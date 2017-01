Ein Verbleib von Jesus Vallejo über den Sommer hinaus ist bei Eintracht Frankfurt völlig offen. Der Bundesligist will die Zeit mit dem Leihspieler von Real Madrid genießen – und hofft insgeheim auf einen Transferhammer der Spanier.

Als Jesus Vallejo kürzlich das Titelblatt der spanischen Sportzeitschrift Marca zierte, war das durchaus als Ritterschlag für den jungen Verteidiger zu werten. Im Lager der Frankfurter Eintracht wird man darüber allerdings nicht uneingeschränkt glücklich gewesen sein. Schließlich wurde Leihspieler Vallejo von dem gewöhnlich gut unterrichteten "Hausblatt" von Real Madrid in großen Lettern als "El Sucesor de Pepe", also Nachfolger des portugiesischen Raubeins Pepe, bei dem Weltclub gefeiert.

Sollte Pepe, so der Bericht, mit Ende seines Vertrags im Juni Madrid verlassen, werde Real-Trainer Zinedine Zidane ab der kommenden Saison auf den jungen Vallejo als dritten Innenverteidiger neben Kapitän Sergio Ramos und Raphael Varane setzen. Somit wäre auch klar, dass die Eintracht ihre Leihgabe im Sommer nach nur einem Jahr wieder verliert.

Öffnet Real lieber die Geldbörse?

Damit konnten und mussten die Frankfurter natürlich rechnen, gerade angesichts der überragenden Leistungen, die der 20-jährige Spanier in seinem ersten Halbjahr in der Bundesliga abgeliefert hat. Vielleicht betonte Sportvorstand Fredi Bobic deswegen am Freitag ausdrücklich, dass man sich einfach an Vallejo "erfreuen" solle, solang es noch möglich sei: "Vielleicht noch fünf Monate, vielleicht noch ein Jahr. Vielleicht sehen wir ihn ab Sommer auch bei Real in der Champions League."

Kehrt Pepe (li.) Real Madrid im Sommer den Rücken, soll Jesus Vallejo den Verteidiger wohl ersetzen. Bild © picture-alliance/dpa

Den Hessen sind im Buhlen um die Dienste des für sein Alter ungewöhnlich kaltschnäuzigen Innenverteidigers die Hände gebunden. Vallejo steht bei Real bis 2021 unter Vertrag, ein Kauf ist aus finanzieller Sicht völlig utopisch. Für eine Ausdehung des Leihvertrags sprechen die Entwicklungschancen des Spaniers in Frankfurt: Vallejo spielt regelmäßig, das ist bei den zum Erfolg auf Weltebene verdammten Madrilenen keine Garantie.

So hoffen Bobic und Co., dass Zidane am Ende doch einem erfahreneren Profi vertraut, sollte Pepe seine Zelte im Bernabeu abbrechen. "Vielleicht holt Real ja noch einen anderen Pepe-Ersatz für 50 Millionen", sagte Bobic im Trainingslager der Eintracht in Abu Dhabi. "In fünf Monaten bis zum Sommer kann so viel passieren."

Bobic ab dem Frühjahr im Dauerstress

Im Falle der Eintracht kann und muss sich bis zum Sommer tatsächlich noch einiges tun. Neben "Königstransfer" Vallejo umfasst der Kader derzeit vier weitere Leihspieler, dazu kommt eine Rückkaufoption für den aus Madrid verpflichteten Omar Mascarell in Höhe von vier Millionen Euro.

Befürchtungen, Frankfurt könne im Sommer mit einem Rumpfkader dastehen, zerstreut Bobic. Nicht umsonst seien mit Andersson Ordonez und Max Besuschkow jüngst zwei perspektivische Transfers getätigt worden. Im Frühjahr würden dann die Gespräche mit Madrid, Chelsea, Manchester United und weiteren Clubs wegen der bestehenden – und möglichen weiteren – Leihgaben beginnen.

Bis die Eintracht selbst größere Transfererlöse erzielt oder von europäischen Fleischtöpfen naschen kann, wird das Geschäft mit den Spielern auf Zeit auch weiter den neuen Frankfurter Weg mitbestimmen. "Es kann sein, dass wir wieder den einen oder anderen Leihspieler dazu holen", wagte Bobic einen Ausblick auf den Sommer. "Damit muss man umgehen können." Wenn dabei Deals wie mit Vallejo rumkommen, fällt das freilich bedeutend leichter.