Die Fans von Eintracht Frankfurt sind am Mittwoch mit beunruhigenden Schlagzeilen aufgewacht. Nach dem Pokalfinale soll erneut ein Fan-Ausschluss drohen. Die Reaktionen – und damit Kritik an DFB-Präsident Reinhard Grindel – ließen nicht lange auf sich warten.

"Jetzt schlägt der DFB-Boss zurück – Eintracht- und Dortmund-Fans wollten Finale massiv stören."

Unter dieser Überschrift berichtete die Bild am Mittwoch, dass der Frankfurter Eintracht zum Start der neuen Bundesliga-Saison bei einem Heimspiel abermals ein Fan-Ausschluss drohe. Hintergrund seien die Vorfälle beim DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion am vergangenen Wochenende.

Die Ultra-Gruppierungen beider Vereine – so die Überzeugung der DFB-Chefetage – haben das Endspiel sabotieren wollen. Dem Bericht zufolge sei Pyrotechnik an Spürhunden vorbei ins Stadion geschmuggelt worden, zudem soll es Helfer im Inneren des Stadions gegeben haben. Auch Borussia Dortmund müsse mit einer Strafe rechnen.

DFB-Präsident Reinhard Grindel wird dazu wie folgt zitiert:

"Für mich ist der entscheidende Punkt, dass wir es in diesem Finale mit sehr speziellen Fan-Gruppen zu tun hatten, die in der Vergangenheit wiederholt durch Sanktionen unserer Sportgerichtsbarkeit betroffen waren. Gegen beide Vereine wurden Teilausschlüsse verhängt. Und bei der Diskussion um Helene Fischer wird übersehen, dass schon die Nationalhymne vor dem Spiel in einer unanständigen Art und Weise gestört wurde, wie ich es vorher noch nie erlebt habe. Das lässt den Schluss zu, dass sich die radikale Szene beider Vereine schon im Vorfeld abgesprochen hat, das Pokal-Finale massiv zu stören."

"Wir haben neben den Polizeikräften über 1.400 Ordner im Einsatz gehabt. Durch die Vielzahl der Maßnahmen konnten wir am Ende noch Schlimmeres verhindern. Von mehreren Gruppen mit bis zu 50 ticketlosen Fans waren Blockstürme versucht worden, die glücklicherweise abgewehrt werden konnten. Auch einige Fans mit Pyro wurden zurückgewiesen."

"Fußball ist Fußball"

Im Netz rufen diese Aussagen heftige Reaktionen hervor. Im Zentrum der Kritik der Eintracht-Fans steht vor allem der Präsident selbst. Auf der facebook-Fanseite "Eintracht Frankfurt – Adler News" gingen am Mittwochvormittag innerhalb weniger Stunden zahlreiche Kommentare ein.

Patrik Hoffmann bezieht sich auf das Pfeifkonzert während des Helene-Fischer-Auftritts und schreibt: "Glaubt er eigentlich selbst, was er sagt? Beide Fanlager haben gepfiffen, weil wir beim Fußball sind und nicht in einer Show. Wir sind auch nicht beim Superbowl, wo das seit Jahrzehnten dazu gehört. Also lieber DFB, Fußball ist Fußball und Show bleibt Show!"

"Soll jetzt ein Exempel statuiert werden?!"

Auch Klaus Jungermann betont den friedlichen Eindruck, den er vom Pokalfinale hat: "Ich habe nichts mitbekommen von Ausschreitungen oder Ähnlichem. Sollen die sich doch Eventfans mieten, die bei so einer Veranstaltung grinsen und winken wie in China."

Stefan Ruhl hinterfragt die Aussagen Grindels: "Soll jetzt ein Exempel statuiert werden?! Denn eine Strafe kann es höchstens wegen Pyro geben. Der DFB als Veranstalter hat Sorge zu tragen, wer ins Stadion kommt und wer nicht. Wenn er das nicht kann, hat er gefälligst nicht andere dafür zu bestrafen!"

"Das kann und darf man sich doch nicht gefallen lassen"

Anton Schick verweist auf die Anstrengungen, die die Eintracht-Fans auf sich genommen haben: "Der DFB sollte sich mal vor Augen halten, welchen Wert unsere Choreo und die Stimmung bei uns im Stadion für das Ansehen des Fußballs hat, im Gegensatz zu so einem Blocksperrengeschwätz und Helene Fischer!"

Auch im eintracht.de-Forum sind die Grindel-Aussagen ein heiß diskutiertes Thema. Der Nutzer "Taunusbabbel" schreibt: "In Sachen Grindel würde ich mir ein eindeutiges Statement der beiden Vereine wünschen, gerne auch eine gemeinsame Erklärung. Das kann und darf man sich doch nicht gefallen lassen. So friedlich wie am Samstag geht es doch an keinem normalen Bundesliga-Spieltag zu, das wäre durchaus auch mal erwähnenswert. Immerhin hat ja sogar die Polizei das extra betont."