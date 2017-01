Die Frankfurter Eintracht muss beim schwierigen Auftaktspiel in Leipzig wohl auf ihr ungarisch-mexikanisches Duo verzichten. Gleich zu Beginn der Rückrunde könnte es deshalb eine Abkehr vom Erfolgssystem geben.

Es war ordentlich was los beim ersten Training der Frankfurter Eintracht nach der Rückkehr aus dem Trainingslager. Rund 250 Unerschrockene ließen sich am Dienstag auch von den bitterkalten Temperaturen rund um die Arena nicht abhalten und beobachteten das Team von Coach Niko Kovac bei der Vorbereitung auf die Auswärtspartie am Samstag (18.30 Uhr) bei RB Leipzig. Zwei zentrale Figuren suchten die Kiebitze dabei allerdings vergeblich: Szabolcs Huszti und Marco Fabián konnten verletzungsbedingt nicht an der Einheit auf dem Platz von der Wintersporthalle teilnehmen, beide drohen für das Topspiel auszufallen.

Vollgas in Richtung Rückrunde: Die Eintracht ist zurück in Frankfurt. Bild © Rhode/Storch

Während den Ungar Huszti, der schon in Abu Dhabi einen Großteil der Zeit mit individuellen Übungen gefüllt hatte, weiterhin Probleme an der Achillessehne plagen, zwickt es den Mexikaner Fabián in der Hüfte. Hinter dem Einsatz des Mittelfeld-Duos gegen den Tabellenzweiten steht ein großes Fragezeichen, die Tendenz geht klar in Richtung Zwangspause. Huszti sei "sehr fraglich", Fabián könne "Stand jetzt nicht auflaufen", prognostizierte Trainer Kovac, der seine Grippe überwunden hat und wieder im Vollbesitz der Kräfte ist.

Verletzungen bereiten Kopfzerbrechen

Wie lange die beiden Eintracht-Profis, die in der Hinrunde maßgeblich am Höhenflug der Eintracht beteiligt waren, unpässlich sein werden, scheint derzeit noch offen. "Ich hoffe, dass es spätestens bis Schalke klappt", sagte Kovac, der jedoch gemeinsam mit dem Ärzteteam noch nach den Gründen für die Schmerzen sucht. Huszti hat sich bereits bei einer Kernspinuntersuchung durchchecken lassen, um einen Schaden am Bandapparat auszuschließen. "Da war alles sauber, das hat einen anderen Ursprung."

Bei Fabián sind die Beschwerden in der Hüfte, die er bereits zum Ende der Vorrunde gespürt hatte, nach dem Urlaub plötzlich wieder aufgetaucht und nun schlimmer geworden. Nachdem der 27-Jährige im Trainingslager noch voll mitmischen konnte, muss er jetzt kürzertreten. "Ich hoffe, dass wir das in den Griff bekommen. Je früher desto besser", so Kovac.

Hasebe steht bereit

Bis dahin ist der Kroate jedoch erst einmal zum Improvisieren gezwungen und muss irgendwie die Lücke im zentralen Mittelfeld schließen. Gesucht werden ein Offensiv-Ersatz für Fabián und ein etwas defensiver denkender Mann an der Seite von Sechser Omar Mascarell. Möglich erscheint, dass Makoto Hasebe seinen Part in der Innenverteidigung aufgibt, eins nach vorne rückt und Platz macht für Michael Hector. Alternativ könnte Kovac auch auf Viererkette umstellen und das System etwas anpassen. Die Stabilität, die Hasebe dem Team in seiner Rolle als moderner Libero verlieh, wäre dann jedoch angeknackst.

Noch komplizierter wird es im vorderen Bereich. Denn für die Kreativabteilung im Mittelfeld bieten sich mit Mijat Gacinovic, Ante Rebic, Shani Tarashaj, Haris Seferovic, Neuzugang Max Besuschkow oder Shootingstar Aymen Barkok gleich sechs Spieler an. Alex Meier und Branimir Hrgota streiten sich um den Platz in der Sturmspitze. "Wir haben viele Ideen und suchen jetzt nach dem besten Rezept", so Kovac. "Das ist ja das Interessante am Fußball, wir müssen die richtige Lösung finden."

Guter Start trotz ungünstiger Voraussetzungen?

So oder so: Die wahrscheinlichen Ausfälle von Huszti und Fabián treffen die Eintracht zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Ein guter Start ins neue Jahr ist beim schwierigen Auftaktprogramm mit insgesamt vier Auswärtsspielen in den ersten fünf Wochen enorm wichtig. Negativerlebnisse müssen unbedingt vermieden werden. "Es ärgert mich und macht mich traurig, dass es gerade die zwei erwischt hat, die in der Hinserie so ordentliche Leistungen gezeigt haben", so Kovac. "Aber jetzt müssen eben andere diese Möglichkeit nutzen und sich präsentieren."