Die Niederlage gegen Ingolstadt hat bei der Frankfurter Eintracht Spuren hinterlassen. Die Reaktionen rangieren zwischen Ernüchterung und Enttäuschung. Trainer Niko Kovac muss sich so schnell wie möglich Gedanken über die nächste Partie machen.

Das Spiel war noch nicht abgepfiffen, da hatte Fredi Bobic schon genug gesehen. Während draußen die vierte Minute der Nachspielzeit lief, war der Eintracht-Sportvorstand bereits im Inneren der Frankfurter Arena verschwunden. Ein schlechtes Gewissen musste er dabei aber nicht haben. Auf dem Rasen hätten sie gut und gerne 20 weitere Minuten drauflegen können, an der 0:2-Niederlage der Hessen gegen den FC Ingolstadt hätte das allerdings vermutlich nichts mehr geändert. Rund um Bobic kamen Akteure und Verantwortliche am späten Samstagnachmittag deshalb alle zu einem einstimmigen Ergebnis.

Die Eintracht hakt einen "gebrauchten Tag" ab – und diese Formulierung wählte beispielsweise nicht nur Vorstandsmitglied Axel Hellmann. Auch Trainer Niko Kovac sprach von einem "Tag, an dem uns im Großen und Ganzen nicht viel gelungen ist". Drastischer klang es nur bei Sportdirektor Bruno Hübner, für den an diesem Tag "alles gegen uns gelaufen" ist, und für den der Spielverlauf einer "Katastrophe" glich. Womit er, aus Sicht der Frankfurter, völlig richtig lag.

"Den muss er machen, der Hase"

Die Eintracht hakt einen gebrauchten Tag ab – und ärgert sich dabei nicht nur über die eigene Chancenverwertung, sondern auch über die strittigen Entscheidungen von Schiedsrichter Guido Winkmann: Ein Eckball, der keiner hätte sein dürfen, führte zur Ingolstädter Führung durch Romain Brégerie (26.). Eine Rote Karte gegen David Abraham (35.), mit der aufseiten der Frankfurter kaum jemand einverstanden war, ließ sie lange Zeit in Unterzahl agieren. Und ein Foulspiel an Taleb Tawatha im Ingolstädter Strafraum, das in der zweiten Halbzeit zu einem Elfmeter hätte führen müssen und zum Anschlusstreffer hätte führen können, wurde nicht geahndet.

Allerdings: Das Thema Elfmeter steht in Frankfurt mittlerweile auf einem ganz anderen Blatt. Makoto Hasebe hatte zuletzt zwar die Rolle des Schützen von Alex Meier übernommen, gegen Ingolstadt scheiterte er aber zunächst an Keeper Martin Hansen und anschließend spektakulär an der Querlatte (56.). Hübners Kommentar: "Der Nachschuss tut doppelt weh. Den muss er machen, der Hase." Auch andere gute Möglichkeiten, zum Beispiel nach einem durch Meier verpassten Querpass von Ante Rebic (24.), wollten den Weg ins Tor einfach nicht finden.

Und schon wieder Personalmangel

Die Eintracht hakt einen gebrauchten Tag ab – aber sie wird sich für das Topspiel bei Hertha BSC am kommenden Samstag (18.30 Uhr) etwas einfallen lassen müssen. Gleich drei Spieler, die gegen den FCI auf dem Platz standen, werden nicht dabei sein: Abraham (Rot-Sperre), Abwehrkollege Jesús Vallejo (mutmaßlich Muskelfaserriss) und Mittelfeldspieler Omar Mascarell (zehnte Gelbe Karte). Der Defensivverbund, oft das große Pfund der Hessen in dieser Saison, muss zum wiederholten Male umgebaut werden.

Die Eintracht hakt einen gebrauchten Tag ab – aber Trainer Kovac fühlt sich trotzdem bestätigt. Dieses 0:2 gegen die Oberbayern, es ist Wasser auf jene Mühlen, in denen in Frankfurt das Saisonziel gemahlen wird. Grobkörnig. Statt sich von den Europapokal-Träumen der Fans anstecken zu lassen, hat Kovac immer wieder vor Leistungseinbrüchen gewarnt. Mit der zweiten Niederlage in Folge – Saisonnovum für die Hessen – ist so ein Einbruch nun definitiv da.

"Alles im grünen Bereich"

Aber: Selbst die ungewohnt vielen Gegentreffer (acht der 20 fielen nach der Winterpause) beunruhigen Torjäger Meier nicht: "Wir haben jetzt mal zwei Spiele verloren. Aber es ist es alles noch im grünen Bereich." Wie grün dieser Bereich ist, wird sich in Berlin zeigen. Und daran, ob Fredi Bobic schon vor dem Abpfiff im Stadioninneren zu finden ist.