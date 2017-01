In direkter Nähe zum Stadion bekommt die Eintracht eine neue Clubzentrale.

Stadt kündigt Verhandlungen an

Die Frankfurter Eintracht wird wohl wie geplant ihre neue Geschäftsstelle in Stadionnähe bauen. Die Stadt kündigte Verhandlungen mit dem Bundesligisten an. Der Deal geht zu Lasten der Tennisspieler in Frankfurt.

Es hatte sich angekündigt, nun hat die Stadt Eintracht Frankfurt auch offiziell den Weg für eine neue Clubzentrale an der Otto-Fleck-Schneise frei gemacht. In unmittelbarer Nähe zur Commerzbank-Arena will der Bundesligist dort ein Funktionsgebäude mit Geschäftsstelle und Trainingszentrum bauen.

Verhandlungen zur Übernahme des Geländes sollen beginnen, wie Sportdezernent Markus Frank (CDU) am Montag im Namen der städtischen Sportpark Stadion GmbH mitteilte, deren Aufsichtsratsvorsitzender er ist.

Die Fertigstellung der Clubzentrale auf dem bisherigen Gelände der Tennisanlage ist in der Saison 2019/2020 geplant. Die Kosten sind mit rund 25 bis 30 Millionen Euro veranschlagt.

"Das ist eine besonders frohe Kunde für uns. Das ist aber auch eine dringende Notwendigkeit in diesem harten Wettbewerb in der Bundesliga", kommentierte Eintracht-Präsident Peter Fischer am Montagabend bei der Mitgliederversammlung des Vereins die Entscheidung der Stadt.

Tennis-Akademie ade

Tennis wird es bald an der Otto-Fleck-Schneise nicht mehr geben. Bild © Imago

Verlierer des Deals sind die Tennisspieler um Ex-Profi Alexander Waske, der auf demselben Gelände eine Elite-Akademie errichten wollte. Doch das derzeitige Tennis-Areal wird nun "König Fußball" weichen müssen, der nach Meinung Franks als Imageträger und Botschafter der Stadt höher einzuschätzen ist. Der Sportdezernent sprach am Montag laut Mitteilung von einer sinnvollen und langfristig tragfähigen Lösung für die Stadt.

Man wolle die Tennisspieler nicht im Stich lassen, betonte Frank und kündigte an, den Ausbau der Tennis-Infrastruktur in Frankfurt zu unterstützen. Außerdem bitte die Stadt die Eintracht darum, "zum Beispiel am Riederwald auch Plätze zu kompensieren", die nun am Stadion wegfallen.

Nachwuchs soll an die Profis heranrücken

Die Eintracht hatte seit Längerem auf eine Vergrößerung gepocht. Nicht nur brauche es eine größere Geschäftsstelle für die Mitarbeiter, so die Argumentation, auch seien die Funktionsräume der Fußballer im Bauch des Stadions schon länger nicht zeitgemäß. Sie waren anlässlich der WM 2006 ursprünglich als Logen und VIP-Räume konzipiert worden, wie Vorstandsmitglied Axel Hellmann kürzlich im FAZ-Interview betonte.

Und auch sportlich will die Eintracht von der Vergrößerung profitieren. So hat der Bundesligist angedacht, künftig neben den Profis auch die U17 und die U19 vom Riederwald abzuziehen und ans Stadion zu holen: Stichwort Verzahnung.