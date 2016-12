Ziel Klassenerhalt? Noch. Dank konstanter Leistungen herrscht bei Eintracht Frankfurt Fußballfreude statt Abstiegsangst. Schon im März könnte Trainer Niko Kovac die Marschroute ändern.

"Arbeit gibt uns die Hoffnung, dass wir erfolgreich sind." Was insbesondere zur Weihnachtszeit wie eine Jahreslosung aus der Bibel daherkommt, ist in Wirklichkeit die zementierte Grundüberzeugung von Niko Kovac. Zu Beginn der Winterpause hat der Trainer von Eintracht Frankfurt noch einmal deutlich gemacht, was hinter acht Siegen und 29 Punkten aus 16 Spielen sowie dem vierten Platz in der aktuellen Bundesliga-Tabelle steckt: harte Arbeit.

Innerhalb von knapp zehn Monaten hat der 45-Jährige ein Team geformt, das mittlerweile im Konzert der Großen mitspielt. Keine Spur mehr von Abstiegskampf, von Relegation oder gar von Angst vor der zweiten Liga. Klar: Das Spielermaterial, die Knetmasse sozusagen, bekommt Kovac in Absprache mit Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner hingestellt. Bearbeitet, geformt wird diese Masse aber in Eigenregie vom Kroaten und seinem Trainerteam.

Akribie, Leidenschaft und Liebe zum Detail

Mit Akribie, Leidenschaft für Konditionstraining und Liebe zum sportwissenschaftlichen Detail haben Kovac und Co. dafür gesorgt, dass zum Beispiel ein 19 Jahre junger Jesús Vallejo sofort Fuß gefasst hat in der Bundesliga, dass ein Marco Fabián nun doch eingeschlagen ist, dass ein Branimir Hrgota früher oder später zum Goalgetter wurde. Die Erleichterung über solche Entwicklungen war Kovac nach dem positiven Jahresausklang gegen Mainz anzumerken – vor allem, weil die unnötige Niederlage in Wolfsburg durch diesen 3:0-Heimsieg schnellstmöglich abgehakt wurde.

Die Eintracht-Fans wissen, bei wem sie sich in diesen Tagen bedanken wollen. Bild © Rhode/Storch

"Man sieht, was die Mannschaft für einen Charakter hat", lobte Kovac sein Team im Gespräch mit dem hr-sport. "Die Mannschaft gibt sich nie auf, sie kämpft. Und das Gute ist: "Wir haben endlich auch genug Potenzial auf der Bank, das wir nachlegen können."

Und was macht man, wenn ein alles in allem erfolgreiches Jahr zu Ende geht? Genau: Man überlegt, wie das neue Jahr nach Möglichkeit genauso erfolgreich weitergehen kann. Selbst im Urlaub in Österreich und der kroatischen Heimat dürfte dich Kovac den einen oder anderen Gedanken darüber machen, wie er die Frankfurter nach dem Jahreswechsel noch ein Stückchen weiterentwickeln kann. Am 3. Januar ist Trainingsbeginn, einen Tag später geht es ins Trainingslager in Abu Dhabi. Am 21. Januar werden in Leipzig die nächsten Bundesliga-Punkte vergeben.

40 Punkte bleiben die magische Grenze - vorerst

"Wir müssen zusehen, dass wir die 40 Punkte schnell vollbekommen", spannte der Trainer noch einmal den Rettungsschirm auf, der die Eintracht in dieser Saison endgültig vor dem Abstieg bewahren soll. "Wenn wir die haben, da können Sie sich sicher sein, werde ich die Marschroute ändern, dann werden wir andere Ziele ausgeben können." Elf Zähler fehlen noch, beim aktuellen Schnitt von 1,8 Punkten pro Partie könnte es theoretisch am 5. März (Heimspiel gegen Freiburg) soweit sein. Bereits am 23. Spieltag könnten aus Träumereien ernsthafte Europa-Gedankenspiele werden.

Doch bis dahin hält der Frankfurter Coach an seiner Grundüberzeugung fest: "Wir müssen weiterhin bescheiden bleiben. Wir müssen weiterhin arbeiten, das ist unsere Maxime, unser Charakter, mein Charakter. Daran werde ich nichts ändern." Wer noch eine Jahreslosung für 2017 benötigt, wird sicherlich bei Niko Kovac fündig.