurzer Distanz (51.), Hectors Schuss nach einem Eckball (72.) und in der letzten Sekunde Danny Blums unpräziser Querpass - die Chancen waren da. Doch der Ball will bei der Eintracht derzeit einfach nicht ins Tor. Und der Goalgetter vom Dienst, die frühere Lebensversicherung Alex Meier? Der saß bis zur 84. Minute auf der Bank und hatte dann genau einen Ballkontakt. Es bleibt das Dilemma der Eintracht: Hrgota ist viel aktiver als Meier, seinen Torriecher hat er derzeit nicht.

Doppelter Marco sorgt für Überraschung

Viele Überraschungen gab es bei der Startaufstellung der Eintracht in den vergangenen Wochen nicht. Doch im Spiel gegen den HSV waren es gleich mehrere Personalien, die für Aufregung sorgten. Da war zunächst das Aus für Makoto Hasebe: Der Japaner muss nach seiner spektakulären Rettungsaktion vergangene Woche gegen die Bayern am Knie operiert werden. Für ihn stand Russ in der Startelf der Hessen - und machte seine Sache gut. Dazu kam der Einsatz von Marco Fabián, der nach seiner monatelangen Pause gleich die ganze Partie absolvierte und das Angriffsspiel belebte. Auch wenn die Personalsituation angespannt bleibt, dürften diese Rückkehrer die Frankfurter etwas entspannter auf die kommenden Spieltage blicken lassen.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 0:0 Frankfurt: Hradecky - Chandler, Abraham, Hector, Russ (81. Tawatha), Oczipka - Mascarell, Gacinovic - Fabian, Rebic (90. Blum) - Hrogta (84. Meier)



Hamburg: Adler - Diekmeier, Papadopoulos, Jung, Ostrzolek - Sakai, Ekdal - Kostic, Holtby (60. Gregoritsch), Hunt (71. Müller) - Wood (90. Lasogga)



Tore: Fehlanzeige



Gelbe Karten: Mascarell / Jung



Schiedsrichter: Cortus (Röthenbach a. d. Pegnitz)

Zuschauer: 51.500 (ausverkauft) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "heimspiel! bundesliga", 19.3.2017, 22.05 Uhr