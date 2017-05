Die Frankfurter Eintracht schleppt sich wie ein angeschlagener Boxer durch den Saisonendspurt. Danny Blum könnte helfen, tänzelt derzeit aber oft nur jenseits des Platzes. Damit sich das ändert, würde er sogar seine Position wechseln.

Ein klein wenig plauderte Danny Blum beim Pressegespräch dann doch aus dem Nähkästchen. Der 26-Jährige gewährte einen kurzen Blick hinter die Kulissen und erzählte vom Geheimtrainingsplan von Trainer Niko Kovac. Dieser hatte bei der von blickdichten Zäunen abgeschotteten Einheit am Mittwoch versucht, seinen Stürmern wieder Torgefahr einzuimpfen. Mit Torschusstraining innerhalb des Strafraums. "Für die Torhüter war das doof, denen haben wir die Bälle ordentlich um die Ohren gehauen", so Blum. "Aber für uns war das gut, das bringt Selbstvertrauen."

Vorne drückt der Schuh

Mit "uns" meinte Blum die Abteilung Attacke der Frankfurt Eintracht, die in der Rückrunde keinem Gegner mehr das Fürchten lehrt. Zehn Tore aus 15 Spielen lautet die magere Ausbeute, an der auch Blum nicht ganz unschuldig ist. Der ehemalige Nürnberger, im Hauptberuf offensiver Mittelfeldspieler, hat in der kompletten Spielzeit bislang nur einmal getroffen – im DFB-Pokal gegen Bielefeld. In der Bundesliga gelang ihm beim wohl schönsten Frankfurter Konter der Saison im Heimspiel gegen die Hertha (3:3) zudem eine Vorlage. Das war's.

Zu Blums Ehrenrettung sei gesagt, dass ihn zwei Knieverletzungen zurückwarfen und er seitdem nur noch zweimal von Beginn auf dem Platz stand: eben gegen Bielefeld und beim 1:2 gegen Freiburg. Die restliche Zeit war geprägt von Kurzeinsätzen und einer kurzzeitigen Kaderverbannung vor der Partie gegen Augsburg. Warum Blum am 30. Spieltag statt auf der Ersatzbank auf der Ehrentribüne Platz nehmen musste, weiß er selbst nicht so genau. "Der Trainer hat zu mir gesagt, dass er wieder das sehen will, was er kennt." Etwas nachlassende Trainingsleistungen sind als Sanktions-Grund also wohl nicht auszuschließen.

Blum brennt auf Mainz

Die körperliche Fitness für mehr Einsatzzeiten, und das ist beim derzeit prallgefüllten Frankfurter Lazarett keine Selbstverständlichkeit, hätte Blum. Der Innenbandabriss ist ausgeheilt, die Magen-Darm-Grippe von Anfang April ausgestanden. Einem Eintrag auf dem oberen Teil des Spielberichtsbogens steht also eigentlich nichts mehr im Wege. Und ein bisschen Rotation würde sicherlich auch dem Team guttun.

"Wir haben momentan wenige Möglichkeiten zu wechseln. Einige Spieler haben bestimmt 2000 oder 3000 Minuten am Stück gespielt, die gehen auf dem Zahnfleisch", berichtete Blum. Er selbst fühle sich hingegen nicht müde und würde deshalb gerne "mehr zeigen".

Ob er angesichts der drohenden Ausfälle von Marc Stendera und Haris Seferovic, die am Dienstag beide über Knieschmerzen geklagt hatten, größere Chancen auf einen Einsatz am Samstag (15.30 Uhr) beim Rhein-Main-Duell in Mainz hat, ist aber noch nicht klar. Im Training sei noch keine erste Elf erkennbar gewesen, wie Blum versicherte: "Ich weiß nicht, ob ich spiele." Moralisch eingestellt habe er sich aber bereits. "Das wird ein kämpferisches Spiel mit vielen Zweikämpfen", so Blum, der sich aufgrund der dünnen Personaldecke und den vielen ausgelaugten Profis auch für einen Einsatz im Maschinenraum nicht zu schade wäre.

Zur Not auch auf der Sechs

Seine Lieblingsposition sei zwar der linke offensive Flügel. Auch rechts oder zentral sei in Ordnung. "Mir ist egal, ob ich links, rechts oder hinter der Spitze auflaufe." Bei allergrößter Not würde Blum aber auch auch die Lücke im defensiven Mittelfeld schließen. "Ich habe noch nie auf der Sechs gespielt. Aber bei uns ist ja alles möglich", lacht er. Das neuerworbene Selbstvertrauen für den Torschuss aus kurzer Distanz könnte er auf dieser Position allerdings wohl eher nicht anwenden.