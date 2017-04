Erst kippt beinahe die Stimmung, dann verabschiedet sich die Abstiegsangst: Eintracht Frankfurt hat am Samstag einen emotionalen Sieg gegen Augsburg gefeiert. Eine Analyse in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat sich mit einem 3:1-Heimsieg gegen Augsburg der Abstiegssorgen entledigt. Jeffrey Gouweleeuw (9.) hatte die Gäste früh in Führung gebracht, doch mit einer Aufholjagd nach der Pause drehten die Hessen die Partie. Marco Fabián (78., 87.) und Ante Rebic (90. +2) erzielten die Treffer für die nun auf Tabellenrang acht liegenden Frankfurter.

Erst Pfiffe, dann Party

Die ganze Saison über hatten die Frankfurter Fans ihrem Team die Treue gehalten. Doch in der ersten Halbzeit der Partie gegen Augsburg drohte die Stimmung zu kippen. Bei Fehlpässen ging immer wieder ein Raunen durchs Stadion, gerade Mijat Gacinovic und Andersson Ordonez hatten einen schweren Stand beim Anhang. In der Halbzeit gab es deutliche Pfiffe. Der Frust war spürbar, doch die Eintracht ließ ihn mit einer starken zweiten Hälfte und dem Sieg verstummen. Am Ende wurde das Team gefeiert. Und der ganze Ärger? War schon wieder vergessen...

Fabian wird zum Erlöser

Verantwortlich für die Wende war besonders ein Mann: Marco Fabián. Die Eintracht hat ihn einst wegen seiner feinen Technik geholt. Doch am Samstag überzeugte der Mexikaner mit seiner Willenskraft. Denn nachdem Angriff um Angriff der Frankfurter nach der Pause von Augsburg abgeblockt wurde, zwang der 27-Jährige den Ball förmlich ins Tor. Erst mit einem Kopfball auf Kniehöhe (78.), dann mit einer Solo-Schuss-Abgeblockt-Nachschuss-Kombination (87.). "Marco geht mit seiner Art immer voran. Er zieht alle auf dem Platz mit", sagte Trainer Niko Kovac über den Matchwinner.

Ein Fehlpass, ein Gegentor

Dabei hatte die Partie begonnen, wie die meisten Eintracht-Spiele während der Sieglosserie: Mit einem Gegentor bei der ersten echten Chance des Gegners. Nach einem grauenvollen Fehlpass von Frankfurts Ante Rebic schickte Halil Altintop per Lupfer Jeffrey Gouweleeuw in den Strafraum und der überwand Lukas Hradecky (9.). "Es zieht sich wie ein roter Faden durch alle unsere Spiele: Wir machen das Spiel, dann einen kleinen Fehler und Augsburg macht direkt das Tor", haderte Bastian Oczipka. Warum es trotzdem zum Sieg reichte? Die Frankfurter ließen bis auf ein hartes Einsteigen von Hradecky bei einem Konter von Julian Günther-Schmidt (64.) einfach keine Chancen mehr zu.

Zwischen Himmel und Hölle

Und so haben es die Frankfurter wohl endgültig geschafft, dem Bundesliga-Abstiegskampf zu entfliehen. Die Partie gegen Augsburg lieferte noch einmal ein Beispiel für die verrückte Situation der vergangenen Wochen: Bis zur 77. Minute drohte die Eintracht nach unten zu rutschen, eine Viertelstunde später können die Hessen wieder nach Europa schielen. "Läuferisch war das heute nicht so anstrengend, aber nervlich war es unglaublich. Ich bin komplett platt", gab Oczipka nach der Partie zu.

Nur ein Plakat sorgt für Ärger

Klassenerhalt geschafft, Sieglosserie gebrochen, eigentlich alles paletti in Frankfurt, oder? Ja, wäre da nicht die Sache mit dem Plakat. "FÜR JEDES STADIONVERBOT … BULLE TOD" war zu Beginn der zweiten Halbzeit im Block zu lesen. Es war der unschöne Höhepunkt einer Reihe von Ehrerbietungen für die "Sektion Staadionverbot", also jene Fans, die wegen verschiedener Vergehen nicht mehr in die Arena dürfen. Eintracht-Vorstand Axel Hellmann nannte das Plakat später "nicht angekündigt und schon gar nicht genehmigt“. Bei aller Kritik, die man möglicherweise am Staatsapparat haben könne: "Das ist einfach nur abgrundtief beschämend."