Die Verletzung von Makoto Hasebe bereitet den Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt Kopfschmerzen. Ohne den japanischen Libero könnte das System der Hessen komplett umgestellt werden. Nur wie?

Die Länderspielpause kam der Frankfurter Eintracht gerade recht. So hatten die Hessen eine Woche länger Zeit, um an der passenden Aufstellung für das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr) zu tüfteln. Wie die genau aussehen wird, stand am Donnerstag aber noch immer in den Sternen. "Wir denken an alle System: Dreierkette, Viererkette, Fünferkette…. Wir können uns alles vorstellen und probieren vieles aus", sagte Co-Trainer Armin Reutershahn.

Seit klar ist, dass die Saison für Makoto Hasebe gelaufen ist, sucht die Eintracht nach einem Ersatz für das Aufbauspiel. "Hase eins zu eins zu ersetzen ist schwierig, weil er das sehr gut gespielt hat", gestand Reutershahn. Gegen den Hamburger SV füllte Marco Russ den freien Part in der Abwehrkette aus. Und er ist auch gegen Gladbach eine Option für die Position als "zentraler Mann" - ebenso wie der wiedergenesene Jesús Vallejo, David Abraham oder Michael Hector, der auch als möglicher Sechser im Gespräch ist.

Ohne Meier, ohne Blum

Während die Hessen in der Abwehr also die Qual der Wahl haben, fallen die Optionen im Angriff etwas übersichtlicher aus. Weil Alex Meier nach wie vor mit Schmerzen an der Ferse zu kämpfen hat und man "damit rechnen muss, dass es länger dauert" (Reutershahn), wird Branimir Hrogta wohl wieder in der Startelf stehen. Zudem droht Danny Blum auszufallen, der sich von einer Magen-Darm-Erkrankung "noch nicht erholt hat".

Auch wenn noch nicht alle Personalien geklärt sind, eines weiß Reutershahn definitiv: "Verloren haben wir genug. Jetzt wollen wir wieder gewinnen." Ob mit Dreier-, Vierer- oder Fünferkette ist dann irgendwie auch egal.