Eintracht Frankfurt hat das Toreschießen doch nicht verlernt – auch wenn es gegen Werder Bremen zunächst so aussah. Im Duell mit dem Verfolger kämpften die Hessen sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand ins Spiel zurück.

Die Eintracht hat den Fluch besiegt und erstmals seit Anfang März in der Bundesliga wieder getroffen. Das Team von Trainer Niko Kovac trennte sich zum Auftakt des 28. Spieltags am Freitag 2:2 (0:2) von Werder Bremen und hält die Norddeutschen durch die Punkteteilung in der Tabelle auf Distanz. Nebenbei stoppten die Hessen die Bremer Siegesserie, die die Gäste in den Kreis der Europacup-Anwärter gespült hatte.

Mijat Gacinovic (48. Minute) und Marco Fabián (73./Foulelfmeter) trafen für die Frankfurter, die lange Zeit ein optisches Übergewicht hatten, jedoch wieder einige gute Torchancen ausließen. So brachten Zlatko Junuzovic (37.) und Fin Bartels (43.) die Gäste vor 51.000 Zuschauern in Frankfurt per Doppelschlag in Führung. Am Ende rettete die Eintracht hochverdient einen Punkt und kletterte zumindest über Nacht auf Rang sieben.

Viele Chancen, kein Tor vor der Pause

Frankfurt erwischte den besseren Start und hatte früh gute Möglichkeiten. In der zehnten Minuten setzte David Abraham einen Distanzschuss an die Latte. Anschließend rutschte Branimir Hrgota frei vor dem Tor knapp am Ball vorbei (11.). Und ansonsten war der Ex-Frankurter Felix Wiedwald im Bremer Tor zur Stelle. Bei einer Doppelchance von Gacinovic und Hrgota (jeweils 27.) parierte der Keeper ebenso wie kurz vor der Pause bei einem Schuss von Fabián (45.).

Das sollte sich rächen: Denn die Gäste spielten ihre Konter taktisch geschickt aus. Erst traf Junuzovic mit einer Direkt-Abnahme nach einer Hereingabe des eingewechselten Florian Kainz, dann traf Bartels nach Vorarbeit von Max Kruse mit einem sehenswerten Schuss. Entsprechend frustriert waren die Frankfurter Fans, von denen einige ihre Mannschaft mit Pfiffen in die Pause verabschiedeten.

Blum vergibt möglichen Siegtreffer

Die Führung war umso überraschender, zumal die Gäste auf zahlreiche Leistungsträger verzichten mussten. So fehlten unter anderem der zuletzt überragende Thomas Delaney (Faserriss im Oberschenkel), Torjäger Serge Gnabry (Adduktorenverletzung), Robert Bauer (Bänderriss im Sprunggelenk) und der langzeitverletzte Kapitän Clemens Fritz (Riss der Syndesmose).

Zur zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber mit neuem Schwung zurück und wurden mit einem frühen Treffer belohnt. Nach einer Ecke von Oczipka fälscht Gacinovic einen Kopfball von Abraham noch ins Tor ab. Es war erst der zweite Treffer des Serben, der die Eintracht in der Relegation mit einem Tor und einer Vorlage den Klassenverbleib gerettet hatte.

Es war das Signal zu weiteren Offensivaktionen der Gastgeber. Und nach einem Foul von Niklas Moisander an Hrgota traf Fabián vom Elfmeterpunkt. Danach hatte Danny Blum sogar noch die Chance zum Frankfurter Siegtreffer. Aber auch auf der Gegenseite hatte Kruse das Siegtor auf dem Fuß (90.).

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2:2 (0:2) Frankfurt: Hradecky - Abraham, Russ (46.Blum), Ordonez (68.Wolf) - Mascarell, Gacinovic - Chandler, Oczipka - Fabian, Rebic - Hrgota (81.Seferovic)



Bremen: Wiedwald - Veljkovic (27.Kainz), Moisander Caldirola (53.U.Garcia) - Eggestein - Gebre Selassie, Grillitsch, Junuzovic, S.Garcia - Bartels (76.Pizarro), Kruse



Tore: 0:1 Junuzovic (37.), 0:2 Bartels (43.), 1:2 Gacinovic (48.), 2:2 Fabian (73./FE)



Gelbe Karten: Chandler, Rebic, Fabian / Veljkvic, Bartels



Schiedsrichter: Dankert (Rostock)

Zuschauer: 51.000 Ende der weiteren Informationen

