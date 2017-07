Die Bezahlkarte gehört bei Spielen der Eintracht Frankfurt der Vergangenheit an.

Die Bezahlkarten verschwinden nach der Insolvenz des Betreibers aus dem Frankfurter Stadion. Rund 70.000 Fans der Eintracht verlieren wohl ihr Guthaben. Immerhin gibt es eine Hoffnung auf Entschädigung.

Inhaber einer "Just Pay"-Bezahlkarte aus der Commerzbank Arena in Frankfurt müssen sich keiner Illusion hingeben. Ihr noch vorhandenes Guthaben dürfte sich nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegen die Betreiberfirma Payment Solutions in Luft aufgelöst haben.

Zwar bietet der Insolvenzverwalter, die Anwaltsfirma White & Case, im Internet ein Portal an, auf dem Gläubiger ihre Forderungen gültig machen können. Wie ein Sprecher dem hr-sport bestätigte, sei aber nicht mit einer Erstattung des Guthabens zu rechnen.

Leise Hoffnung auf Entschädigung für die Fans

Hoffnung auf eine Entschädigung in anderer Form macht der Stadionbetreiber: Geschäftsführer Patrik Meyer von der Stadion Frankfurt Management GmbH erklärte auf Anfrage, dass es Überlegungen gebe, den Karteninhabern entgegenzukommen. "Wir haben auch den Dialog mit Eintracht Frankfurt begonnen, um zu schauen, was wir tun können, um die Fans nicht im Regen stehen zu lassen."

In den kommenden Wochen sei mit Vorschlägen zu rechnen, so Meyer. Konkrete Aussagen über eine mögliche Form der Erstattung könne er aber nicht machen.

Bei den noch ausstehenden Forderungen der Fans handelt es sich nicht um Peanuts. Rund 60.000 bis 70.000 der Bezahlkarten befinden sich noch im Umlauf. Mit einem durchschnittlichen Guthaben von acht Euro macht das eine Summe von über einer halben Million Euro.

Bargeld-Zahlung beginnt mit Saisoneröffnung

Mit Beginn der neuen Saison rollt nach dem "Just Pay"-Debakel wieder der Rubel in die Frankfurter Bundesliga-Arena. Das bestätigte Stadion-Geschäftsführer Meyer: "Bargeld wird die Lösung sein." Viele Fans dürfte das freuen, hält sich der organisatorische Aufwand ohne das Auf- und Entladen der Bezahlkarten doch in Grenzen.

Ein wenig mehr Zeit müssen die Fans beim Nachschub-Holen in der Halbzeitpause aber wieder einplanen. "Der Bezahlvorgang ist vielleicht ein bisschen langsamer", sagte Meyer.

Dafür müssen die Anhänger nicht mehr fürchten, dass ihr Stadiongeld für etwas anderes als Bier, Wurst und Fanartikel draufgeht.