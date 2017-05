Trainer Niko Kovac zeigt's an: Gegen Wolfsburg sollen drei Punkte her.

Von wegen schon Berlin im Kopf: Die Frankfurter Eintracht geht mit voller Konzentration den Saisonendspurt in der Bundesliga an. "Bei uns ist keine Luft raus", verdeutlicht Co-Trainer Armin Reutershahn mit Blick auf Europa.

Das derzeitige Schmuddelwetter ist sinnbildlich für die aktuelle Personalsituation bei der Frankfurter Eintracht. Einfach grauenhaft. Die Verletztenliste bei den Hessen ist lang, Cheftrainer Niko Kovac muss Woche für Woche improvisieren, um eine halbwegs schlagkräftige Mannschaft aufs Feld zu schicken. Am Sonntag bei der Last-Minute-Niederlage in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim (0:1) war die personelle Not besonders groß. Der kräfteaufreibende Pokalfight in Mönchengladbach hatte deutlich seine Spuren im Frankfurter Kader hinterlassen.

Besserung mit Blick auf das nächste Spiel gegen den VfL Wolfsburg ist nicht wirklich in Sicht. Denn mit David Abraham (Gelbsperre) muss Kovac auf seinen Abwehrchef verzichten. Von den zahlreichen Langzeitverletzten ganz zu schweigen. Immerhin hat sich Mijat Gacinovic nach überstandenen Muskelproblemen wieder fit gemeldet. Der Mittelfeldtechniker übte am Dienstag wieder im Kreise seiner Mannschaft.

Tawatha trainiert individuell, Hector pausiert

Und auch Taleb Tawatha stand wieder auf dem Platz. Der Linksverteidiger, der eine Bänderverletzung aus dem Pokal-Halbfinale davontrug, spulte am Dienstag ein individuelles Programm ab. Er soll wie Abwehrkollege Michael Hector, der wegen muskulärer Probleme eine Pause einlegte, am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Nach dem Ausfall von Abraham wird Hector am Samstag (15.30 Uhr) erst recht gebraucht.

Im Kräftemessen mit den Wölfen sieht Armin Reutershahn die Mannschaft besonders gefordert. "Die Konkurrenz guckt auch auf uns", meinte der Co-Trainer mit Blick auf das spannende Abstiegsrennen. Zumal man vor einem Jahr in einer ähnlichen Situation gewesen sei. Dass die Eintracht schon mit dem Gedanken beim Pokalfinale am 27. Mai in Berlin sei, verneinte Reutershahn vehement. "Bei uns ist keine Luft raus. Wir wollen die drei Spiele erfolgreich gestalten und in der Tabelle weiter Platz für Platz nach oben", gab der Co-Trainer die Devise für den Endspurt aus.

Kovac: Griffig bis zur letzten Sekunde sein

Ungeachtet der miserablen Punkeausbeute in der laufenden Rückrunde können die Hessen weiterhin Platz sieben und damit die Europa League erreichen. Auch deshalb haben die Frankfurter im Rundenfinale gegen die Krisenclubs Wolfsburg und Mainz sowie den Tabellenzweiten Leipzig nichts zu verschenken. Zumal Kovac zuletzt betonte, dass gute Leistungen wichtig seien für ein gutes Pokal-Endspiel gegen Borussia Dortmund. Man will schließlich auf Betriebstemperatur bleiben.

Die Vorstellung bei Hoffenheim war trotz der vielen Ausfälle ordentlich, das Comeback von Marc Stendera ein Lichtblick. "Da haben wir in der zweiten Halbzeit super gestanden und bis auf das Gegentor nichts zugelassen", so Reutershahn. Dennoch sei der Ärger über das späte 0:1 noch groß. "Wir müssen bis zum Abpfiff konzentriert sein." Das habe Kovac nochmals angesprochen, "dass die Mannschaft bis zur letzten Sekunde griffig sein muss". Gegen Wolfsburg will es die Eintracht besser machen, damit ihre Europacup-Chancen wahren und Selbstbewusstsein für Berlin tanken.

