Die Spieler von Eintracht Frankfurt kämpfen seit Dienstag im Training um die begehrten Plätze im Endspiel-Kader. Trainer Kovac heizt den Konkurrenzkampf an und verspricht Offensivfußball.

Wenn die Frankfurter Eintracht am Donnerstagabend in Richtung Endspielstadt Berlin aufbricht, werden einige Spieler mit Wehmut in den Himmel gucken. Da an Bord der Linienmaschine nur eine begrenzte Anzahl an Sitzen für Profis reserviert ist, heißt es für ein paar Härtefälle: Wir müssen draußen bleiben. "Ich werde 20 Mann mitnehmen, davon werden dann zwei nicht im Kader sein", sagte Trainer Niko Kovac, der 18 Namen auf den Spielberichtsbogen schreiben darf. "Da will natürlich jeder dabei sein, das hat man im Training schon gemerkt."

Keine Lust auf VIP-Flieger

In Frankfurt hat drei Tage nach dem letzten Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig (2:2) endgültig das Pokalfieber um sich gegriffen. Von Platz elf und der schwachen Rückrunde spricht niemand mehr, jetzt geht es um die begehrten Plätze im Endspiel-Kader und der Startelf. Vor Ort dabei sein werden zwar alle, wie Kovac betonte. Ein Platz im am Freitag startenden VIP-Flieger inklusive freier Verpflegung auf der Ehrentribüne ist aber für kein aktives Mitglied der Lizenzspieler-Abteilung erstrebenswert.

"Jeder hat die Möglichkeit, sich reinzuspielen. Aber auch raus, es gibt nichts geschenkt", so Kovac, der pünktlich zum Saison-Highlight plötzlich die Qual der Wahl hat. Bis auf die Langzeitverletzten Omar Mascarell, dessen Verletzung der Eintracht weiter Rätsel aufgibt, Marc Stendera und Makoto Hasebe sind alle Mann an Bord. Letztgenannter Japaner meldete sich am Dienstag zwar im Lauftraining zurück, ein Einsatz in Berlin kommt aber nicht in Frage. "Ich hoffe, bei der USA-Reise dabei zu sein", so der Rekonvaleszent.

Meier und Vallejo stehen bereit

Realistische Kandidaten für eine Nominierung in die Anfangsformation sind hingegen Alex Meier und Jesus Vallejo. Der Torjäger und der Innenverteidiger, die beide am vergangenen Wochenende ihr Comeback auf dem Rasen gefeiert hatten, feilen weiter an ihrer Topform und stehen auf dem Zettel ihres Trainers wieder an vorderen Positionen. "Ich bin froh, dass beide wieder da sind", sagte Kovac, bei dem vor allem die Rückkehr des jungen Spaniers für gute Laune sorgt. "Jesus ist in der Abwehr sehr willkommen. Wir haben in der Defensive ja ein paar Probleme." Sollte Vallejo wieder in die Abwehrkette rücken, könnte Michael Hector den Part des Abräumers im defensiven Mittelfeld einnehmen.

Nur mit Fachpersonal im Maschinenraum wird die Eintracht gegen Borussia Dortmund aber nicht zum Erfolg kommen. Genau wie im erfolgreichen Bundesliga-Heimspiel (2:1) will und muss die Eintracht auch in Berlin ihr Heil in der Offensive suchen. "Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir aktiv nach vorne spielen. Wir wollen dem BVB Probleme bereiten", so Kovac. Die Mannschaft von Thomas Tuchel sei zwar "fußballerisch klar besser" und eindeutiger Favorit. "In einem Spiel ist aber alles möglich."

Es könnte das letzte Mal sein

In den verbleibenden drei Trainingstagen wird Kovac, der mit seinem Team einen Tag früher als der Konkurrent aus Dortmund in die Hauptstadt reist, deshalb intensiv an der Ausrichtung seiner Mannschaft feilen. Es gilt, die richtige Balance aus kompakter Defensive und gefährlicher Offensive herzustellen. "Wir werden die richtigen Elf finden", versprach er und erinnerte noch einmal an die große Bedeutung dieses besonderen Spiels: "Wer weiß, ob wir dieses Endspiel jemals wieder erreichen werden." An der Motivation sollte es also nicht scheitern.