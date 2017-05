Der Weg ist das Ziel: Die Fans der Frankfurter Eintracht nutzen jedes erdenkliche Fortbewegungsmittel, um zum Berliner Olympiastadion zu kommen. Bei den Radlern gibt es sogar Konkurrenz.

"Wir fliegen, fahren, laufen nach Berlin! Jeder kann sich aussuchen, wie er es haben möchte", sagte Eintracht-Vorstand Fredi Bobic nach dem gewonnenen Halbfinale bei Borussia Mönchengladbach. Jetzt, wenige Tage vor dem Spiel in Berlin zeigt sich, dass ihn einige Frankfurter Fans beim Wort genommen haben. Denn einfach alleine mit dem Auto nach Berlin zu fahren, kann ja jeder.

Mit dem Fahrrad nach Berlin

Vielleicht die verrückteste Anreise und definitiv die anstrengendste: Jens Meißner und sein Kumpel Mick Delacoe wollen mit dem Fahrrad von Frankfurt nach Berlin fahren. Für jeden der rund 550 gefahrenen Kilometer soll ein Euro an den Ambulanten Kinderhospizdienst (AKHD) gespendet werden. Ein Frankfurter Fahrradladen stellt der mittlerweile angewachsenen Truppe 25 neue Markenfahrräder zur Verfügung. Diese Räder werden von den Spielern signiert und nach der Rückkehr aus Berlin für den guten Zweck versteigert.

Aufpassen muss die radelnde Reisegruppe allerdings auf ihre Verfolger. Der selbsternannte Frankfurter Rock'n'Roll-Radclub Guilty 76 hat sich am Mittwoch auf den Sattel in Richtung Hauptstadt geschwungen. "Die Eintracht spricht von Adler im Anflug. Wir machen Radler im Anflug", sagte Florian Jöckel, der Manager von Radprofi John Degenkolb, dem hr-sport. "Mit dem Zug fahren kann ja jeder."

Sonderzug für die Ultras

So zum Beispiel die Ultras. Der harte Kern der Frankfurter Fanszene fährt mit einem Sonderzug nach Berlin. Die Fan- und Förderabteilung (FuFa) hat die Reise organisiert. Abfahrt ist am frühen Morgen des Endspiels am Frankfurter Südbahnhof. Zurück geht es in der Nacht nach dem Spiel. In dem Zug haben 1.000 Leute Platz, 500 Ultras werden mitfahren.

Voraussetzung für die Buchung des Sonderzuges war der Besitz einer Eintrittskarte für das Finale. Das Ticket muss vor Fahrtbeginn vorgezeigt werden. Da der Zug von einem Schweizer Unternehmen gestellt wird, wird keine Polizei in der Bahn sein. Wie schon bei den Auswärtsfahrten in der zweiten Liga, wollen die Ultras selbst für Sicherheit sorgen.

Mitfahrgelegenheit organisieren

Wer auf eine anstrengende Fahrrad-Tour und einen Sonderzug voller Ultras verzichten, aber trotzdem nicht alleine nach Berlin fahren will, hat noch eine Möglichkeit: Eine Fahrgemeinschaft. Eine Fahrgemeinschaft, die ausschließlich aus Eintracht-Fans besteht, versteht sich. In der Facebook-Gruppe "Nimmst Du mich mit nach... | Die 'Mitfahrgelegenheit'" finden sich Frankfurter Anhänger zusammen, die entweder noch Platz im Auto nach Berlin haben oder eben noch jemandem zum Mitfahren suchen. Dort finden sich sogar Angebote, die noch eine Übernachtungsmöglichkeit in der Hauptstadt offerieren.