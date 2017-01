Im Trainingslager der Frankfurter Eintracht herrscht schon früh ein ernster Tonfall. Ausruhen auf den Lorbeeren der Hinrunde? Nicht mit Trainer Niko Kovac.

"Von dem einen oder anderen erwarten wir, dass noch etwas mehr kommt", sagte Kovac am Donnerstagnachmittag nach der ersten Einheit im rund 6.300 Kilometer entfernten Abu Dhabi. "Keiner darf sich wirklich sicher sein. Alle beginnen bei Null."

Damit ist klar: Gut zwei Wochen vor dem Ende der Winterpause beginnt der Konkurrenzkampf um die elf heiß begehrten Stammplätze im wiedererstarkten Eintracht-Team mehr oder weniger von vorne. Kein Wunder. Mit Andersson Ordónez (Innenverteidigung) und Max Besuschkow (zentrales Mittelfeld) haben die Hessen auf zwei Positionen nachgelegt, auf denen sie während der Hinrunde eigentlich gut bestückt waren.

Lob für Besuschkow, Chance für Cetin

Vor allem auf den gerade einmal 19 Jahre jungen Besuschkow, der Anfang dieser Woche vom VfB Stuttgart verpflichtet worden war, hält Kovac große Stücke. "Ich sehe ihn auf der Acht oder auf der Zehn", beschrieb der Coach die Flexibilität des Neuzugangs. "Er hat einen guten Körper, einen guten Schuss und in den ersten Einheiten einen prima Eindruck gemacht."

Überhaupt sind es die jungen Spieler wie zuletzt Aymen Barkok, die es Kovac angetan haben und die er - wie er sagt - "testen" möchte. Dazu gehört nicht nur Besuschkow, sondern vor allem der B-Jugendliche Sahverdi Cetin. Ob auch ihm dieser große Sprung von den Junioren zu den Profis gelingen kann? Ist nicht ausgeschlossen, findet der Trainer.

Varela soll Druck auf Chandler machen

"Es interessiert mich nicht, wie alt oder jung jemand ist", betonte er. "Es geht nur darum, dass er gut ist." Zudem hat es einen angenehmen Nebeneffekt, wenn man den Kader mit jungen Nachwuchskickern auffüllt: Obwohl mit Johannes Flum, Slobodan Medojevic, Joel Gerezgiher und Enis Bunjaki vier Akteure nicht mitreisen durften, weilt die Eintracht mit drei Torhütern und 24 Feldspielern in Abu Dhabi.

Kovac kann auf dem Trainingsplatz also immer Elf gegen Elf spielen lassen und dabei Konkurrenzkämpfe um die einzelnen Positionen beobachten, beispielsweise auf der des Rechtsverteidigers. Der Coach freut sich ganz besonders darüber, dass Guillermo Varela nach seiner Sprunggelenksverletzung in den Kreis der Mannschaft zurückkehrt: "Varela kann sofort Druck auf Timothy Chandler machen." Womit auch klar ist: In diesem Team hat wirklich niemand seinen Stammplatz sicher. Noch nicht einmal Chandler, der sich in der Hinrunde vom Reservisten zum Leistungsträger gemausert hatte.

"Das ist kein Wellness-Urlaub"

Erholung und Freizeit sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten also für niemanden drin. "Wir sind hier, um zu arbeiten", stellte Kovac klar. "Das ist kein Wellness-Urlaub. Hier scheint zwar die Sonne, aber wir machen keine Ferien." Wie gesagt: Im Trainingslager der Frankfurter Eintracht herrscht schon früh ein ernster Tonfall.