Es begann mit einem simplen Tweet und endet (vorerst) mit einer großen Spende: Eintracht-Fan Florian Schmidbauer wurde in nur wenigen Minuten Teil der Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals - und wartet jetzt auf eine Reaktion des Musikers Mark Forster.

Als Florian Schmidbauer am Mittwochabend um 23.36 Uhr vor dem Fernseher auf der Couch saß, sein Smartphone in der Hand hielt und den Finger auf das "Twittern"-Feld auf dem Display drückte, waren ihm die Folgen seines Handelns noch gar nicht bewusst. Der 31 Jahre alte Fan von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt nahm in diesem Moment nicht nur Einfluss auf die Auslosung des Viertelfinals im DFB-Pokal. Er war zudem um drei Alben des Sängers und Songwriters Mark Forster reicher und dafür um gut 540 Euro ärmer. Aber der Reihe nach.

Der 2:1-Sieg der Frankfurter in Hannover war dank der späten Elfmeter-Tat von Keeper Lukas Hradecky seit einer Stunde in trockenen Tüchern, da hatte es im Hirn des jahrzehntelangen Eintracht-Fans Schmidbauer schon lange angefangen zu rattern: Welche Teams sind noch im Wettbewerb, gegen wen könnte es gehen? Und vor allem: Welcher Promi lost da gleich im Sportschau Club im Ersten aus? Zumindest die letzte Frage konnten die Freunde aus dem Fanclub beantworten: Mark Forster - woraufhin Schmidbauer diesen besagten Tweet absetzte:

Florian Schmidbauer @Florian_Kabul @forstermusic Mark Forster: Ich kauf mir dein beschissenes Album auf CD, MP3 und iTunes wenn wir Bielefeld oder Lotte kriegen 👏 #sge ge

Warum er das getan hat? Wegen seiner "schlimmsten Befürchtungen", wie er im Gespräch mit dem hr-sport erzählte. "Ich hatte herausgefunden, dass er aus der Pfalz kommt." Aus Sicht von Eintracht-Fans noch wichtiger: Forster ist Anhänger des 1. FC Kaiserslautern, einem der "Haupt-Erzrivalen der Eintracht", wie Schmidbauer sagte. "Schlimmer kann es nicht kommen." Im Gegenteil. Für ihn persönlich kam es sogar richtig gut.

Weitere Informationen Zur Person Florian Schmidbauer (31) ist bereits seit Jahrzehnten Eintracht-Fan. Beruflich ist er in der Entwicklungshilfe und daher oft in Afghanistan tätig. Trotzdem besitzt er eine Dauerkarte, versucht Eintracht-Spiele so oft es geht zu besuchen. Zusammen mit anderen Exil-Frankfurtern hat er in Afghanistan einen Fanclub gegründet. Die Spiele verfolgen sie in der Hauptstadt Kabul teilweise tief in der Nacht. Ende der weiteren Informationen

Denn was Schmidbauer im weiteren Verlauf des Abends passierte, nennt man im Internet "einen viralen Hit landen". Erst erzählte Forster vor einem Millionenpublikum von dem Tweet, dann loste er tatsächlich die Begegnung Frankfurt gegen Bielefeld aus - und schließlich verselbstständigte sich Schmidbauers Tweet, wurde mehrfach retweetet, favorisiert und beantwortet. "Die Zahl meiner Follower hat sich innerhalb einer Stunde verzehnfacht", sagte er. Am Donnerstag habe dann das Telefon nicht mehr still gestanden, "es kam Interviewanfrage über Interviewanfrage".

Schmidbauer kündigt großzügige Spende an

In der Zwischenzeit löste Schmidbauer sein Versprechen ein. Noch am Abend lud er sich die drei Alben des Chart-Stürmers (unter anderem "Chöre", "Wir sind groß") aus dem Internet herunter, einen Tag später besorgte er sich zudem die CDs. Doch damit nicht genug. In der Euphorie ging Schmidbauer noch am Mittwochabend einen bemerkenswerten Schritt weiter und twitterte:

Florian Schmidbauer @Florian_Kabul @forstermusic Helf mir mal! ITunes und MP3 ist bezahlt. Woher krieg ich die CD??? Spende auch noch 500€ an eine Organisation deiner Wahl👍🏻

"Das Angebot steht", bestätigte er. "Das sind mir das Viertelfinal-Los gegen Arminia und die Zusatzeinnahmen für die Eintracht definitiv wert." Forster könne sich nun aussuchen, an welche soziale oder karitative Einrichtung die Spende gehen soll. Auch andere Eintracht-Fans haben bereits angekündigt, sich beteiligen zu wollen. Eine Antwort von Forster hat Schmidbauer aber noch nicht erhalten.