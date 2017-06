Die Frankfurter Eintracht verliert eine tragende Säule im Defensivverbund. Real Madrid will seine Leihgabe Jesús Vallejo im Juli zurückhaben. Das bestätigten die Hessen am Montag.

Eintracht Frankfurt muss seine Hoffnung auf ein weiteres Ausleihgeschäft mit dem spanischen Abwehrspieler Jesús Vallejo begraben. Der Bundesligist vermeldete am Montagabend, dass Real Madrid das Verteidiger-Juwel zurück nach Spanien beordert hat, und bestätigte damit entsprechende Meldungen von spanischen Medien . Vallejo war in der abgelaufenen Spielzeit vom spanischen Rekordmeister an die Hessen ausgeliehen.

"Mit einem lachenden und einem weinenden Auge"

"Natürlich nehmen wir diese Nachricht mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Jesús hat eine überragende Saison gespielt und uns sehr weitergeholfen", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. Man hätte den jungen Spanier gerne noch eine Saison in Frankfurt gesehen, "aber es erfüllt uns mit großem Stolz, dass wir ihn so gut entwickeln konnten, dass Real ihn nun fest einplant."

Vallejo selbst bedankte sich für die Chance, die er bei der Eintracht bekommen hatte. Es sei immer sein Traum gewesen, für die Madrilenen die Schuhe zu schnüren. "Aber ohne die Hilfe von Eintracht Frankfurt wäre das niemals möglich gewesen." Er werde die Eintracht und ihre Fans für immer in positiver Erinnerung behalten. "Dass sie mich so toll in die große Familie hier aufgenommen haben, werde ich nie vergessen."

Der Stabilisator

Der U21-Nationalspieler hatte mit starken Leistungen in der Bundesliga für Aufsehen gesorgt und avancierte beim DFB-Pokalfinalisten zum Leistungsträger. In den 25 Partien mit der Real-Leihgabe holte die Eintracht 37 Punkte - in den neun Spielen, in denen Vallejo verletzungsbedingt fehlte, waren es ganze fünf. Frankfurt wurde ohne den Spanier zur schlechtesten Rückrunden-Mannschaft.

Die Eintracht hatte sich daher Hoffnungen gemacht, Vallejo ein weiteres Jahr vom spanischen Meister ausleihen zu können. Doch Real-Trainer Zinedine Zidane, der ein großer Befürworter des Talents sein soll, plant nach dem Abgang des portugiesischen Europameisters Pepe mit Vallejo als viertem Innenverteidiger im Kader hinter Sergio Ramos, Raphael Varane und Nacho.