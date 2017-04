Hängende Köpfe bei der Eintracht nach der Niederlage in Dortmund.

Nach der Niederlage in Dortmund und den Ergebnissen an Ostern muss Eintracht Frankfurt den Blick in der Tabelle nach unten richten – auch wenn Europa noch viel näher liegt als das Erzgebirge.

Wenn man aus hessischer Sicht von einem Worst-Case-Szenario sprechen möchte, dann ist dieses am Samstag in der Bundesliga wohl eingetreten. Und zwar nicht nur, weil Darmstadt 98 durch die Siege von Mainz, Augsburg und Wolfsburg schon an Ostern als Quasi-Absteiger feststeht. Auch Eintracht Frankfurt muss sich nach dem 1:3 in Dortmund wieder kritisch mit dem unteren Tabellendrittel auseinandersetzen. Den Tabellenneunten trennen fünf Spieltage vor Schluss nur noch sechs Punkte vom 16. Tabellenplatz.

Nach einer überragenden Hinrunde mit 29 Punkten und dem folgenden Absturz schwebt die Eintracht in der Tabelle zwischen den Extremen. Zum einen ist da die schleichende Gefahr von unten, zum anderen ist der Club trotz zehn siegloser Spiele in Folge bizarrerweise noch mittendrin im Schneckenrennen um die Europacup-Ränge. Nur drei Zähler trennen die Frankfurter vom Sechsten Freiburg. Everton oder Erzgebirge Aue – für die Hessen ist nach 29 Spieltagen noch alles möglich.

Kovac: "Müssen die Kurve kriegen"

"Jetzt müssen wir schnell die Kurve kriegen", forderte Trainer Niko Kovac nach dem Gastspiel in Dortmund. Dort waren die Frankfurter wieder einmal an ihrer Bundesliga-untauglichen Chancenverwertung verzweifelt. "Das zieht sich durch die ganzen letzten Spiele", beschrieb Bastian Oczipka das Dilemma. "Wir spielen das vernünftig und machen halt die Dinger nicht."

Nur sieben erzielte Treffer in der Rückrunde sprechen eine deutliche Sprache – selbst Darmstadt hat in diesem Zeitraum öfter getroffen (8) als die Eintracht. Mit Alexander Meier fällt der Torgarant der jüngeren Vereinshistorie weiter verletzt aus, Stellvertreter Branimir Hrgota trifft seit dem 1:2 gegen Freiburg Anfang März kein Scheunentor mehr. Außer Marco Fabián, der sich mit seinem Kracher in Dortmund ums Tor der Woche bewarb, drängt sich auch aus dem Mittelfeld niemand als Torschütze auf.

Richtungsweisendes Duell mit Augsburg

Zu Beginn der Rückrunde forderte Chefcoach Kovac, sein Team müsse so schnell wie möglich die 40 Punkte erreichen. Dann könne man sich weitere Ziele setzen. Was damals viele angesichts der komfortablen Tabellensituation als Understatement belächelten, hat sich zum echten Problem für die Hessen entwickelt. Seit Wochen tänzelt die Mannschaft um die ominöse 40er-Hürde herum und schafft den Absprung nicht.

Um den Teufel nicht an die Wand zu malen: Am kommenden Wochenende können sich die Frankfurter ihrer Abstiegssorgen mit einem Sieg aller Voraussicht nach entledigen. Der Gegner: FC Augsburg, seines Zeichens 16. der Tabelle. Lukas Hradecky, Torhüter und Berufsoptimist in Personalunion, sieht das als große Chance: "Ein Sieg, und wir müssen nicht mehr nach unten schauen."

