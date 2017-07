Die Frankfurter Eintracht hat zum Abschluss ihrer USA-Reise eine weitere Niederlage kassiert. Bei Columbus Crew fehlte vor allem das Glück im Abschluss. Gute Nachrichten gab es indes ausgerechnet aus Offenbach.

Sieglos in Seattle (1:1), ein kleines Beben bei den San José Earthquakes (1:4) und nun ein 0:1 bei Columbus Crew: Für Eintracht Frankfurt wurde der Sprung über den großen Teich rein sportlich gesehen zum Reinfall. Zum Abschluss ihrer knapp zweiwöchigen USA-Reise blieben die Hessen in der Nacht zum Dienstag auch im dritten Testspiel sieglos.

Der Norweger Ola Kamara (26.) traf vor 11.300 Zuschauern für Columbus, den aktuellen Tabellensechsten der Eastern Conference in der Major League Soccer (MLS).

Beste Chancen für Besuschkow

Im Gegensatz zum erschütternden Auftritt in San José zeigte die Formkurve der Eintracht in der Hauptstadt Ohios etwas nach oben. Sturmhoffnung Sébastien Haller und Kapitän David Abraham konnten ihre Chancen im ersten Durchgang aber ebenso wenig nutzen wie Max Besuschkow, der in der Schlussphase der Partie zwei gute Möglichkeiten auf dem Fuß hatte.

Beim Gegentor war die Defensive der Hessen wie schon in den vorangegangenen Spielen nicht so recht im Bild. Ein Steilpass in die Nahtstelle entblößte den Frankfurter Abwehrverbund, Cristian Martinez bediente in der Mitte den mitgelaufenen Kamara.

Entwarnung bei Stendera

"Man hat bei allen drei Mannschaften, gegen die wir hier gespielt haben, gespürt, dass sie sich mitten in der Saison befinden. Sie sind gedanklich und körperlich schneller", sagte Trainer Niko Kovac. Trotz der ausbleibenden Erfolgserlebnisse war der Coach jedoch nicht unzufrieden: "Wir haben trainiert, ohne Rücksicht auf die Spiele zu nehmen. Wir wollten unser Programm durchziehen. Und das machen die Spieler bisher sehr gut", so der Kroate.

Am Dienstag macht sich der Eintracht-Tross auf den Heimweg in Richtung Frankfurt. Nach kurzer Regeneration steht bereits ab kommenden Montag das nächste Trainingslager in Südtirol auf dem Programm.

Marc Stendera muss nicht operiert werden. Bild © Imago

Mit dabei sein wird dann voraussichtlich auch Marc Stendera. Der Mittelfeldspieler hatte sich gegen San José die Schulter ausgekugelt und den USA-Trip vorzeitig abgebrochen. Entwarnung kam nun vom Offenbacher Spezialisten Dr. König. Nach einer eingehenden Untersuchung muss der 21-Jährige nicht operiert werden und soll schon in zwei Wochen wieder voll belastbar sein. "Wir sind sehr erleichtert, dass Marc nicht unters Messer muss", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. Stendera war in der vergangenen Saison wegen diverser Verletzungen fast komplett ausgefallen.

Weitere Informationen So spielte die Eintracht Hradecky – da Costa, Medojevic (75. Russ), Abraham – Chandler (75. Knothe), de Guzman (75. Besuschkow), Fernandes, Tawatha – Kamada (67. Hrgota), Haller, Blum (67. Jovic) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr3, 18.07.2017, 8:00 Uhr